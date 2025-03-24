香港兒科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港兒科醫生邊個好目錄
兒科醫生分類及其定義
兒科專科醫生主要職責是診斷及處理初生至18歲青少年的健康，透過檢查、診斷以及適當的治療，致力於兒童成長過程中的生理、行為和發展問題的預防與管理。
根據香港醫院管理局的資料，兒科專科範疇細分為多個次專科，包括：心臟科、遺傳學科、臨床心理學科、皮膚科、兒童發展與行為學科、內分泌學科、腸胃病學科、兒童內科學科、血液學科、免疫及過敏學科、新陳代謝學科、新生兒醫學科、腎臟學科、腦神經學科、臨床腫瘤學科、胸腔暨呼吸系統學科以及風濕病學科等。
在本港，一位合格的兒科專科醫生需經歷至少12年的專業醫學教育與實習，並且通過專科考試，其中包括5年的大學醫學本科教育、一年的實習經歷，以及6年的專科培訓。
兒科專科醫生常處理的兒童疾病包括：
兒科專科醫生的日常工作範疇涵蓋：
- 一般兒科疾病的診斷與治療
- 新生兒的健康檢查
- 兒童疫苗接種
- 男嬰的包皮環切手術
- 兒童的定期身體檢查
- 在兒童健康問題超出本科專業範圍時進行轉診
- 提供家長兒童健康及發育指導
什麼情況要看兒科醫生？
一般而言，家庭醫生在必要時會將兒童病患轉介至兒科專科醫生。若您的子女出現以下任何一種症狀，您亦應考慮直接諮詢兒科專科醫生：
兒科醫生一般收費多少？公私營兒科醫生收費比較？
私營收費
依據對私家醫生收費的調查，診症費用介於港幣400至2,000元不等，具體費用因病況而異，建議直接向診所或私家醫院查詢。
公營收費
在醫院管理局旗下的兒科專科門診，初次診症費用為港幣135元，之後每次診症為80元，每種藥物收費為15元。
香港兒科醫生的選擇
公立醫院服務
醫院管理局轄下設有十七家提供兒科專科門診服務的醫院與診所，詳細資訊如下：
新界政府門診
|醫院/診所
|地址
|電話
|服務時間
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|新界大埔全安路 11 號
|2689 2999
|星期一至五：
上午9時至下午5時
|北區醫院
|新界上水保健路9號
|2683 7523
|星期一至五：
上午9時至下午1時
下午2時至下午5時
|北大嶼山醫院
|大嶼山東涌松仁路8號
|3467 7376
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
|3505 4440
|星期一至五：
上午9時至下午5時
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
|2990 3881
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
|將軍澳醫院
|將軍澳坑口寶寧里 2 號
|2208 0576
|星期一至五：
上午9時至下午5時
|屯門醫院
|新界屯門青松觀路廿三號
|2468 5952
|星期一至五：
上午9時至下午1時
下午2時至下午5時
|仁濟醫院
|新界荃灣仁濟街 7-11 號
|2417 5817 / 2417 5888
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
九龍區政府門診
|醫院/診所
|地址
|電話
|服務時間
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
|3408 7096
|星期一至五：
上午9時至下午5時
|香港兒童醫院
|九龍灣承昌道一號
|3513 3888
|星期一至五：
上午9時至下午5時
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
|2242 6624
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
|2354 2202
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午九9時至下午1時
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道30號
|3506 6226
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號
|3949 4203
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
港島政府門診
|醫院/診所
|地址
|電話
|服務時間
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道 3 號
|2595 7778
|星期一至五：
上午9時至下午5時
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|2255 3237
|星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
|大口環根德公爵夫人兒童醫院
|香港薄扶林大口環道 12 號
|2974 0331
|星期一至五：
上午9時至下午5時
私營醫院選擇
港島區
九龍區
|醫院名稱
|醫生名稱
|寶血醫院
|
|聖德肋撒醫院（法國醫院）
|
新界區
|醫院名稱
|醫生名稱
|仁安醫院
|
|香港中文大學醫院
|
|香港港安醫院 ─ 荃灣
|
私營診所選擇
以下是一些私營診所的兒科醫生名單：
|醫療集團名稱
|醫生名稱
|診所地點
|盈健醫療
|
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|匯兒兒科
|
|
|卓健醫療
|
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什麼情況下應該帶孩子去看兒科醫生？
如果您的孩子出現以下任何症狀，應考慮帶他們去看兒科醫生：持續高燒、嚴重嘔吐或腹瀉、呼吸困難、嚴重腹痛、不明原因的皮疹、癲癇發作、或任何您感到擔憂的症狀。
兒科醫生和家庭醫生有什麼不同？
兒科醫生專門接受過兒童疾病和發展的培訓，他們更了解兒童的獨特醫療需求。家庭醫生則為所有年齡段的患者提供醫療服務。
公立醫院和私家醫院的兒科服務有什麼區別？
公立醫院的兒科服務通常收費較低，但可能需要較長的等待時間。私家醫院提供更快速的服務和更舒適的環境，但收費較高。
兒科醫生的診症費用是多少？
私家兒科醫生的診症費用因醫生和診所而異，一般在港幣 400 至 2000 元不等。公立醫院的兒科門診收費相對較低。