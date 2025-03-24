香港兒科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港兒科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

兒科
東方新地
香港現時有約623名兒科註冊醫生，面對各種兒童疾病問題，香港兒科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供兒科醫生診所名單，助你找到合適的兒科醫生。

香港兒科醫生邊個好目錄

全港兒科醫生名單

兒科醫生分類及其定義

兒科專科醫生主要職責是診斷及處理初生至18歲青少年的健康，透過檢查、診斷以及適當的治療，致力於兒童成長過程中的生理、行為和發展問題的預防與管理。

根據香港醫院管理局的資料，兒科專科範疇細分為多個次專科，包括：心臟科、遺傳學科、臨床心理學科、皮膚科、兒童發展與行為學科、內分泌學科、腸胃病學科、兒童內科學科、血液學科、免疫及過敏學科、新陳代謝學科、新生兒醫學科、腎臟學科、腦神經學科、臨床腫瘤學科、胸腔暨呼吸系統學科以及風濕病學科等。

在本港，一位合格的兒科專科醫生需經歷至少12年的專業醫學教育與實習，並且通過專科考試，其中包括5年的大學醫學本科教育、一年的實習經歷，以及6年的專科培訓。

兒科專科醫生常處理的兒童疾病包括：

  • 常見的兒童疾病，如呼吸道感染、腸胃炎、泌尿道感染、皮膚紅疹、外傷等
  • 遺傳疾病，如囊腫性纖維症與唐氏症
  • 各種癌症
  • 先天性心臟病
  • 注意力不足過動症 (ADHD)
  • 自閉症譜系障礙
  • 發展遲緩
  • 腦性麻痺
  • 慢性疾病，如糖尿病
  • 傳染性疾病，如腦膜炎
  • 哮喘
  • 多種過敏症

兒科專科醫生的日常工作範疇涵蓋：

  • 一般兒科疾病的診斷與治療
  • 新生兒的健康檢查
  • 兒童疫苗接種
  • 男嬰的包皮環切手術
  • 兒童的定期身體檢查
  • 在兒童健康問題超出本科專業範圍時進行轉診
  • 提供家長兒童健康及發育指導

什麼情況要看兒科醫生？

一般而言，家庭醫生在必要時會將兒童病患轉介至兒科專科醫生。若您的子女出現以下任何一種症狀，您亦應考慮直接諮詢兒科專科醫生：

  • 發燒（尤其是持續或高燒）
  • 感冒或呼吸道感染
  • 腹瀉
  • 嘔吐
  • 皮膚紅疹
  • 耳部感染
  • 癲癇
  • 尿液帶血、排尿疼痛或頻尿
  • 劇烈或持續腹痛

兒科醫生一般收費多少？公私營兒科醫生收費比較？

私營收費

依據對私家醫生收費的調查，診症費用介於港幣400至2,000元不等，具體費用因病況而異，建議直接向診所或私家醫院查詢。

公營收費

在醫院管理局旗下的兒科專科門診，初次診症費用為港幣135元，之後每次診症為80元，每種藥物收費為15元。

香港兒科醫生的選擇

公立醫院服務

醫院管理局轄下設有十七家提供兒科專科門診服務的醫院與診所，詳細資訊如下：

新界政府門診

醫院/診所 地址 電話 服務時間
雅麗氏何妙齡那打素醫院 新界大埔全安路 11 號 2689 2999 星期一至五：
上午9時至下午5時
北區醫院 新界上水保健路9號 2683 7523 星期一至五：
上午9時至下午1時
下午2時至下午5時
北大嶼山醫院 大嶼山東涌松仁路8號 3467 7376 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 3505 4440 星期一至五：
上午9時至下午5時
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號 2990 3881 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里 2 號 2208 0576 星期一至五：
上午9時至下午5時
屯門醫院 新界屯門青松觀路廿三號 2468 5952 星期一至五：
上午9時至下午1時
下午2時至下午5時
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號 2417 5817 / 2417 5888 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時

九龍區政府門診

醫院/診所 地址 電話 服務時間
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 3408 7096 星期一至五：
上午9時至下午5時
香港兒童醫院 九龍灣承昌道一號 3513 3888 星期一至五：
上午9時至下午5時
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 2242 6624 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
聖母醫院 九龍黃大仙沙田坳道 118 號 2354 2202 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午九9時至下午1時
伊利沙伯醫院 九龍加士居道30號 3506 6226 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 3949 4203 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時

港島政府門診

醫院/診所 地址 電話 服務時間
東區尤德夫人那打素醫院 香港柴灣樂民道 3 號 2595 7778 星期一至五：
上午9時至下午5時
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 3237 星期一至五：
上午9時至下午5時
星期六：
上午9時至下午1時
大口環根德公爵夫人兒童醫院 香港薄扶林大口環道 12 號 2974 0331 星期一至五：
上午9時至下午5時

私營醫院選擇

港島區

醫院名稱 醫生名稱
養和醫院
  • 曹延洲醫生
  • 陳志峯醫生
  • 高利源醫生
  • 李雅兒醫生
  • 盧忠啟醫生
  • 吳國強醫生
  • 黃嘉賢醫生
  • 楊執庸醫生
港怡醫院
  • 陳祖謙醫生
  • 陳志峯醫生
  • 張傑醫生
  • 蔣國誠醫生
  • 鍾侃言醫生
  • 馮偉正醫生
  • 許卓文醫生
  • 葉柏強教授
  • 施頴珊醫生
  • 沈澤安醫生
  • 黃健德醫生
港安醫院–司徒拔道
  • 許卓文醫生
  • 張蔚賢醫生
  • 周中武醫生
  • 黃智安醫生

九龍區

醫院名稱 醫生名稱
寶血醫院
  • 徐傑醫生
  • 蘇傑榮醫生
  • 羅婉琪醫生
聖德肋撒醫院（法國醫院）
  • 葉健星醫生
  • 馬焯康醫生
  • 胡振斌醫生

新界區

醫院名稱 醫生名稱
仁安醫院
  • 劉成志醫生
  • 朱蔚波醫生
  • 蔡宇程醫生
  • 蔡梅心醫生
  • 馮卓文醫生
  • 劉慧思醫生
  • 李雅慧醫生
  • 包志傑醫生
  • 曾穎茵醫生
  • 嚴秀泳醫生
  • 林蕙芬醫生
  • 劉家輝醫生
  • 彭立欣醫生
  • 余慧鈴醫生
  • 羅婉琪醫生
  • 李淑嫻醫生
  • 廖鑑添醫生
香港中文大學醫院
  • 周啟東醫生
  • 張錦流醫生
  • 韓錦倫醫生
  • 梁淑芳醫生
  • 溫希蓮醫生
  • 黃健德醫生
  • 黃美玲醫生
香港港安醫院 ─ 荃灣
  • 許炎和醫生
  • 伍永強醫生
  • 謝詠儀醫生
  • 楊萬鋒醫生

私營診所選擇

以下是一些私營診所的兒科醫生名單：

醫療集團名稱 醫生名稱 診所地點
盈健醫療
  • 李美德醫生
  • 李基敏醫生
  • 鄭玲玲醫生
  • 何成輝醫生
  • 天后
  • 上水
  • 大圍站
  • 港鐵第一城站
  • 馬鞍山新港城
  • 大埔廣場
  • 港鐵將軍澳站
  • 港鐵坑口站
匯兒兒科
  • 陳欣永醫生
  • 陳強杰醫生
  • 蔡榮豪醫生
  • 胡振斌醫生
  • 陳亦俊醫生
  • 徐傑醫生
  • 徐梓筠醫生
  • 陳延珮醫生
  • 林嘉儀醫生
  • 中環
  • 尖沙咀
  • 旺角
卓健醫療
  • 張香忍醫生
  • 中環

全港兒科醫生名單
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什麼情況下應該帶孩子去看兒科醫生？

如果您的孩子出現以下任何症狀，應考慮帶他們去看兒科醫生：持續高燒、嚴重嘔吐或腹瀉、呼吸困難、嚴重腹痛、不明原因的皮疹、癲癇發作、或任何您感到擔憂的症狀。

兒科醫生和家庭醫生有什麼不同？

兒科醫生專門接受過兒童疾病和發展的培訓，他們更了解兒童的獨特醫療需求。家庭醫生則為所有年齡段的患者提供醫療服務。

公立醫院和私家醫院的兒科服務有什麼區別？

公立醫院的兒科服務通常收費較低，但可能需要較長的等待時間。私家醫院提供更快速的服務和更舒適的環境，但收費較高。

兒科醫生的診症費用是多少？

私家兒科醫生的診症費用因醫生和診所而異，一般在港幣 400 至 2000 元不等。公立醫院的兒科門診收費相對較低。

資料或影片來源：香港醫務委員會，在普通科醫生名冊和專科醫生名冊的醫生 專科註冊 - 兒科東方新地香港醫生網+搜尋平台香港中文大學醫院盈健醫療匯兒兒科卓健醫療

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