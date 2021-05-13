伙記辦大事：結局周劇情｜馬德鐘藏私賊贓殺死聶先生 上司命令陳瀅退出任務

《伙記辦大事》大結局劇透：第31集大結局將於 (05/23)星期日晚上8時30分播映，馬德鐘到最後黑化借刀殺死聶先生，奪得陳瀅感情，最終卻難逃陳瀅的懷疑，早就越過黑白的界線的馬德鐘，最終與《伙記辦大事》超強查案大腦歐陽震華對決，萬綺雯與歐陽震華最後被一封遺書撮合⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com