一笑渡凡間劇透｜第1至5集劇情 湯洛雯相親無人要、失憶蕭正楠憶起身世

《一笑渡凡間》第1-5集劇情劇透：蕭正楠失憶，身分成謎，被武雄的妻子兼繡莊老闆獨陳秀珠收留當小工。湯洛雯懷疑焦屍一案與蕭正楠有關，將他押到衙門，幸獲釋除殺人嫌疑。志朋到繡莊尋人不果，卻在街上撞見蕭正楠，興奮跟他相認，更稱他為李修緣，但失憶的蕭正楠卻對名字及志朋毫無印象……

文：東方新地 圖：TVB.com