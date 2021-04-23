伙記辦大事劇透｜第11-15集劇情 陳瀅引誘馬德鐘失敗、遭鄭子誠落藥迷魂
文：東方新地 圖：TVB.com
第十一集 (04/26) 馬德鐘出席舊愛張曦雯婚禮
馬德鐘邀請陳瀅作為自己的女伴，出席舊愛張曦雯的婚禮，不經意揭開一段辛酸往事。馬德鐘當年年輕有為，與世家千金張曦雯堪稱一對璧人，但他突遭上司設計出賣，官司纏身；原本已答應求婚的張曦雯，也拋下馬德鐘而去，他才看清身邊只有弟弟敖嘉年不離不棄，其人生觀亦被粉碎重塑。陳瀅挽住馬德鐘的胳膊出席張曦雯婚禮，馬德鐘意識到心中的舊傷已經癒合……萬綺雯停車時不小心蹭到黃子雄的車，邀黃子雄吃飯賠罪，卻被以為是浪漫邀約，歐陽震華樂得看好戲。
第十二集 (04/27) 楊明想翻撻陳瀅
敖嘉年多謝陳瀅陪馬德鐘出席張曦雯婚禮，陳瀅藉機提出渴望敖嘉年重用。萬綺雯憶起當年哥哥車禍後，與陳瀅一同目睹楊卓娜與歐陽震華同行的往事。歐陽震華向萬綺雯道出與楊卓娜的一段情，萬綺雯看出歐陽震華的善良情深。有人贈送皮褸給陳瀅作生日禮物；楊明見到陳瀅身穿皮褸，勾起昔日甜蜜回憶，以為她亦未忘舊情，決心努力提升自己。楊明懷疑司機Vincent與女友鬧翻，獨留小孩在家不管。楊明發現涉事女子恰巧住在陳瀅外公家隔壁，向陳瀅打聽情況……
第十三集 (04/28)陳瀅偷睇敖嘉年手機
楊明從陳瀅口中得悉Vanessa與Vincent的感情狀況後，急往Vincent家突擊檢查，卻撲了個空，歐陽震華突破盲點幫楊明找出Vincent的「私竇」。陳瀅幫助楊明潛入Vincent藏起小孩的單位，真相卻出人意料……楊明、陳瀅獲邀與Vanessa一起用餐，陳瀅穿上鍾愛的電單車皮褸赴宴，楊明認定陳瀅對自己舊情未了，陳瀅一笑而過。萬綺雯看出陳瀅對楊明亦有心意，提醒陳瀅認真對待自己的感情。敖嘉年將手機遺留在公司，陳瀅萌起偷看的念頭。
第十四集 (04/29)歐陽震華成功約到萬綺雯晚餐
陳瀅偷看敖嘉年手機，險遭其手下阿東撞破，危急間誤傷阿東。陳瀅內疚嚎哭，獲楊明安慰，不禁感動。歐陽震華看出賴慰玲對重案組探員謝可逸有意，藉謎題安排二人共進晚餐，怎料謝可逸不解其意，幸得上司萬綺雯幫忙破解。萬綺雯帶謝可逸往謎底所指的餐廳後，也出題考驗歐陽震華。歐陽震華順利破解，與萬綺雯共進晚餐……楊明遇上毆鬥案，被打的麥鉅隆遭指控偷竊富豪鄭子誠的平板電腦。鉅隆申請法援，向馬德鐘訴說遭到誣陷，還指平板內藏不堪秘密……
第十五集 (04/30)鄭子誠落藥迷魂陳瀅
鄭子誠威逼利誘，企圖說服馬德鐘放棄替鉅隆打官司，但馬德鐘秉持正義原則，不為所動。馬德鐘因工作推掉與陳瀅的觀星之約，及後得知陳瀅已有別人作伴。馬德鐘向鄭子誠暗示，一旦平板電腦內容在庭上公開，他將會得罪眾多社會名流……鉅隆當庭釋放，鄭子誠對馬德鐘懷恨在心。歐陽震華得知鉅隆脫罪，推算馬德鐘在背後使計。陳瀅替敖嘉年把文件送往波士會，發現敖嘉年約了鄭子誠見面，但敖嘉年因堵車受阻。鄭子誠趁機下藥迷暈陳瀅，意圖不軌……