ADHD｜教大首創AI智能背心 助ADHD學童自我調節 實測過度活躍行為減54%

專注力不足及過度活躍症（ADHD）是全球普遍的兒童神經發展障礙，在本港亦備受關注。香港教育大學（教大）科研團隊昨日（15日）宣布一項重大突破，成功研發出全球首款針對ADHD學童的智能背心。該發明結合人工智能（AI）與物聯網技術，能即時識別並改善學童的課堂行為。實測數據顯示，穿著該背心能令過度活躍行為大幅減少54%，有效提升學習專注度，為現行藥物及行為治療以外，提供了嶄新的輔助方案。

