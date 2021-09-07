《七公主》結局劇透｜21-26集劇情 黃翠如出現幻覺 「七公主」身份曝光！
文：東方新地｜圖：《七公主》劇照
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《七公主》第21集劇情劇透(09/06)黃翠如尋獲針對顧家嫌疑人
黃翠如求醫，希望以藥物控制病情。黃翠如從馬海倫的院友口中得知，當日找到杜燕歌送給馬海倫的聖誕卡，疑是陳瀅刻意安排……黃翠如找吳子冲訴心聲，將病情相告，獲他鼓勵。陳瀅為籌錢贖回亡母骨灰，鋌而走險，幸得黃翠如出手幫忙取回骨灰，黃翠如更得知陳瀅的重大秘密。林夏薇亦發現鄭子誠的秘密，不知如何面對。丁子朗找林夏薇作其模特兒，林夏薇及後帶他到棟篤Bar，再遇徐榮。韓國當紅模特兒劉佩玥來到共享空間，似是要找丁子朗晦氣。
《七公主》第22集劇情劇透(09/07) 丁子朗、劉佩玥關係匪淺
丁子朗與劉佩玥原是青梅竹馬好友，江嘉敏往找林夏薇時遇上丁子朗，誤會他是色情狂。黃翠如病情惡化，醫生叮囑她要減壓，黃翠如決意與陳山聰斬纜。吳子冲主動約黃翠如回家吃飯，原來當天是其生日，二人度過愉快的一晚。林夏薇得知徐榮堅持繼續在棟篤Bar表演棟篤笑的原因，設法幫忙，徐榮卻駡林夏薇多事，而鄭子誠以為徐榮欺騙林夏薇，跟他大打一場。江嘉敏教劉佩玥彈琴，無意中得悉她的過去。高海寧和江嘉敏疑尋獲同父異母的妹妹，欲設法驗證……
《七公主》第23集劇情劇透(09/08) 顧家「細妹」身份確認
高海寧成功遊說主編讓陸永畫小說封面，陸永感激高海寧，二人關係大進，陸永更發現高海寧暗藏心結。鄭子誠為鼓勵鄺潔楹，約戰李君妍的教練。另一方面，鄺潔楹欲參加劍擊比賽，向一直鼓勵她的Uncle Ken傾訴，意外發現他的真正身份。江嘉敏誤會丁子朗在廁所偷拍她，怒打丁子朗，劉佩玥阻止並道出一個秘密……陸永提出要陪高海寧去加拿大找女兒，高海寧卻指責陸永多管閒事……劉佩玥因感情煩惱要丁子朗陪伴，丁子朗送喝醉的她回酒店，想不到竟因此惹上官非……
《七公主》第24集劇情劇透(09/09) 黃翠如為丁子朗辯護精神受困
林夏薇成為棟篤Bar的新老闆，積極督促徐榮準備表演棟篤笑的事宜。徐榮不勝煩擾，催促鄭子誠追求林夏薇，林夏薇卻因事決定辭職，專心經營酒吧。林韋辰發現鄺潔楹對他表現親暱，以為她暗戀自己，遂找太太作擋箭牌……鄭子誠特意為鄺潔楹挑選高大對手進行切磋，希望她增強自信參加比賽，迎戰宿敵李君妍。黃翠如處理丁子朗的官司，得知今次的檢控官是她的大學師姐、長勝的檢控官李璧琦，而法官後來亦換了人選，令黃翠如倍感壓力……
《七公主》第25集劇情劇透(09/10)高海寧、江嘉敏驚見黃翠如情緒崩潰
黃翠如盤問劉佩玥，步步進逼，但劉佩玥七情上面指控丁子朗，令控方處於上風。高海寧被傳召為控方證人，證供對丁子朗不利。黃翠如為了勝出官司只能另找方法，而她病情惡化，卻因事忘掉吃藥。徐榮以鄭子誠的名義送禮祝賀林夏薇當老闆，成功打動林夏薇。黃翠如欲以黑材料攻擊劉佩玥，林夏薇反對，兩姊妹再度鬧翻，黃翠如因病情惡化而情緒崩潰……鄭子誠為鄺潔楹備賽加強訓練，兩人後來卻遇上車禍……丁子朗在最後一庭開庭前一反常態，作了一個驚人決定……
《七公主》第26集大結局劇情劇透(09/11)鄺潔楹迎戰宿敵李君妍
劉佩玥的富貴男友勸服劉佩玥一起回韓國，如果劉佩玥離開香港，丁子朗的官司便沒法挽回。高海寧、林夏薇等人阻止劉佩玥離港，林夏薇希望她在庭上說出真話，但劉佩玥拒絕所求。在最後一庭上，檢控官李璧琦進行結案陳詞，此時竟出現意想不到的狀況……鄺潔楹參加劍擊比賽，要面宿敵李君妍，黃翠如等人同往體育館為鄺潔楹打氣。鄺潔楹不負眾望，苦戰之下進入決賽，跟李君妍作最後一戰。另一方面，黃翠如等人亦迎來新的開始……