再見枕邊人劇情｜25集劇透：黃智雯離巢最後一套劇！
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再見枕邊人劇情｜TVB即將於下周2月26日晚9點半播出黃智雯與馬德鐘主演的《再見·枕邊人》，此劇是黃智雯離巢前的最後一套劇集，當中包含懸疑、愛情、暗黑，由馬德鐘、黃智雯、張曦雯及羅天宇領銜主演，並由鄭俊弘、張國強、麥秋成、杜燕歌、鄧永健及尹詩沛聯合演出，編審林麗媚，監製廖晉碩。本文整合《再見·枕邊人》劇情介紹、角色演員介紹、以及最新預告片線上看！
再見枕邊人劇情｜故事大綱
失蹤七年且失憶的晴天（黃智雯飾），竟在前夫萬森（馬德鐘飾）的婚禮上出現。新娘善美（張曦雯飾）大方地暫緩婚禮，讓天慢慢接受現實。天一邊努力地重展人生，一邊到森的製作室重操故業當記者，在過程中，天再次被森的魅力所吸引。但天知道美的好，尤其她對天兒子志騫（劉宸熙飾）視如己出，天知道她無法取代美，欲知難而退，卻發現當日的意外竟是有人在幕後操縱著！而身邊最親近的人竟然全是表裡不一、包藏禍心，天決定用一場毀滅式報復行動來填平七年的空白……
再見枕邊人幾時播？
TVB《再見·枕邊人》將接檔賀歲劇《本尊就位》於2月26日星期一起晚上8點半播出。
黃智雯入行16年與視后無緣 帶住遺憾離巢
黃智雯自2007年起加入TVB，至今已經過去了16年。雖然黃智雯每年都會有新劇播出，但是今年她卻消聲匿跡，一套新劇都冇！其實自去年11月黃智雯參與的劇集《再見•枕邊人》煞科後，她就已經沒有新劇開拍，而黃智雯被「雪藏」的原因更有指是因為續約的問題導致。今年7月黃智雯出席節目《香港重案》時就開腔回應續約問題，並表示在與TVB洽談中，可惜最後仍然落得離巢的結果。
在入行的16年間，黃智雯曾憑藉《拆局專家》、《三個女人一個「因」》、《使徒行者3》及《把關者們》，多次打入「最佳女主角」的最後五強，但每次都與視后一獎無緣。
再見枕邊人劇情｜角色介紹
|演員
|角色
|暱稱／關係
|馬德鐘
|楊萬森
|Sam，心聲製作有限公司老闆兼合伙人，前資深記者，顧晴天之師傅兼前夫，楊志鶱之父，朱善美之男友
|黃智雯
|顧晴天
|晴天，記者，心聲製作有限公司員工，楊萬森之徒弟兼前妻，楊志鶱之母，因一宗事件而失憶及失蹤七年，後追查自己失蹤背後的真相
|張曦雯
|朱善美
|Rachel，公關經理，杜燕歌之女，楊萬森之現任女友，表面圓滑大方，實際上頗有心機及算計
|劉宸熙
|楊志鶱
|楊萬森、顧晴天之子
|羅天宇
|金長勝
|事務律師，流氓律師，行為邋遢但熱心助人，陳晉久之好兄弟，追求顧晴天
|鄧永健
|鄧景超
|事務律師
|彭翔翎
|陳嘉欣
|秘書
|鄭俊弘
|凌振聲
|Alex，富二代，張國強之子
|麥秋成
|陳晉久
|天狗，古惑仔，金長勝之好兄弟
再見枕邊人劇情｜馬德鐘黃智雯張曦雯拍攝結婚戲份
馬德鐘真係艷福無邊，為新劇《 再見枕邊人》拍攝結婚戲份時，一次過同兩位女演員分別黃智雯、張曦雯上演親吻戲，另外黃智雯對劇中婚紗look都非常滿意，仲非常期待日後嘅結婚造型添！同一日張曦雯仲要演埋悲情戲份，眼淚要不斷流，情緒起伏咁大，唔知佢對咁考演技嘅戲份，又有咩睇法呢，即刻聽下佢點講喇！
再見枕邊人劇情｜最新預告片
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圖片來源：TVB