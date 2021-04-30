伙記辦大事｜第16-20集劇情 馬德鐘遇上車禍 歐陽聰接報到場
文：東方新地 圖：TVB.com
《伙記辦大事》第十六集(05/03)
永熙誤以為政君向常笑下了迷藥，盛怒之下向政君揮拳。常笑醒來，道明來龍去脈，責怪永熙衝動誤事。常笑在政君房中發現，自己的手環被珍而重之保存着……富商王景麟之女遭綁架，拋屍劫車的犯案手法，正與曦怡多年來追蹤的懸案吻合。綁匪向景麟提出天價條件，負責此案的海霆高度戒備。曦怡得知政仁已安排常笑擔任車手參與交接贖金，為掩護常笑的臥底身分，唯有主動請纓協助海霆。行動中，曦怡的秘密舉動，引起了歐陽聰的注意……
《伙記辦大事》第十七集(05/04)
被綁架的富家女意外現身，向警方交代被禁錮的詳細情形，歐陽聰看出綁匪另有圖謀。歐陽聰認定曦怡有所隱瞞，藉故刺探常笑。永熙探問歐陽聰真正目的，歐陽聰聲稱自己趁機安裝偷聽器，監聽常笑；曦怡聽到二人對話，信以為真，不料跌入歐陽聰的陷阱。歐陽聰確認曦怡包庇常笑，失望透頂，放棄為約曦怡求購的舞台劇門票，轉讓給海霆。曦怡赴海霆之約，卻得知門票本來屬於歐陽聰……永熙向常笑求證是否與綁架案有關，政君出現維護常笑。
《伙記辦大事》第十八集(05/05)
政君為找常笑的貓而受傷，常笑感動。政君因被鐳射光射眼而撞車，案發時正在附近觀星的永熙惹上嫌疑，加上永熙曾打過政君，他似成眾矢之的。常笑也指責永熙，二人大吵一架。歐陽聰信任永熙，還指車禍或許並非意外……曦怡查看CCTV細節，驚覺前男友之妹Larry曾在富家女被綁架的現場出現。曦怡順藤摸瓜，發現匪徒分工精細，幕後掌控全局的是「聶先生」……歐陽聰跟蹤曦怡被發現，二人開誠布公交談……
《伙記辦大事》第十九集(05/06)
政君突然遭人暴打，懷疑晉成報復。常笑在義氣堂遇上受傷的政君，隨他出門散心，二人不禁意亂情迷……常笑在政仁辦公室裡安裝偷聽器材，不料被政仁察覺行徑鬼祟，對常笑起疑……曾遭綁架的富家千金Jessica的一套后冠與權杖被盜，歐陽聰推斷盜匪與綁匪是同一夥人。常笑刻意與政君保持距離，但政君再三求見，常笑托詞與政仁存有芥蒂。曦怡透過偷聽器材，得知政仁與綁架案有關，而背後主謀是「聶先生」。
《伙記辦大事》第二十集(05/07)
曦怡獲郭強委任為追查聶先生的負責人。永熙察覺同袍卓豐行色神秘，跟蹤下發現他與政君竟有秘密接觸……常笑設局讓政君幫忙換車胎，藉機偷走放在其公事包內，從聖殊仁戴維斯聯邦寄給政仁的信件。曦怡責怪常笑自把自為，但仍配合偷拍信上內容。常笑與政君共進晚餐，為曦怡爭取時間，政君提及與政仁的羈絆，還向常笑坦白心意……常笑未及將信件放回公事包，就與政君遇上交通意外，信件被拋出車外，歐陽聰接報到場處理。及後，政君打開公事包……