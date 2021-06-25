刑偵日記｜第1-7集劇情解讀線上看 劇透慎入：傅嘉莉假死、血字連環兇案

《刑偵日記》劇透慎入！第1-7集劇情簡介——多年前，楊碧芯(惠英紅飾)因精神分裂險些毒殺兒子葉勁峰(王浩信飾)與女兒葉朗晴(戴祖儀飾)。劇情講述葉勁峰遭逢巨變「解離」出體弱但高智的人格「朱璣」，「朱璣」苦讀成筆跡專家，助身手不凡的勁峰執行臥底任務。首星期劇透包括雙重炸彈案、血字裸屍案，總督察江政勳(黎諾懿飾)集合勁峰、精神科醫生韋睿傑(袁偉豪飾)、拆彈警花游雁星(黃智雯飾)、法醫人類學家方菀芊(王敏奕飾)組成特案組緝兇，竟譜出四人五角戀！

文：東方新地 圖：TVB.com