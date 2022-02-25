上流戰爭2｜大結局劇情劇透：朱丹泰被設局！羅根死於爆炸
The Penthouse 2《上流戰爭2》第16-21集大結局劇情劇透，ViuTV版的結局周，安排在3月5日星期六播放兩小時大結局：恩星記起藝術大賞當天的事，書真被朱丹泰家暴，更被軟禁起來，知道了朱丹泰就是殺秀蓮兇手！羅愛喬就是秀蓮，羅根與秀蓮相認，與書真、允熙共同聯手設局讓朱丹泰入罪！最後眾人都要受審，而羅根將會死於爆炸……
The Penthouse 2《上流戰爭2》第16集劇情劇透 (02/28) 恩星回復記憶、羅愛喬就是秀蓮！
恩星記起藝術大賞當天的事，使人失憶的藥根本就無效！她記起當日劃到露娜脖子，聽到音樂聲就回過神來。書真才知道原來露娜頭上那一刀並不是恩星插的，而且那個手機鈴聲是朱丹泰的。書真被朱丹泰家暴，更被軟禁起來，知道了朱丹泰當天除了對露娜見死不救，還補刀殺死她！
The Penthouse 2《上流戰爭2》第17集劇情劇透 (03/01) 羅愛喬就是秀蓮！
羅愛喬的背後刺青是假的，短髮也是假髮，她其實就是秀蓮！羅根與秀蓮相認，並且不要讓朱丹泰起疑心！
The Penthouse 2《上流戰爭2》第18集劇情劇透 (03/02)秀蓮與書真、允熙聯手設局
書真、允熙、秀蓮、羅根一起聯手設局，成功讓朱丹泰入罪被捕！
The Penthouse 2《上流戰爭2》第19集劇情劇透 (03/03)秀蓮跟露娜被發現困於地下室
當天被朱丹泰殺的就是羅愛喬，而秀蓮跟露娜自己躲在朱丹泰的地下室被發現，加重了朱丹泰的罪。
朱丹泰被捕，不相信秀蓮仍然在生而且被困在地下室裡。
The Penthouse 2《上流戰爭2》第20集劇情劇透 (03/04) 羅根秀蓮大團圓
羅根與秀蓮的計劃成功，二人可以大團圓！
至於錫京終於可以再次與媽媽秀蓮相見！
The Penthouse 2《上流戰爭2》第21集(星期六兩小時大結局)劇情劇透(03/05)允熙自首、秀蓮目擊羅根被害
大家都因為秀蓮設下的投資圈套，跟允熙的自首而被審判，大家都被判了刑入獄。
結局就在秀蓮親眼看著羅根在爆炸的車旁一起爆炸！但羅根真的死了嗎？看來需要等待第三季才知道！
常見問題
The Penthouse 2《上流戰爭2》大結局，朱丹泰的下場會怎樣？
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The Penthouse 2《上流戰爭2》大結局會於那日播出？
The Penthouse 2《上流戰爭2》大結局預計將會於3月初兩小時播出……即睇播放詳情