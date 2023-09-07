你好，我的大夫｜25集劇情介紹、角色演員簡介、TVB劇透預告

由蔡思貝及何廣沛領銜主演的《你好，我的大夫》即將接檔《破毒強人》，編審黎倩儀，監製方駿釗，並由吳偉豪、陳嘉慧、游嘉欣、孔德賢、許俊豪及謝雪心聯合演出。此劇是2022年香港國際影視展推介劇集之一及TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一。此劇以中醫行業作背景，講述一班年青人踏上專業中醫之路，努力奮鬥，互相扶持，以共同創辦新派中醫診所為目標的故事。