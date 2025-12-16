ADHD｜教大首創AI智能背心 助ADHD學童自我調節 實測過度活躍行為減54%
結合大數據與AI 獲日內瓦發明獎銅獎
是次項目由教大數學與資訊科技學系副教授傅弘博士領軍，夥拍香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）共同研發，並已獲創新科技署「創新及科技基金」資助。團隊的科研成果早前更揚威海外，於2025年度日內瓦國際發明展中勇奪銅獎。
為了精準辨識ADHD症狀，研究團隊採用了跨學科協作模式，集合了神經心理學、教育心理學、健康與運動科學及臨床科學等領域的專家，透過真人模擬，生成了近150,000個行為樣本，將學童在課堂上的日常動作與專家界定的「過度活躍」舉動進行分類，藉此訓練AI大數據模型，從而持續提升演算法的偵測準確度，確保系統能區分一般好動與病理性的過度活躍。
隱蔽式震動提示 免除標籤效應
這款智能背心在設計上充分考慮到學童的心理需要。外觀上，它採用柔軟透氣布料，與一般校服背心無異，避免學童因穿戴特殊裝置而引來奇異目光。技術層面上，背心的肩部及背部內置了兩個六軸慣性測量單元（IMU），負責實時收集核心肌肉及軀幹的活動數據。
當AI系統偵測到學童出現過度活躍行為時，背心內的馬達會發出輕微振動。這種非入侵性的提示，能讓學生在不被老師公開點名或責備的情況下，自覺地調節行為。教大心理學系副教授佟秀紅博士指出，這種低調且持續的提示機制，能提供正面而一致的行為回饋，減少負面注視，讓學童在放鬆的環境下建立自我監控能力，更易融入主流課堂。
實測成效顯著 專注力升一成半
研究團隊已在十多間小學進行首階段測試，對象涉及逾40名7至12歲的學童。研究結果令人鼓舞：
行為改善： 學童接收振動提示後，過度活躍動作最多減少54%，坐姿穩定性顯著提高。
學習表現： 遵守課堂規則及專注力等指標提升了10%至15%。
除即時干預外，智能背心還連接至雲端數據分析平台，將學童的行為模式及活動水平轉化為可視化圖表。這些客觀數據不僅方便家長及教師追蹤變化，更能輔助心理評估，為制定個人化教育計劃（IEP）提供量化依據。
專家：填補課堂支援缺口 擬拓眼動追蹤功能
據統計，全球約有7.6%的3至12歲兒童受ADHD影響，本港學界及醫療界亦估計本地發病率約為6.4%。每天數以萬計的學童在課堂上面對專注力挑戰，影響深遠。
教大健康與運動科學講座教授周鴻奇教授強調，此發明的技術門檻在於準確分辨「可接受活動」與「過度活躍行為」，避免過度警示。香港註冊職業治療師黃偉宇先生亦認為，市面上缺乏針對「課堂情境」的即時反饋工具，此背心正好填補了臨床治療與校園實務之間的空白。
項目負責人傅弘博士表示，目前的成果僅為第一步，未來計劃將測試擴展至更多公營機構及中小學，並探討加入追蹤眼部活動及量度警醒度等新功能，以支援主要表現為專注力不足（ADD）但無過度活躍症狀的學童。波士頓大學神經心理學專家黃嘉豪博士亦補充，目前的初步數據已證實背心具備良好的靈敏度，為日後大規模研究其對神經機制的長期影響奠定了基礎。