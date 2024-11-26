天水圍5歲女童患感冒暈倒 昏迷送院搶救不治 傷風流感4大分別病徵相似易混淆
今年錄得多宗兒童流感致死個案
今年較早前，本港先後有幼童感染甲型流感後身亡；一名健康紀錄良好的8歲女童於今年4月17日出現發燒及咳嗽徵狀，翌日出現抽搐，同日被送廣華醫院治理，經化驗後對甲型流感病毒呈陽性。病人病情在入院後轉壞，延至4月18日不治。
另一個案是同樣是一名8歲女童。其健康紀錄良好，於今年6月16日起出現發燒及嘔吐，翌日到私家醫院及明愛醫院求醫，及後於明愛醫院急症室出現心臟驟停，同日去世。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。
「傷風」、「流感」病徵相似易混淆
綜合資料，一般傷風感冒與流感由於病徵相似故容易被人混淆。事實上，傷風感冒即「上呼吸道感染」，指鼻、咽、喉及鼻竇受到病原體的感染，包括普通感冒、流行性感冒、鼻咽炎、咽扁桃腺炎及喉炎等。感染的病原體是以病毒為主，且會合併不同的症狀，較常見的是流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛，乃至全身症狀，如倦怠、全身酸痛、頭痛或發燒等。通常傳染途徑是經空氣傳染、接觸傳染，而當中以流感較受關注。
流行性感冒（流感、influenza）是一種高傳染性病毒引致的呼吸道感染，分為甲、乙、丙型，本港最常見的是甲型H1N1及H3N2，其病徵為咳嗽、頭痛、喉嚨痛、發燒及噁心嘔吐等。
流感治理方法
- 大部分人患上流感後能自行康復。如果病徵持續或惡化，應立即求診。
- 症狀較輕微的人士應要有充足休息和多喝水。若出現流感病徵，不應上班或上學。
- 抗生素是治療細菌感染而非病毒感染的藥物，服用抗生素不能治癒流感或加快痊癒。
- 抗病毒劑能減輕病情和縮短患病時間，但必須經由醫生處方才可服用。
傷風與流感4大分別
1.病因
普通感冒主要影響上呼吸道的鼻咽部，常由鼻病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、埃可病毒、柯薩奇病毒、冠狀病毒及腺病毒等引起。相比之下，流行性感冒則由流感病毒引發，影響範圍涵蓋整個呼吸系統，包括上呼吸道和下呼吸道。
2.症狀
若小朋友患上普通感冒，通常會出現咽部乾癢或灼熱痛、打噴嚏、鼻塞及流鼻水等症狀，有時會發燒，但體溫一般不超過38.5度。相對地，流感的症狀較為嚴重，會出現高燒（體溫超過40度）、頭痛、四肢關節肌肉疼痛，甚至腹痛或腹瀉，隨後可能會有乾咳、鼻塞、流鼻水及痰多等症狀，全身性不適較普通感冒更為明顯。
3.康復難度
普通感冒通常不需特殊治療，依靠小朋友的免疫力，5至7天內便可痊癒。雖然一些免疫力較強的小朋友也能自行從流感中康復，但由於流感病程較長且具傳染性，免疫力較弱者，尤其是嬰幼兒或有基礎病的患者，容易出現嚴重併發症，甚至可能致命。若無其他併發症，流感症狀通常在3至7天內減輕，但咳嗽和虛弱感可能持續兩週以上。
4.傳染性
普通感冒的傳染性較低，約為10%左右，因此不會引發大規模流行。流行性感冒則分為甲、乙、丙3型，其中甲型流感常發生抗原變異，傳染性強，傳播迅速，容易引發大範圍流行。在香港，季節性流感通常在1至3月及7至8月較為活躍，流感高發季節，小朋友感染流感的風險也相對較高。