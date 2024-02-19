再見枕邊人劇情｜25集劇透：黃智雯離巢最後一套劇！

再見枕邊人劇情｜TVB即將於下周2月26日晚9點半播出黃智雯與馬德鐘主演的《再見·枕邊人》，此劇是黃智雯離巢前的最後一套劇集，當中包含懸疑、愛情、暗黑，由馬德鐘、黃智雯、張曦雯及羅天宇領銜主演，並由鄭俊弘、張國強、麥秋成、杜燕歌、鄧永健及尹詩沛聯合演出，編審林麗媚，監製廖晉碩。本文整合《再見·枕邊人》劇情介紹、角色演員介紹、以及最新預告片線上看！