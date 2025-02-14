HPV疫苗｜小五女學童的關鍵防護：人類乳頭瘤病毒疫苗接種指南
人類乳頭瘤病毒（HPV）或導致子宮頸癌
人類乳頭瘤病毒（HPV）是一組包含超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官（包括男性和女性）。HPV主要透過性接觸傳播，部分高風險基因型病毒可能導致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。
HPV感染中最常見的情況是女性持續感染高風險類型的HPV，這可能導致子宮頸細胞病變，並在數年間發展為子宮頸癌。研究顯示，約75%有性行為的人士一生中會感染HPV，但大多數感染者並無明顯症狀，且感染通常會自然消退。然而，持續感染高風險HPV的婦女可能面臨子宮頸癌的風險。
HPV疫苗最佳接種年紀：9至14歲
人類乳頭瘤病毒疫苗（HPV疫苗，又稱子宮頸癌疫苗）是一種預防性疫苗，能有效預防子宮頸癌及其他由HPV引起的癌症和疾病。在香港，約90%的子宮頸癌由HPV-16、18、31、33、45、52、58型病毒引起。九價HPV疫苗能覆蓋這七種基因型，但需注意，疫苗無法治療已存在的HPV感染。
世界衞生組織建議將9至14歲、尚未性活躍的女童列為HPV疫苗接種的主要目標羣組。在香港，小五女學童接種第一劑疫苗，並於小六接種第二劑，以達到最佳預防效果。男生也可以接種HPV疫苗，以預防相關疾病。
自2019/20學年起，衞生署為合資格的小五女學童提供HPV疫苗接種服務。學童可在學校接種第一劑疫苗，並於小六接種第二劑。未能於學校接種的學童及非在港就讀的合資格女童，可預約在學童免疫注射小組的分區辦事處接種。
HPV疫苗的安全性
九價HPV疫苗已在全球廣泛使用多年，經大規模臨床測試和監測，未發現明顯嚴重副作用。常見的副作用包括注射部位疼痛、紅腫、發燒、頭痛等，均屬輕微且短暫。世界衞生組織及多國衞生當局均確認HPV疫苗的安全性和有效性。
須留意，對酵母或疫苗成分過敏、有免疫系統疾病、血小板過低、凝血困難（如打針後流血不止）或當天發燒的學童不適合接種HPV疫苗。
接種HPV疫苗後是否需要加強劑？
現有研究顯示，HPV疫苗的效力至少可維持五年，是否需要注射加強劑仍需進一步研究。
另外，有研究表明，接種HPV疫苗並不會導致性早熟或提早發生性行為。
HPV疫苗是否適合所有女學童？
對疫苗成分過敏、有免疫系統疾病或凝血問題的學童不建議接種。
HPV疫苗的保護效力能持續多久？
現有研究顯示，HPV疫苗的保護效力至少可維持五年，是否需要加強劑仍需進一步研究。
接種HPV疫苗後會有哪些常見副作用？
常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫、發燒、頭痛等，這些反應通常輕微且短暫。