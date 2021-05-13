伙記辦大事：結局周劇情｜馬德鐘藏私賊贓殺死聶先生 上司命令陳瀅退出任務
文：東方新地 圖：TVB.com
《伙記辦大事》 第26集(05/17)賴慰玲勇敢面對過去
馬德鐘自薦做鄭子誠的代理人，跟聯邦參贊進行秘寶交易……馬德鐘懷疑敖嘉年身邊有內鬼，叮囑他小心行事。陳瀅不認同萬綺雯對馬德鐘為人的質疑，後來卻目睹馬德鐘與鄭子誠秘密見面。馬德鐘誘使鄭子誠答應條件，讓他能從交易中抽成。馬德鐘為鄭子誠辯護，先搗出賴慰玲的黑歷史，企圖摧毀其誠信，再以賴慰玲母親的親筆信件，割破賴慰玲已結疤的傷口。賴慰玲勇敢面對過去，走出陰霾。歐陽震華痛斥馬德鐘，利用賴慰玲的傷痛當作官司的籌碼，馬德鐘只是一笑置之。
《伙記辦大事》 第27集(05/18)萬綺雯命令陳瀅退出任務
歐陽震華對鄭子誠一案苦無對策，幸好楊明找到短片，能夠證明鄭子誠是車禍元兇。鄭子誠在庭上昏倒送院，馬德鐘手執醫療報告，指出鄭子誠極可能因突發性心臟病，導致汽車失控，並得法庭接納。馬德鐘與聶先生達成協議，相約一星期後秘密會面。陳瀅察覺馬德鐘行為古怪，勾起疑心，向萬綺雯坦白對馬德鐘動了真情，萬綺雯命令她退出任務。萬綺雯與馬德鐘達成協議，以聶先生的情報，交換釋放敖嘉年。馬德鐘設計截取鄭子誠的夾萬鎖匙，欲搜集聶先生的罪證……
《伙記辦大事》 第28集(05/19)馬德鐘布局殺死聶先生
歐陽震華上門試探，聽到馬德鐘跟鄭子誠對質。歐陽震華設下圈套偷走馬德鐘的郵包，發現內有鄭子誠的保險箱鎖匙。馬德鐘約聶先生會面，卻誤導萬綺雯赴會的是鄭子誠，用情報交換萬綺雯捉到聶先生後，放棄追訴敖嘉年和自己。敖嘉年伏擊鄭子誠，交由警方探員喬裝鄭子誠去見聶先生。聶先生派Larry堵塞馬路，方便與馬德鐘進行交易。聶先生發現是陷阱後開槍突圍，萬綺雯舉槍還擊，擊中聶先生。馬德鐘憂慮盡消，主動找陳瀅，二人深情擁吻……
《伙記辦大事》 第29集(05/20)歐陽震華監視馬德鐘
歐陽震華搬到馬德鐘隔壁，明刀明槍地進行「監視」。歐陽震華無事生非，藉故闖入馬德鐘家中，果然找到后冠與權杖，馬德鐘卻處之泰然……楊明處理一宗校巴拋錨事故，突然接報有超速快車駛至，楊明再次以道路車輛為路障，成功攔截快車。無牌酒駕的鄭子誠生怕被逮捕，收買手下為自己頂包。楊明事後受到上司冠嵐力挺，加上傳媒頌讚，得到高層的肯定。鉅隆委託馬德鐘執行遺願，馬德鐘到鉅隆家中打點，竟發現一封寫着「歐陽聰親啟」的遺書。
《伙記辦大事》 第30集(05/21)歐陽震華停職接受調查
鄭子誠無牌酒駕闖禍，收買手下頂包，並再以心臟病為由，推脫錄取口供。歐陽震華意外發現馬德鐘有著與鄭子誠一模一樣的藥盒，懷疑二人是合謀詐病。歐陽震華去到鄭子誠家中錄取口供，竟見到自己當年送給楊卓娜的手袋，登時失去理智，逼問鄭子誠與楊卓娜有何瓜葛。鄭子誠惶恐之下，突然心臟病發，但歐陽震華認定鄭子誠在演戲……歐陽震華停職接受調查，萬綺雯不忍見到歐陽震華意志消沉，暫時收留他在家。陳瀅得悉事件，堅信馬德鐘沒有越過黑白的界線……
《伙記辦大事》 第31集大結局 ( 05/23)馬德鐘恍然女友竟是臥底
陳瀅察覺馬德鐘似有隱瞞，與楊明聯手調查。陳瀅潛入馬德鐘的辦公室，找到楊卓娜的兩封遺書。歐陽震華瞥見萬綺雯夜半飲泣，認定萬綺雯對前度仍未忘情。陳瀅向萬綺雯請纓，重新執行臥底任務，決心將馬德鐘繩之於法。歐陽震華設下圈套，誘使馬德鐘提前行動。萬綺雯、楊明合力攔下馬德鐘，陳瀅突然現身，馬德鐘恍然女友竟是臥底，並講出賊贓下落……陳瀅向歐陽震華解釋萬綺雯當天流淚的真正原因，並將楊卓娜的遺書交給他。歐陽震華讀畢遺書，走向萬綺雯……