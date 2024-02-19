再見枕邊人

再見枕邊人劇情｜25集劇透：黃智雯離巢最後一套劇！

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再見枕邊人劇情｜TVB即將於下周2月26日晚9點半播出黃智雯與馬德鐘主演的《再見·枕邊人》，此劇是黃智雯離巢前的最後一套劇集，當中包含懸疑、愛情、暗黑，由馬德鐘、黃智雯、張曦雯及羅天宇領銜主演，並由鄭俊弘、張國強、麥秋成、杜燕歌、鄧永健及尹詩沛聯合演出，編審林麗媚，監製廖晉碩。本文整合《再見·枕邊人》劇情介紹、角色演員介紹、以及最新預告片線上看！

再見枕邊人劇情｜故事大綱

失蹤七年且失憶的晴天（黃智雯飾），竟在前夫萬森（馬德鐘飾）的婚禮上出現。新娘善美（張曦雯飾）大方地暫緩婚禮，讓天慢慢接受現實。天一邊努力地重展人生，一邊到森的製作室重操故業當記者，在過程中，天再次被森的魅力所吸引。但天知道美的好，尤其她對天兒子志騫（劉宸熙飾）視如己出，天知道她無法取代美，欲知難而退，卻發現當日的意外竟是有人在幕後操縱著！而身邊最親近的人竟然全是表裡不一、包藏禍心，天決定用一場毀滅式報復行動來填平七年的空白……

再見枕邊人幾時播？

TVB《再見·枕邊人》將接檔賀歲劇《本尊就位》於2月26日星期一起晚上8點半播出。

再見枕邊人
（圖片來源：TVB

黃智雯入行16年與視后無緣 帶住遺憾離巢

黃智雯自2007年起加入TVB，至今已經過去了16年。雖然黃智雯每年都會有新劇播出，但是今年她卻消聲匿跡，一套新劇都冇！其實自去年11月黃智雯參與的劇集《再見•枕邊人》煞科後，她就已經沒有新劇開拍，而黃智雯被「雪藏」的原因更有指是因為續約的問題導致。今年7月黃智雯出席節目《香港重案》時就開腔回應續約問題，並表示在與TVB洽談中，可惜最後仍然落得離巢的結果。

在入行的16年間，黃智雯曾憑藉《拆局專家》、《三個女人一個「因」》、《使徒行者3》及《把關者們》，多次打入「最佳女主角」的最後五強，但每次都與視后一獎無緣。

再見枕邊人 失蹤七年且失憶的晴天黃智雯飾），竟在前夫萬森馬德鐘飾）的婚禮上出現。
失蹤七年且失憶的晴天（黃智雯飾），竟在前夫萬森（馬德鐘飾）的婚禮上出現。（圖片來源：TVB
再見枕邊人 新娘善美張曦雯飾）大方地暫緩婚禮
新娘善美（張曦雯飾）大方地暫緩婚禮（圖片來源：TVB）
再見枕邊人 失蹤七年且失憶的晴天黃智雯飾），竟在前夫萬森馬德鐘飾）的婚禮上出現。
失蹤七年且失憶的晴天（黃智雯飾），竟在前夫萬森（馬德鐘飾）的婚禮上出現。（圖片來源：TVB）
再見枕邊人 萬森馬德鐘飾）和善美張曦雯飾）舉行婚禮
萬森（馬德鐘飾）和善美（張曦雯飾）舉行婚禮（圖片來源：TVB）

再見枕邊人劇情｜角色介紹

演員 角色 暱稱／關係
馬德鐘 楊萬森 Sam，心聲製作有限公司老闆兼合伙人，前資深記者，顧晴天之師傅兼前夫，楊志鶱之父，朱善美之男友
黃智雯 顧晴天 晴天，記者，心聲製作有限公司員工，楊萬森之徒弟兼前妻，楊志鶱之母，因一宗事件而失憶及失蹤七年，後追查自己失蹤背後的真相
張曦雯 朱善美 Rachel，公關經理，杜燕歌之女，楊萬森之現任女友，表面圓滑大方，實際上頗有心機及算計
劉宸熙 楊志鶱 楊萬森、顧晴天之子
羅天宇 金長勝 事務律師，流氓律師，行為邋遢但熱心助人，陳晉久之好兄弟，追求顧晴天
鄧永健 鄧景超 事務律師
彭翔翎 陳嘉欣 秘書
鄭俊弘 凌振聲 Alex，富二代，張國強之子
麥秋成 陳晉久 天狗，古惑仔，金長勝之好兄弟

再見枕邊人劇情｜馬德鐘黃智雯張曦雯拍攝結婚戲份

馬德鐘真係艷福無邊，為新劇《 再見枕邊人》拍攝結婚戲份時，一次過同兩位女演員分別黃智雯、張曦雯上演親吻戲，另外黃智雯對劇中婚紗look都非常滿意，仲非常期待日後嘅結婚造型添！同一日張曦雯仲要演埋悲情戲份，眼淚要不斷流，情緒起伏咁大，唔知佢對咁考演技嘅戲份，又有咩睇法呢，即刻聽下佢點講喇！

再見枕邊人劇情｜最新預告片

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圖片來源：TVB

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