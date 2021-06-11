一笑渡凡間劇透｜第11至20集結局劇情 湯洛雯被困於結界、蕭正楠在茶樓普渡眾生
文：東方新地 圖：TVB.com
《一笑渡凡間》人物關係圖
《一笑渡凡間》第十一集劇透劇情 (06/07) 湯洛雯升任捕頭一職
湯洛雯升任捕頭一職，完成了大升的心願。小蘭甦醒，但傷重不能動彈，龐英和夫人任璇璣見狀，擔心不已。龐府內，有道提起女兒失蹤之事，顯得非常憂心。簡淑兒與蔣家旻為湯洛雯打扮得像淑女一樣，蕭正楠、沈震軒頓覺眼前一亮。傳言湯洛雯為了與沈震軒成親才故意打扮，衙門上下遂向沈震軒逼供。蕭正楠意外跌倒在金花娘娘廟神台上，暈倒時夢見自己的血為金花娘娘神像開光。另邊廂，沈震軒探望小蘭，探問之下取得行兇者的線索……
《一笑渡凡間》第十二集劇透劇情 (06/08) 田斤偷玉案疑點重重
衙門內，張達倫公審疑犯，掌握一切證據時，案件突然出現大轉折，張達倫瞬間成為眾矢之的！龐英欲接走小蘭，被湯洛雯阻止，雙方對峙……沈震軒等人於衙門討論小蘭一案時，突然收到「兇手」的死訊，令沈震軒成為嫌疑人，張達倫怒責沈震軒，着他不用再處理衙門事務。傳言簡淑兒當上有道的填房，被說三道四，更遭輕薄，幸得湯洛雯解圍。簡淑兒見蕭正楠有煩惱，好言開解，蕭正楠道出田斤偷玉一案的疑點。簡淑兒及後到龐家，藉機看龐英的玉石珍藏卻遇險……
《一笑渡凡間》第十三集劇透 (06/09)湯洛雯與蕭正楠發現張達倫偏私
簡淑兒為幫蕭正楠探查線索遇險，蕭正楠得知後深感內疚，遂多加陪伴開解。獨孤茹、武雄為簡淑兒之事到衙門報官，張達倫卻拒絕受理。蕭正楠發現沈震軒硬要簡淑兒到衙門頂證犯人，遂勸他不要傷害簡淑兒。蕭正楠拿起涉案的古玉，突然進入異境遇見田斤，得知古玉的秘密。湯洛雯與蕭正楠發現張達倫偏私，得悉事件另有內情。沈震軒告訴張達倫等人小蘭情況好轉，可安排她回家鄉休養。夜裡，有刺客潛入客棧刺殺小蘭……
《一笑渡凡間》第十四集劇透劇情 (06/10)湯洛雯昏迷不醒
鄉民因小蘭之事聲討張達倫，令張達倫不知所措，後來得知自己一直被利用，大怒，惟疑犯卻將責任撇得一乾二淨。簡淑兒百般依靠蕭正楠，被湯洛雯看在眼內。蕭正楠設局令疑犯自揭罪狀，對峙間被其脅持，湯洛雯出手解救，卻被刺傷。夜裡，蕭正楠夢見被一股黑氣纏擾，驚醒；沈震軒見蕭正楠手上的姻緣繩，隨後突然心口劇痛。玉石一案告一段落，張達倫對自己偏私愧疚萬分。湯洛雯昏迷不醒，蕭正楠嘗試施法救治……
《一笑渡凡間》第十五集劇透劇情 (06/11)湯洛雯與蕭正楠定下婚期
蕭正楠悉心照料湯洛雯，被沈震軒看在眼內。蕭正楠與沈震軒互相坦白對湯洛雯的感情，沈震軒成全並祝福蕭正楠與湯洛雯。其後沈震軒再感心口痛，身體更湧出一股黑氣。簡淑兒探望湯洛雯，向蕭正楠表露心跡。湯洛雯甦醒，眾人大喜，並與蕭正楠定下婚期。簡淑兒得知蕭正楠不接受她，傷心欲絕。當晚，蕭正楠夢見慧遠禪師，且被黑氣纏擾。武雄見心血染料被獨孤茹當作垃圾，對她的不滿瞬間爆發，揚言要休妻……
《一笑渡凡間》第十六集劇透劇情(06/14)蕭正楠當眾向湯洛雯深情許下承諾
獨孤茹巧遇風度翩翩的于康睿大人，回想年輕時的一段往事。金花娘娘寶誕廟會，蕭正楠當眾向湯洛雯深情許下承諾，得到大家祝福，唯獨沈震軒感失落。有妖魔在友德鎮作怪，蘇大娘遇見妖魔欲捉走繡莊女工，上前營救時被襲擊，幸最終有驚無險。康睿與獨孤茹飯聚，惺惺相惜，請其繡莊為皇后造賀禮。康睿及後發現繡莊採用假金線，遂下令查封繡莊與染坊。獨孤茹往找康睿，突然以刀指向他……
《一笑渡凡間》第十七集劇透劇情(06/15)簡淑兒傷心欲絕 企圖輕生
康睿指控武雄、獨孤茹謀害他，二人辯稱是黑影所為；獨孤茹及後還道出與康睿於三十年前的往事……夜裡，蕭正楠發現女妖飛進龐府。武雄意外從高處墮下失憶，蕭正楠藉法力進入武雄的記憶找他，卻無所獲。簡淑兒見蕭正楠興奮籌辦婚事，傷心欲絕，企圖輕生，得沈震軒及時阻止。黑影再現，湯洛雯與其對峙時被捲走。蕭正楠對女妖身分有所眉目，請求慧遠禪師指點，慧遠卻要他按天命行事。蕭正楠前往龐府，要引女妖現身……
《一笑渡凡間》第十八集劇透劇情(06/16)湯洛雯被困於結界
湯洛雯被困於結界，與蕭正楠靠姻緣繩互相感應。蕭正楠與沈震軒走進結界合力救出湯洛雯，沈震軒卻被捉拿。蕭正楠與湯洛雯逃出生天，女妖現身要對付蕭正楠……武雄恢復記憶，與獨孤茹和好如初，更成功為她調製出獨一無二的染料。蕭正楠在衙門聽到沈震軒的聲音，循聲音尋找時被一股黑氣纏擾，及後被捲進結界，重遇沈震軒，卻墮入重大危機。結界之內，蕭正楠要與妖魔決一死戰……
《一笑渡凡間》第十九集劇透劇情(06/17)蕭正楠與大鵬鳥進行決戰
蕭正楠夢見師父慧遠禪師，得知真正化解災劫，便要追溯至五百年前與大鵬鳥的宿緣。另邊廂，玉萍找到沈震軒。友德鎮官民都被傳以魔性，眾人性情大變。蕭正楠再次夢見慧遠禪師，不捨得湯洛雯而拒絕出家，及後終對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰……
《一笑渡凡間》第二十集(大結局)劇透劇情(06/18)蕭正楠在茶樓普渡眾生
湯洛雯對蕭正楠窮追不捨，卻被狠心撇下，痛心不已。蕭正楠在茶樓普渡眾生，助鄉民消除魔性。湯洛雯悲嘆蕭正楠離棄她，訴說未能放下與蕭正楠的感情，蕭正楠卻不以為然。蕭正楠再遇沈震軒，二人慨嘆兄弟情誼。湯洛雯對蕭正楠的冷淡感傷心，向上天哭求，希望蕭正楠回到她身邊；及後，蕭正楠突然出現……