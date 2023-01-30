全職沒女大結局｜20集劇情劇透：張兆輝陳松伶機場重遇

無綫午間重播陳松伶與張兆輝主演的《全職沒女》，久未拍劇的張兆輝和陳松伶擦出唔少火花，小情侶張振朗與陳瀅亦甚有看頭，其中女神陳瀅多次性感誘人的演出更令人讚不絕口！另外，唔少觀眾都關心劇中幾對情侶的結局，到底邊一pair能夠終成眷屬呢？