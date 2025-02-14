HPV疫苗｜小五女學童的關鍵防護：人類乳頭瘤病毒疫苗接種指南

衞生署在香港兒童免疫接種計劃下，為合資格的小五女學童推出人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗接種計劃。小五女學童將在學校接種第一劑疫苗，並於升讀小六時接種第二劑疫苗。兒科專科醫生林嘉儀為大家解答HPV和相關疫苗接種的更多資訊。

