你好，我的大夫｜25集劇情介紹、角色演員簡介、TVB劇透預告
你好，我的大夫｜25集劇情介紹+角色演員簡介
你好，我的大夫｜劇情簡介
中醫系畢業的程嘉應（蔡思貝飾）執業以來表現出色，是 每月最多病人的醫師榜首，能將緊細的資源發揮其最大的效能。應晉升為高級中醫師管理診所，亦開始參與培訓初級中醫師。新入職的初級中醫師中，竟包括她的青梅竹馬、 同屆中醫同學兼前度男友辜清勁（何廣沛飾）。多年前二人因為性格及價值觀問題而分手，如今重遇成為上司及下屬，矛盾不斷、衝突連連。不過兩人擁有醫者仁心，始終以病人利益為依歸。
勁到醫院進行中西醫協作治療時受到不公平對待，最終應與一眾初級中醫師離開政府診所。眾人齊心壯志開設私人中醫診所，面對不同的病人和奇難雜症，除了醫術有進步， 對人生亦有不同體會。應和勁舊情復熾，卻因現實問題、經營方針和理念不同，不時衝突，最終勁退出診所，成為游牧醫師。二人在各自的路上繼續自己的醫療理念，直到應患上紅斑狼瘡症，勁參與應的中西結合治療，在生關死劫下，二人才發現理想與現實是每個人終身學習的課題。
你好，我的大夫｜劇情4大賣點
你好，我的大夫劇情｜賣點1. 呈現中醫新氣象新形象
TVB醫療劇一向備受觀眾喜愛，贏盡口碑和收視。近年播出的《白色強人》系列、《星空下的仁醫》等劇集成功引起大眾關注，成為全城熱話。《你好，我的大夫》有別於一般的醫療劇，聚焦於較少涉及的中醫行業，描寫一群年青人踏上專業中醫之路，努力奮鬥、互相扶持，以共同創辦新派中醫診所為目標。劇集希望刷新大眾認為中醫「老派」的固有印象，故此在診所佈景及中醫服飾等設計上，刻意走「文青」路線，為觀眾帶來耳目一新的感覺之餘，亦為中醫賦予全新形象。
你好，我的大夫劇情｜賣點2.何廣沛蔡思貝首度合作
何廣沛首度與視后蔡思貝合作，飾演一對青梅竹馬，並一同踏上當中醫之路，卻因何廣沛自覺能力不足，決定與蔡思貝分手，更毅然離開香港進修中醫技巧。兩人重遇時已變成上司與下屬的關係，而許俊豪飾演的連鎖中醫診所老闆張鎸祺將會介入兩人的感情，三角關係耐人尋味，演員配搭可謂新鮮感十足。
你好，我的大夫劇情｜賣點3.超人氣新生代演員參演
本劇起用多位年輕演員擔任重要角色，當中包括「朱Ling」吳偉豪、新生代女神陳嘉慧和游嘉欣、「後生仔」孔德賢，飾演剛畢業的進修中醫師，還有憑《愛上我的衰神》中演繹變態奸角獲網民大讚的許俊豪，以及首次正式拍劇的關楓馨等等。一眾年輕演員為劇集注入活力，呈現新派中醫的青春氣息。
你好，我的大夫劇情｜賣點4.專業醫師駐場協助拍攝
為配合角色需要，一眾飾演中醫師的演員在劇集開拍前做足準備，除了熟讀 醫學上的專有名詞，亦跟隨真正的中醫師學習中醫基礎技巧，針灸、把脈等 情節更是由演員親身上陣拍攝，手勢「有板有眼」，表現專業，為看診及治 療畫面增添不少真實感。 何廣沛飾演的進修中醫師辜清勁，其角色設定是以現實中一位中醫師為藍 本，他曾到緬甸義診，參與很多慈善工作，亦是本劇的中醫顧問，為劇集提 供不少專業意見，協助拍攝工作。
你好，我的大夫｜角色演員介紹
你好，我的大夫劇情｜角色1. 蔡思貝飾演程嘉應（程醫師）
政府中醫診所高級中醫師兼中醫服務主任
黎燕珊、陳嘉輝之女；辜清勁之前女友兼上司，二人因性格不合而經常鬥嘴，與其有感情線；路遠志、唐韶光、袁絲絲及彭晴望之導師；張鐫祺之師妹，與其有感情線。
聰明伶俐、果斷能幹，具責任感，處事乾淨俐落，注重效率，擅於計算，權衡利弊。表面上態度強硬，得勢不饒人、橫蠻無理，實則口硬心軟、口是心非。對感情不坦率，擅於隱藏傷痛，缺乏安全感。
你好，我的大夫｜角色2.何廣沛飾演辜清勁 （阿勁）
政府中醫診所進修中醫師（初級中醫）／ 後來成為中醫博士
盧宛茵之孫；程嘉應之前男友兼下屬，二人因性格不合而經常鬥嘴，與其有感情線。路遠志、彭晴望之好兄弟。
為人溫馴、寬容穩重，心思細密、深思熟慮，做事慢條斯理。原則至上，堅持倔強，拒絕妥協，敢於打破常規。一旦投入，不克服誓不休。自我要求甚高，嚴以律己、寬以待人，對待中醫專業嚴謹。
你好，我的大夫｜角色3.吳偉豪飾演路遠志（阿Lo）
政府中醫診所進修中醫師（實習中醫）
熱情愛玩，樂天豁達，人緣甚佳。表面嬉皮笑臉、輕浮散漫，其實為人成熟、具責任感。生於中醫世家，視發揚家業為己任，肩負起承傳中醫館和祖傳醫術的重擔，自覺任重道遠，有抱負、有理想。
性格貪玩；張武孝、謝雪心之外孫；程嘉應之學徒、辜清勁、彭晴望之好兄弟；追求袁絲絲，後與其有感情線；唐韶光之暗戀對象。
你好，我的大夫｜角色4.陳嘉慧飾演袁絲絲
政府中醫診所進修中醫師（實習中醫）
優等生，聰穎、獨立，自我要求甚高。敢於挑戰、突破自我，即使遇到挫折都不屈不撓。具野心，好勝要強，渴望得到別人認同，不容許失誤和退步。本性不壞，但說話尖酸傲慢，忽略旁人感受。
高材生，性格獨立、堅強、自信；程嘉應之學徒、唐韶光之閨蜜兼室友、路遠志之追求對象，後與其有感情線。
你好，我的大夫｜角色5.游嘉欣飾演唐韶光
實習中醫，程嘉應之學徒；袁絲絲之閨蜜兼室友，暗戀路遠志；彭晴望之鍾情對象
你好，我的大夫｜角色6.孔德賢飾演彭晴望
望仔，實習中醫；程嘉應之學徒，辜清勁、路遠志之好兄弟；對唐韶光有好感，與寶有感情線
你好，我的大夫｜TVB劇透預告片/花絮
《 你好，我的大夫 》蔡思貝關嘉敏驚險墜樓戲
蔡思貝、關嘉敏、何廣沛呢日為新劇集《 你好，我的大夫 》拍攝一場驚險嘅天台戲份：劇中關嘉敏從天台墜下，蔡思貝飛撲營救，雙雙墜樓跌落救生氣墊，睇文字描述都覺得驚險！雖然有威也吊住，不過要企得咁高，佢哋兩位都話驚驚啊！一齊睇睇當日嘅拍攝現場。
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