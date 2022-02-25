上流戰爭2｜大結局劇情劇透：朱丹泰被設局！羅根死於爆炸

The Penthouse 2《上流戰爭2》第16-21集大結局劇情劇透，ViuTV版的結局周，安排在3月5日星期六播放兩小時大結局：恩星記起藝術大賞當天的事，書真被朱丹泰家暴，更被軟禁起來，知道了朱丹泰就是殺秀蓮兇手！羅愛喬就是秀蓮，羅根與秀蓮相認，與書真、允熙共同聯手設局讓朱丹泰入罪！最後眾人都要受審，而羅根將會死於爆炸……