一笑渡凡間劇透｜第1至5集劇情 湯洛雯相親無人要、失憶蕭正楠憶起身世
文：東方新地 圖：TVB.com
《一笑渡凡間》人物關係圖
《一笑渡凡間》第一集劇透 (05/24)
滿面膿瘡的男子倒臥血泊，被繡莊女工陸簡淑兒發現，送往老闆武雄的染坊救治。男子失憶，身分成謎，被武雄的妻子兼繡莊老闆獨陳秀珠收留當小工，發現他有學識有見地，遂留他於繡莊工作。男子在街上與女捕快湯洛雯生爭執，得武雄夫婦解圍，並以蕭正楠之名在鎮上生活。陳秀珠帶蕭正楠見大客萬老爺，誰知他卻開罪萬老爺……萬老爺孫兒百日宴的金龍被子繡成，蕭正楠揚言不可為金龍點睛。翌日，被子上的金龍竟不翼而飛，後山更發現一具焦屍。
《一笑渡凡間》第二集劇透 (05/25)
湯洛雯懷疑焦屍一案與蕭正楠有關，將他押到衙門，幸獲釋除殺人嫌疑。金人阿不罕日達大鬧繡莊，原來陳秀珠當日收了其聘金換取繡莊女工吳沚默。蕭正楠探問陳秀珠後得知，書香齋老闆章文軒曾向吳沚默提親，遂到書香齋查看，卻與湯洛雯碰頭。焦屍案其中一名涉事人突然傳來死訊，陳秀珠捲入其中，被帶到衙門審問……萬老爺孫兒的百日宴上，蕭正楠提字贈興，才學得到欣賞。蕭正楠懷疑焦屍案另有內情，夜裡與湯洛雯翻查焦屍，有所發現。
《一笑渡凡間》第三集劇透 (05/26)
燒屍案經努力追查下，終水落石出，案件告一段落。湯洛雯被母親蘇大娘安排相親，但公子哥兒都被湯洛雯嚇怕。蘇大娘碰見湯洛雯與蕭正楠在街上打鬧，遂邀請蕭正楠作客，欲撮合二人。蕭正楠與蘇大娘把酒聊天，醉後夢見被刺一刀後滾下山的情景。靈石教到訪友德鎮，吸引鄉民爭相求見，教主善行「作法」之後，鄉民頓時變得迷幻……
《一笑渡凡間》第四集劇透 (05/27)
鄉民對善行趨之若鶩，親睹其「法力」，嘖嘖稱奇。一位身手不凡的翩翩公子沈震軒求見善行，請他提點幫助尋找一人。善行測得友德鎮晚上會有火劫，夜裡果然失火，在附近暈倒的蘇大娘、樵夫、水鏡道人都成為縱火嫌疑犯，三人在堂上互相指證……蕭正楠向師爺杜日安探問縱火案調查進展，對案件兇手有所眉目。志朋到繡莊尋人不果，卻在街上撞見蕭正楠，興奮跟他相認，更稱他為李修緣，但失憶的蕭正楠卻對名字及志朋毫無印象……
《一笑渡凡間》第五集劇透 (05/28)
志朋被懷疑是縱火狂徒，野光助他澄清，洗脫嫌疑。志朋為了親近野光，義務到繡莊打工，還跟蕭正楠述說二人從前的交情，志朋的熱情令蕭正楠對他敬而遠之。野光質疑火劫是靈石教製造出來，善行卻指行善單純為救蒼生，並送他一粒檀香。蕭正楠被連番偷襲，昏倒期間憶起身世的片段，又夢見慧遠大師及被刀刺後獲救的經過，終於恢復記憶，記起真名為李修緣，與志朋相認。修緣點燃由善行所贈的檀香，卻發生了怪事……