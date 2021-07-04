刑偵日記劇情｜第8-13集劇透 王浩信第三人格Matt登場！袁偉豪露出殺人綠眼
文：東方新地 圖：TVB.com
《刑偵日記》第8至13集劇情劇透線上看
《刑偵日記》第8集 馬貫東被捕 「綠眼兇手」原來係袁偉豪
《刑偵日記》第9集王浩信雙人格互爭 袁偉豪漁人得利
《刑偵日記》第10集王浩信被騙 朱璣消失
《刑偵日記》第11集袁偉豪露出綠眼迫死前妻 王浩信第三人格「Matt」現身
《刑偵日記》第12集黃智雯遇險 生死未卜
《刑偵日記》第13集陳煒失蹤 姜皓文回馬來西亞尋妻
《刑偵日記》劇情第8集：馬貫東被捕 「綠眼兇手」原來係袁偉豪
關鍵時刻，馬貫東功虧一簣，警方對其審訊可惜無所獲，反倒是送往醫院救治的江湖大佬尹彪，頻繁看到紅衣女鬼，嚇得他精神幾近崩潰。之後的幾天裡，惠英紅的病情越發嚴重，每到一處都能看到幻影。戴祖儀在惠英紅的陪同下，親自到學校辦理手續，恰巧在此遇到袁偉豪。眼見袁偉豪對戴祖儀照顧入微，主動為她披上外套，看似很是親密。惠英紅見狀驚詫，不動聲色地邀請袁偉豪去旁邊小坐，繼而警告他應與患者保持距離，因為自己不想看到女兒過於依賴主治醫生，甚至產生不該有的心思。
惠英紅要求找其他精神科醫生診治，怎料袁偉豪竟公然威脅惠英紅，聲稱戴祖儀已被他握在手裡。惠英紅像是受到刺激，不斷用手揮動空氣，意外碰掉袁偉豪的隱形眼鏡。為避免「綠眼」曝光於人前，袁偉豪急忙走到洗手間重新佩戴，殊不知此時惠英紅已通過手裡的隱形眼鏡，斷定他與「綠眼兇手 」有關。
戴祖儀獨自待在黑房沖洗照片，忽然聽到一陣音樂傳來，正當她莫名陷入恐慌之際，袁偉豪的出現猶如定心丸，瞬間打消方才那股恐懼感。看到戴祖儀對自己投來愛慕信任的目光，袁偉豪深知計劃已成功大半，他故意說些避嫌的話語，提出更換醫生，令對方變得患得患失，由此可完全掌控。
當天夜裡，惠英紅主動上門質問袁偉豪的身份，逼他說出實情。沒想到袁偉豪依然鎮定自若，甚至毫不猶豫地拿下隱形眼鏡，讓惠英紅更直觀看到他的綠色右眼。按照袁偉豪的說辭，他自出生起便患有虹膜異色癥，正因如此，從小到大被人嘲笑，所以非常希望能夠幫助弱勢群體，改變他們在社會上遭受的不公對待，例如惠英紅與戴祖儀。
事實上，惠英紅根本不相信袁偉豪，哪怕他合理解釋關於暗示治療的行為，以及所謂治療藥其實裝著維生素的做法。惠英紅假裝相信，在撿回藥瓶時，順手拿走袁偉豪的手機，以先前所留意的細節進行密碼破解，及時拷貝裡面的數據內容。待袁偉豪趕到樓下時，惠英紅從對面打來電話，以此威脅他遠離戴祖儀，否則便將資料交給警方。
趁著戴祖儀還未休息，惠英紅專門買了份外賣回家，並且拿出袁偉豪的結婚照片，叮囑女兒不該在已婚男人身上投入太多期望，謊稱袁偉豪對她無意，只是普通的醫生與病人關系。恰巧此時，朱璣剛下班進門，惠英紅旁敲側擊地打聽關於爆炸案的主謀，變相暗示朱璣應當留意身邊之人，或許綠眼兇手就在附近。
王敏奕通過比較吳沚默與幾名血字案死者的屍檢，能夠輕易掐斷柔軟且有彈性的舌骨，足以證實兇手需要對人體有專業知識，也就意味著惠英紅已被排除嫌疑。因為綠眼兇手對戴祖儀有特殊感情，所以朱璣推測他為宣誓主權，帶著強烈憤怒對實施報覆。
朱璣跟袁偉豪聊起王敏奕的新發現，覺得如果「綠眼兇手」應該會在近期籌備下一步謀殺，即便先前有過長達兩年的冷靜期，更加說明兇手得到愛情的滿足，才會暫且罷手。在聊起各自的感情經歷時，袁偉豪承認曾經違背醫生道德操守，不僅喜歡上那名女患者，甚至與她登記結婚，果斷放棄醫院精神科主管的職位，而是搬到深水埗開了間診所。
如今妻子去世，這件事在袁偉豪心裡留下不可磨滅的淤痕，連帶著他所犯下的過錯。因為外人根本不知道，這位儒雅謙和的心理醫生，私下喜歡以殺害女性為樂，本該有個女孩難逃一死，可在關鍵時刻被路人打亂計劃。女孩死裡逃生，從此有了陰影，也便成為袁偉豪後來的妻子。回到目錄
《刑偵日記》劇情第9集：王浩信雙人格互爭 袁偉豪漁人得利
吳沚默死後沒過多久，荒郊野嶺處憑空出現一具女屍，相同作案手法，令人毫無頭緒。朱璣在案發現場看到惠英紅，顧不得跟她交談，緊接在附近發現莫名枯萎的草叢，王敏奕由此斷定是屍解導致。
很快警方在這裡挖出幾具屍骸，朱璣分析綠眼兇手故意如此，就連惠英紅也讚同兒子的說法，將貓抓老鼠的話題拋給袁偉豪。各界媒體聞訊爭相報道，因此事引起警方高層注意，西九龍警署總部為平息輿論和百姓恐慌，委派黎諾懿親自出面發布記者會，承諾會在一個月內破獲此案。
朱璣覺得這種公然挑釁兇手的方法太過沖動，原本對方只是秩序性連環殺手，可是現在恐怕會刺激他改變規律，更難預測下一步的計劃。黎諾懿見狀大聲呵斥，制止朱璣的無意義推斷。待朱璣冷靜過後，便決定換一種方式勸說黎諾懿，畢竟警務處助理處長程Sir（何啟南飾）才是坐收成果之人，倘若破案期間發生任何問題，勢必會將黑鍋推到黎諾懿身上。
盡管黃智雯排除惠英紅是兇手的嫌疑，可是她每次出現在命案現場，顯然太過於巧合，於是打算借此機會引出真兇。很快，惠英紅被帶回審訊室，連續十幾個小時飽受精神摧殘，不斷回應警方問題。
袁偉豪對此提出抗議，並且拿出有關於惠英紅的精神鑒定報告，要求與她獨自面談，實則是變相刺激，加重她的病情。王浩信聞訊而來，看著母親驚慌失措的模樣，很是擔心。惠英紅面對警員的呵斥逼問時，反覆強調自己沒有殺人，同時不斷往兩旁環視，仿佛看到貴婦人和女孩、吳沚默她們就坐在身邊，不停地發出質疑和謾罵。到最後，惠英紅精神幾近崩潰，反倒是幕後的袁偉豪露出不易察覺的笑意。
王敏奕專門請師姐確認過腐屍身上的蛆蟲，發現這些綠蠅經常出沒在住宅附近和郊外，很難確定第一案發現場，所以只能根據產卵數量以及腐屍程度進行推斷。趁著午休的空隙，朱璣跟著袁偉豪到健身房運動，順便討論兇手在人生各個階段的遭遇，沒想到朱璣的推測與袁偉豪達成一致。
與此同時，惠英紅病情再次發作，甚至將家裡搞得一團糟。朱璣耐心安慰惠英紅，發現她似乎很排斥袁偉豪，因此十分不解，直到看見戴祖儀手機殼上的照片，恍然想到些什麽，連忙跑去找袁偉豪，當場拆穿他的偽裝。
即便朱璣已經識破了袁偉豪的計謀，可他還是沒有證據指控對方，除非能夠找到那八根受害人手指。正當朱璣試圖接近書桌之時，袁偉豪趁機將他撲倒，死死掐住脖子，就在危險關頭之時，王浩信的人格回到本體，輕易掙脫袁偉豪的束縛。
然而王浩信根本不知實情，袁偉豪趁機挑唆他與朱璣的關系，聲稱朱璣在擁有愛情和親情之後，已經準備籌劃把自己發展為主人格。王浩信信以為真，本來還要繼續詢問具體情況，結果接到戴祖儀的電話，得知惠英紅突然發瘋跑出去。
惠英紅漫無目的遊走街邊，似乎看到吳沚默站在面前，兩人互相撕扯扭打，最終被吳沚默佔了上風，試圖殺死惠英紅。王浩信聞聲尋來，看到母親用手掐著自己的脖子，朱璣擔心惠英紅的安危，本想操控身體，奈何王浩信又把他壓制回去。主副人格互相爭奪身體的主導權，朱璣提醒惠英紅不要信任袁偉豪，可是王浩信卻反駁了朱璣的說辭，導致惠英紅精神徹底崩潰，瞬間暈倒。回到目錄
《刑偵日記》劇情第10集：王浩信被騙 朱璣消失
當天夜裡，袁偉豪刪除了朱璣的檔案，也便意味著他要徹底消除王浩信的第二人格，永遠杜絕真相曝光。接下來的日子裡，惠英紅聯系其他精神科醫生，並在兒女的陪伴下，情緒狀態逐漸有所好轉。
潘醫生鼓勵惠英紅積極面對治療，總會有痊愈的機會，所以惠英紅決定每天寫日記，無論是開心或難過，好與壞，哪怕是有平常的感悟，也都會親自記錄下來。戴祖儀繼續攻讀學位，惠英紅看到女兒和同學相處融洽，不由想起自己曾經的好姐妹，也是在她最失意的時候，靠寫日記度過難關。
然而平靜的生活並未持續太久，很快因為袁偉豪的出現被打破，他故意把潘醫生支開，再度成為惠英紅的主治醫生。此刻惠英紅已克服內心恐懼，反倒是揣測袁偉豪的弱點，拆穿他失去所愛，因此妒忌別人擁有幸福的家庭。
沒過多久，王浩信在袁偉豪的幫助下，不斷用語言刺激朱璣，不會再有爭奪主導權的顧慮。隨著第二人格的消失，王浩信內心難過不已，曾經因為朱璣的陪伴，覺得整個世界都變得溫暖，可是現在的他，卻親手摧毀了這個世界。
自從那天之後，王浩信重新回到生活的正軌，奈何能力有限，始終沒辦法在短時間內提交一份關於血字分析的報告。黎諾懿還想挽回他與黃智雯之間的感情，可如今，黃智雯心如止水，尤其經歷上次的事情，不再打算繼續維持雙方關系，而是單方面宣布分手。
袁偉豪以私人理由退出血字案的偵破小組，獨自來到音像店，挑選著妻子最喜歡的膠片。恰巧戴祖儀也在此處，於是忍不住詢問結婚照的事情，當她得知袁偉豪和妻子分開很久，難掩喜悅之色，袁偉豪趁機撩撥，增進了彼此的感情。
警方確認三位被埋的受害者身份，發現她們都有共通點，便是備受家人冷落，根本沒有人關心她們，即便是遇害也很難發現。黃智雯認為綠眼兇手是刻意找這些對象下手，跟之前高調暴露屍體的做法截然相反，足以說明他可能即將投入到一段感情，擔心會被對方知道。
但是根據新出現的血字進行分析，陳勁鋒發現過去的血字都在隱含著兇手在殺人時，會不自覺地批判自己，有後悔心理。可是這次郭明玉背部的血字，完全表現出兇手逐漸走向極端，非但沒有內疚感，甚至責怪世界的錯誤。
正當王浩信還在好奇兇手已經屬於危險邊緣人物，為何還要在字跡的收尾處有所遲疑，袁偉豪突然從外面走來，主動解答了大家的疑惑，聲稱綠眼殺手壓抑太久需要宣泄，恐怕已經突破了冷靜期，很快會再次殺人。
回去途中，袁偉豪見到病人阿超在街邊撿食剩飯菜，於是趕緊下車阻止，從兜裡拿錢給他。盡管阿超僅有幾歲孩童的智力，但是能夠過目不忘，擁有傳說中的超憶癥，王浩信很欣賞袁偉豪的“盡職盡責”，作為醫生的他，能夠留意到每一位病患的需求。
惠英紅得知兒子要帶女友回家做客，沒想到所謂的女友竟是王敏奕，與她同行之人還有黃智雯。因為前幾次的接觸，惠英紅對黃智雯的態度很冷淡，反倒比較喜歡王敏奕，可是兩人來家裡真正的目的，是為了讓黃智雯找機會親吻王浩信，喚出朱璣的人格。
黃智雯拉著王浩信進了房間，並且反鎖房門，剛要霸王硬上弓，怎料王浩信主動承認他殺死了朱璣，現在身體裡只有主人格。黃智雯得知此事後，憤怒斥責王浩信的行為，隨即奪門而出，獨自在街邊宣泄著悲痛。回到目錄
《刑偵日記》劇情第11集：袁偉豪露出綠眼迫死前妻 王浩信第三人格「Matt」現身
惠英紅自知不是袁偉豪的對手，所以便已決定向警方投案自首，她主動找到黃智雯，承認自己失手殺死吳沚默的過程，同時供出袁偉豪的真實身份。戴祖儀收到惠英紅發來的關心短信，索性忙完事情趕回家，結果發現房間裡根本沒人，桌子上放著一本日記，裡面正是惠英紅留給兒女的話。
戴祖儀光看到前半部分內容，因為擔心老媽的安危，立馬跑去找袁偉豪尋求幫助，甚至對他所說的話深信不疑。袁偉豪找借口將戴祖儀帶到天台，當著她的面摘掉隱形眼鏡，露出真實面目。
看到那隻熟悉的綠色眼瞳，戴祖儀驚慌不已，沒想到袁偉豪卻顯得十分淡定，甚至講述起他是如何結識妻子阿盈，再到妻子發現真相的故事。盡管妻子嘗試接受袁偉豪，奈何她始終無法抹去刻印在心底的陰影，尤其發現袁偉豪後期繼續殺人，最終承受不住這一系列的打擊，索性跳樓自殺！
袁偉豪毫不掩飾地表露出他對妻子的愛意，同時還想對戴祖儀進行洗腦，令她徹底依賴迷戀自己。戴祖儀明知眼前這個男人是連環殺人案的兇手，結果還是被感情蒙蔽理智，提出要幫袁偉豪逃脫法律的制裁。
與此同時，王浩信和王敏奕正從甜品店裡出來，恰巧看到戴祖儀打來十幾通電話，等他再回撥時，電話另一頭無人接聽。正當王浩信帶著王敏奕開車往家趕，忽然發現袁偉豪診治的病人阿超從高處墜樓，袁偉豪則站在天台處，挑釁般投來目光。
王浩信沖上天台質問袁偉豪的殺人動機，剛想把他捉住，不料幾個警察出面制止，解釋阿超並未是袁偉豪推下樓，而是自己發瘋自殺。天台集裝箱寫滿血字，看起來像是「綠眼兇手」所為，可是並不意味著袁偉豪能夠洗清嫌疑。
警方將袁偉豪帶回案發現場，也就是發現吳沚默屍體的地方，惠英紅當眾拆穿他殺害吳沚默嫁禍給自己，因為當時吳沚默屬於假性死亡，已經逐漸恢覆意識，如果不是袁偉豪的出現，也就不會丟掉性命。
面對惠英紅的指控，袁偉豪堅持否認，繼續以她的精神問題做文章。本來黃智雯和王敏奕已經可以證實袁偉豪的身份，奈何戴祖儀從醫院裡醒來，直接改了證詞，表示當晚襲擊她的兇手是黑色眼瞳。
隔天早上，警方在天橋洞下找到阿超的住處，從裡面翻出許多寫滿血字的紙殼，上面的字跡經過比對，完全出自同一人之手，也就意味著阿超才是大家口中的“綠眼兇手”。盡管黎諾懿也不相信這個結論，可是考慮到一個月期限將近，所以他只能草草結案。
通過這件事情，王浩信意識到自己做了一件無法挽回的錯事，他不該聽信袁偉豪的話，導致朱璣人格消失。為能重新喚出朱璣，王浩信提出要跟袁偉豪立個賭約，代價是用他的生命，想看看袁偉豪能否把朱璣叫出來。
然而王浩信再次醒來後，似乎是完全變了個人，對於之前的事情完全沒有印象。袁偉豪從各方面觀察，最終確定他是王浩信衍生出來的第三個人格Matt，記憶年齡還停留在十七年前，也就是十四歲的王浩信。
相比較前兩個人格，Matt非常善於說謊，即便是袁偉豪也有時無法分辨真假。黎諾懿得知此事，通知警員將Matt關進審訊室裡，黃智雯收到消息，帶著惠英紅趕來，只覺得現在的“王浩信”很陌生。回到目錄
《刑偵日記》劇情第12集：黃智雯遇險 生死未卜
如今王浩信和朱璣的人格都無故消失，大家所看到的Matt，不過是善於撒謊喜歡捉弄的14歲男孩，即便看到別人受欺負會伸以援手，也並非源於正義，而是曾經的經歷，令他見不得恃強淩弱。
惠英紅得知兒子患有多重人格，終於明白那天晚上，為何王浩信格外反常。事實上，Matt是王浩信小時候的名字，也就意味著現在的第三人格，其實是王浩信衍生出來的童年。正因如此，Matt見到惠英紅之後，還是無可避免地將她惹怒。
年輕女孩郭明玉失蹤多日，警方對此展開調查，始終未有任何線索，直到在一處郊外發現那具幾近腐爛的屍體，才知她已遇害。盡管女孩身上並無血字，小指保存完好，可是王敏奕通過屍檢，確定她與血字案死者相同，都是被兇手掐斷舌骨致死。
黎諾懿明知袁偉豪有問題，依然毫無證據指控，於是便想用當眾羞辱的方式，激起他的怒意，最終以襲警罪將其逮捕。奈何袁偉豪識破黎諾懿的計謀，沒有讓他得逞，因此光明正大地走出警局。
尹彪臨上法庭之前見到馬貫東，認出他就是投放炸彈的黑警。與此同時，王敏奕帶著Matt到附近商店買東西，怎料莫希欣趁其不備，直接將王敏奕和Matt帶走，並且拍下照片發給黎諾懿。
黃智雯認真分析照片背景以及炸彈裝置，考慮到現在是Matt人格主導身體，因擔心會稍有不慎引爆炸彈，所以她決定親自上陣。然而逐漸恢覆意識的人已變成王浩信，他與王敏奕等待黃智雯的到來，總算在時間結束前順利拆除。
正當三人準備離開，沒想到旁邊還有雙重炸彈，黃智雯為掩護他們及時撤離，險些葬身火海。王浩信被震暈後，再次醒來變成朱璣，他試圖爬向人事不省的黃智雯，奈何體力不支，最終昏了過去。
馬貫東趁機逃走，不顧莫希欣的反對，堅持要去找尹彪報仇。只可惜還沒等馬貫東開槍殺死尹彪，便見黎諾懿帶隊趕來，直接將他包圍。警員見馬貫東手裡握著炸彈遙控，及時開槍將他擊斃，臨死之前，馬貫東仿佛見到了心愛之人，遺憾地閉上雙眼。
莫希欣得知馬貫東已死，索性放棄逃走的機會，甘願被警方抓捕歸案。在她的講述中，一樁陳年舊案浮出水面，證實了莫希欣的孿生妹妹莫希瑜慘遭尹彪強奸，飽受痛苦的她選擇在戀人馬貫東面前自殺。
從那之後，馬貫東發誓覆仇，他忍痛砸爛莫希瑜的臉，偽裝成尹彪殺害莫希欣，背負命案，這也就是為何死者與莫希欣的相似程度如此之高。正是因為發現法醫查出屍體的疑點，所以莫希欣和馬貫東在警署大樓放置炸彈，才會徹底暴露身份。
朱璣從醫院醒來，他與惠英紅重歸於好，母子倆正式相認。只不過黃智雯還在昏迷，戴祖儀被愛情蒙蔽，整日與袁偉豪待在一起。王敏奕決定去國外，臨行前跟朱璣告別，沒想到陳勁鋒突然出來，不過是片刻功夫，再次消失。
南太平洋島國處，王敏奕帶著學生們清理死人屍骸，期間有位實習生處理不當，引起姜皓文的不滿。閑暇之時，王敏奕認為姜皓文假期太久，應該考慮覆職工作，恰巧長官打來電話，通知姜皓文盡快回去處理一起極為覆雜的國際懸案。回到目錄
《刑偵日記》劇情第13集：陳煒失蹤 姜皓文回馬來西亞尋妻
近兩年全球各地頻繁發現屍體殘骸，附近海域莫名出現連著小腿骨的球鞋，具體原因不明，國際刑警臨時成立專案組，對此進行深入調查。前段時間，警方在大嶼山發現第十六隻斷腿，姜皓文通過球鞋辨認死者身份，猶如晴天霹雷般楞在原地，不由想起他失蹤已久的妻子陳煒。
時間回到3年前的夏天，姜皓文照常忙於工作，無暇接聽妻子陳煒的電話，甚至連之前答應陪她郊外登山也失約。正因如此，陳煒對這段婚姻徹底心灰意冷，最終不告而別，留給姜皓文的字條寫滿了失望。自此之後，陳煒像是人間蒸發，直到今天才以殘肢的方式出現在姜皓文面前，可他始終不肯相信這就是妻子。
遠在異國他鄉的王敏奕，整日鬱鬱寡歡，學生們看出其中緣由，於是將她和老外P的照片P在一起發布社交賬號上，故意惹王浩信吃醋。果然照片剛發沒多久，王浩信立馬關注，朱璣見他猶豫不決，索性幫著點讚評論，準確無誤地說中了王敏奕的小心思。
相比較這對甜蜜似漆的情侶，朱璣還在鍥而不舍地守在床邊，等待著黃智雯早點醒來。盡管他寫在書裡的結局很美好，男女主角會長相廝守，可現實往往更加殘酷，沒有真正的如你所願。
朱璣停筆合卷，寓意著創作的完成，他將繼續創作一本新書《血迷圖》，結果在Matt的世界裡，看到了有關血迷圖的畫作。與此同時，袁偉豪要帶戴祖儀離開這座城市，但在臨走之前，委托她替自己轉移走儲存櫃裡的犯罪證據。
其實早在此之前，戴祖儀已有悔意，雖然她深愛袁偉豪，卻不想再繼續縱容對方走錯路。本來戴祖儀答應惠英紅，會想辦法向警方檢舉袁偉豪，可在關鍵時刻，她又有些後悔，幸好朱璣和黎諾懿等人及時趕到，順利拿到裝有死者手指的黑木盒，沒想到他們所掌握的屍體與手指數量不對等。
由於警務處助理處長程Sir（何啟南飾）有事耽擱，所以國際刑警對於斷肢案的會議延期。姜皓文為盡快查出死者的真實身份，他決定繞過程Sir落實偵查方向，並且讓王浩信鑒定陳煒留下的字條。起初王浩信還是一頭霧水，可當朱璣佔回主導權，立馬通過字跡分析出陳煒對姜皓文的感情從未變淡，甚至希望他能來找自己。
姜皓文受躁鬱症折磨，情緒經常失控，為避免嚇到妻子陳煒，他打算先去醫院治療，等到病情逐漸得到控制，才買了機票飛往馬來西亞，用盡各種方法查到陳煒曾在檳城出現過。如果不是因為那次意外，他永遠不會發現陳煒去診所看過病，奈何醫生能力有限，沒有查出陳煒究竟得過什麽病，就連旅店賓館也都追查不到她的具體下落。
正當姜皓文還沈浸在回憶之中，王浩信的第三人格「Matt」突然出現，主動提出要點漢堡外賣。對於王浩信如此明顯的反差，姜皓文對他起了疑心。王浩信奪回身體，便與朱璣約定輪流替補壓制住Matt，盡量不讓他出來，就連惠英紅也對Matt產生厭惡，不想再看到這個人格的出現。
惠英紅打算讓戴祖儀重新上學，利用她引出袁偉豪，只有黎諾懿將袁偉豪抓捕歸案，才能令女兒徹底死心，不用被感情所擾。之後的日子裡，朱璣會經常去探望黃智雯，並且把血謎圖放在旁邊，希望能早點喚醒她的意識。
惠英紅在醫院裡遇到姜皓文，無意間發現她手機背面的照片，不由回想自己曾幫診所護士救助一位暈倒的女人。警務處助理處長程Sir（何啟南飾）在電話裡怒斥姜皓文擅作主張開始調查斷肢案，沒想到姜皓文竟大發脾氣，出言威脅他不許過問干預此事。 回到目錄