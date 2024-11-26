天水圍5歲女童患感冒暈倒 昏迷送院搶救不治 傷風流感4大分別病徵相似易混淆

綜合本地傳媒報道，警方今日（26日）早上6時25分接獲報案，指一名5歲女童於天水圍濕地公園路的一個住宅單位內暈倒昏迷。救援人員接報到場，將女童送天水圍醫院搶救，惜延至上午7時30分不治。消息指，女童近日患有感冒不適，死因有待調查。

