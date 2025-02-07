天使綜合症｜常笑、語言障礙是明顯症狀？ 天使綜合症主要病因、患病率、治療指南

天使綜合症（Angelman Syndrome）是一種罕見疾病，這種病症對兒童的成長發展有深遠影響，早前藝人鄭俊弘與何雁詩公開了兒子患有天使綜合症，原來媽媽懷孕期間未必能夠發現胎兒患病，家長該如何應對？有哪些症狀可以及早發現？兒科專科醫生陳欣永為大家詳細講解。

