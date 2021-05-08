《伙記辦大事》 第21至25集劇情 爆發槍戰、常笑被聶先生脅持！
文：東方新地 圖：TVB.co
第二十一集 (05/10)政君為常笑做好出庭準備
歐陽聰不慎丟失隨身多年的銀包，焦急地在警局尋找。曦怡拾獲銀包，認出是慧心當年送給歐陽聰的禮物，便特意將銀包送回店舖修補，再物歸原主。歐陽聰為答謝曦怡，不眠不休研究她負責的懸案。常笑成為一宗交通意外的目擊證人，政君為她做好出庭準備，扮演對家律師進行模擬提問，期間重提常笑的父親當年在同一地方遭遇車禍而死。常笑崩潰大哭，第一次在政君面前卸下心防……政仁與晉成起摩擦後發現倉庫被盜，懷疑是晉成所為。
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第二十二集 (05/11)爆發槍戰，常笑被聶先生脅持…
曦怡設下圈套，挑起政仁與晉成的矛盾。政仁上報聶先生，懷疑晉成有異心，聶先生決定親自出面交收。常笑成功騙取政仁的信任，代為將后冠與權杖送往鄉村俱樂部給聶先生。曦怡帶隊佈下天羅地網，可惜棋差一着，雙方繼而爆發槍戰，常笑被聶先生脅持……聶先生把贓物全數劫走，天佑奮勇追至碼頭，再引發槍戰。聶先生見贓物意外掉進大海，只好乘快艇逃去。行動以失敗告終，加上有下屬受傷，曦怡難辭其咎，幸得歐陽聰開解……
第二十三集 (05/12)常笑說出父母與歐陽聰的往日糾葛
永熙前往探望常笑，卻遭大威驅趕。常笑誤導政仁是晉成通知警方，政仁進一步推斷出聶先生隨身攜帶武器，早有計劃想除掉自己。政君知道聶先生對政仁有殺意，打算用自己的方式保護政仁。一名E&C警員告訴政君賊贓在他的手裡，並索價三百萬元，政君不為所動。政君帶常笑到車禍現場回溯案件，常笑說出父母與歐陽聰的往日糾葛，政君憐惜。政君出手教訓家暴鄰居，意識到應當不畏強權。政君為接近聶先生，替晉成處理官司，希望得其信賴。
第二十四集 (05/13)政君、常笑感情升溫
大威看出常笑、政君關係特殊，麻煩政君為自己處理事務。常笑替大威奔走，與政君忙裡偷閒短暫相會，二人均感甜蜜。曦怡表現反常，衝下屬大發脾氣外，還與海霆起爭執。歐陽聰查到曦怡每晚都上網至凌晨，勸她早點休息，卻被斥責多管閒事。政君、常笑感情升溫，政君坦白會接下晉成的官司，藉機接近晉成，深入調查聶先生，常笑擔心但仍支持他。政君打贏官司重獲晉成信任，但晉成不久與裘勝發生車禍，奇怪的是二人似乎一早相識……
第二十五集 (05/14)公開裘勝的羞恥往績
歐陽聰到醫院探望裘勝，順道了解案情，但她刻意隱瞞與晉成之間的瓜葛。歐陽聰委託曦怡，了解裘勝的過去。裘勝向曦怡敞開心扉，曦怡得知裘勝與晉成的不堪往事，但相信裘勝已走出陰影。政君在法庭上質疑裘勝的證供，但歐陽聰模擬案發現場，以撞擊測試的結果反駁政君，晉成即將面臨敗訴。晉成為求脫罪不擇手段，要政君在法庭上公開裘勝的羞恥過去，政君內心極度掙扎……政君找常笑幫忙送醉娃回家，常笑打從心底信任政君的為人。