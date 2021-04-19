伙記辦大事劇情劇透｜第6-10集 歐陽震華再破奇案、敖嘉年被控謀殺
文：東方新地
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《伙記辦大事》第六集(04/19) 歐陽聰處理「拋屍劫車」案
永熙執勤期間，手法受到公眾質疑，備受壓力，幸得歐陽聰開解。歐陽聰處理疑似拋屍劫車案，引來曦怡的關注。歐陽聰指她曾處理同樣手法的案件，卻因疏忽引致證人枉死，曦怡不願詳談。常笑發現孻叔公孔大威私下挪用公司資金，要他於限時內歸還款項，否則報警。歐陽聰在糖水舖憶述與慧心的相識經過，永熙始知歐陽聰當年制止了慧心輕生的念頭。永熙截查一可疑車輛，並以涉嫌行劫珠寶的罪名將司機大威拘捕，常笑得悉後向政君求助……
《伙記辦大事》第七集(04/20) 楊明、馬德鐘爭陳瀅
永熙眼見常笑為大威被落案而憂心忡忡，望為伊人消愁，遂拉着歐陽聰走訪失物事主及關鍵證人，希望釐清案情中的疑點。歐陽聰、永熙得知常笑跟政仁有業務來往，對常笑持不同看法，吵個不休。常笑帶證人牛丸找政君，不料牛丸的口供對大威不利，但政君仍然氣定神閒。政君成功替大威保釋，道出自己絕不因一個人的過去而影響客觀判斷，常笑心悅誠服。永熙在歐陽聰提醒下找到真正犯人，本想第一時間告訴常笑，卻被政君搶了先機……
《伙記辦大事》第八集(04/21)敖嘉年試探陳瀅
政仁死對頭大B前來尋釁挑事，與政仁結下仇怨。永熙送還大威案證物給常笑，常笑答謝永熙幫忙，政君看在眼裡……政仁要常笑運違禁藥物以示忠誠，卻遇上歐陽聰，二人面臨搜身之際，曦怡捷足先登，以涉嫌非法賭波的罪名將二人帶走。永熙見政君到警局保釋常笑，心裡不是味兒。大B被發現重傷昏迷，政仁因涉嫌傷人被拘押，而另一名嫌疑人喪波卻不知下落。政君趕來了解情況，卻見政仁有所隱瞞，拒絕擔任其代表律師。
《伙記辦大事》精選劇照
《伙記辦大事》第九集(04/22)敖嘉年被控謀殺
歐陽聰發現曦怡有所隱瞞，欲興問罪之師，曦怡為免誤會加深，相約歐陽聰坦誠交代。歐陽聰悉心打扮，赴約佳人，打消對曦怡的疑慮。大B傷重不治，曦怡正式落案起訴政仁謀殺。政君找到失蹤的喪波，勸服他自首，並答應為喪波爭取最大法律權益。曦怡懷疑喪波忽然現身頂罪是受人唆擺，找歐陽聰商討案情。常笑送細Dee偷渡離港，意外遇上永熙。常笑砌詞支開永熙，永熙知道後難過離去。曦怡接聽神秘來電，似乎對歐陽聰仍有隱瞞。
《伙記辦大事》第十集(04/23) 雨水沖走重要證物
歐陽聰、曦怡在案發現場找到指向政仁的重要證物，可惜證據被雨水沖走。曦怡為破案屢受挫折，但仍不肯放棄。歐陽聰見曦怡過度執迷，以自身經驗開解，二人關係拉近。大B案開審，主控官雖然請到重要證人，但身為辯方律師的政君出奇制勝，令喪波被判較輕刑期，政仁無罪釋放。政仁往監獄探望喪波，覺得喪波落得如此境地，只因自己與大B結怨而起，心中歉疚。政仁借酒消愁，被政君怒斥教訓。政君收到舊愛喜帖，心中悵然。