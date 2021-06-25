刑偵日記｜第1-7集劇情解讀線上看 劇透慎入：傅嘉莉假死、血字連環兇案
文：東方新地 圖：TVB.com
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《刑偵日記》第1至7集劇情劇透線上看
《刑偵日記》第1集線上劇情：王浩信、黃智雯因炸彈案相遇
《刑偵日記》第2集線上劇情：惠英紅到精神病院照顧囡囡戴祖儀
《刑偵日記》第3集線上劇情：血字殺手驚現 傅嘉莉墮樓身亡
《刑偵日記》第4集線上劇情：袁偉豪、王敏奕做出模型分析
《刑偵日記》第5集線上劇情：吳沚默屍體被發現、惠英紅疑是兇手
《刑偵日記》第6集線上劇情：惠英紅被袁偉豪逼吃藥 王敏奕幫王浩信去夢中找「朱璣」
《刑偵日記》第7集線上劇情：警署藏炸彈 王浩信次人格「朱璣」回歸
《刑偵日記》多圖！《刑偵日記》首輪劇照
《刑偵日記》第1集王浩信、黃智雯因炸彈案相遇
患有「人格解離」的王浩信是貪財好色的臥底，他拖延上司黎諾懿收網，同時阻止社團老大尹彪犯案，想舔盡兩邊好處。王浩信副人格「朱璣」善良體弱，是一名筆跡專家，他以「榨菜詐彈」阻止尹彪犯案，引來拆彈專家黃智雯調查，對她一見傾心……惠英紅離家多年，因思念女兒戴祖儀偷偷回港，竟發現兒子王浩信替她立了龕位。黃智雯拆解汽車炸彈，救出正在幽會的王浩信和社團大嫂傅嘉莉。王浩信收到戴祖儀被血字殺手襲擊受創的消息，此時第二個炸彈爆炸……回到目錄
《刑偵日記》第2集 惠英紅到精神病院照顧囡囡戴祖儀
王浩信次人格「朱璣」被黃智雯誤當「雙重炸彈案」主謀，又發現黎諾懿與傅嘉莉關係曖昧，遂向精神科醫生袁偉豪求助。袁偉豪獲邀到醫院助戴祖儀錄口供，他診斷戴祖儀患上「餘光恐懼症」。袁偉豪推斷王浩信因內疚才躲起來，「朱璣」唯有裝成王浩信，去說服黃智雯，並指黎諾懿才是炸彈案疑兇。黎諾懿抓捕「朱璣」，王浩信及時出現，但為救黃智雯受傷昏迷。惠英紅為照顧戴祖儀，到精神病院工作，惜女兒認不出她。惠英紅見院友吳沚默騷擾戴祖儀，便警告她遠離戴祖儀。「朱璣」探望戴祖儀，遇到惠英紅……回到目錄
《刑偵日記》第3集血字殺手驚現 傅嘉莉墮樓身亡
王浩信次人格「朱璣」知道王浩信和惠英紅的心結難解，唯有誘導戴祖儀回想「血字案」細節，查到兇手左眼是綠色。戴祖儀意外打破單面鏡，始知哥哥對她隱瞞警察暗中窺看，崩潰暈倒。「朱璣」為追求黃智雯，以破案利誘黎諾懿，聯同袁偉豪組成四人專案小組。戴祖儀回復穩定，但惠英紅阻止格「朱璣」見她。「朱璣」想幫王浩信與母親破冰，怎料主動擁抱惠英紅時，王浩信竟重奪身體主導權，母子不歡而散。傅嘉莉突然墮樓身亡，屍體更被神秘偷走焚毀。及後，王浩信被黃智雯突然怒摑……回到目錄
刑偵日記．預告：兩個人格兩段愛情
人格唔同，喜好唔同，所愛之人亦有唔同。葉勁峰／朱璣兩個人格共享一個身體，佢哋各自嘅女友方菀芊(王敏奕) 、游雁星(黃智雯) 又可以接受嗎？即使接受，當人格解離症被治好，副人格消失，呢段愛情只會注定係悲劇……
《刑偵日記》第4集 袁偉豪、王敏奕做出模型分析
就在袁偉豪看著戴祖儀監控視頻的時候，王浩信敲門去找他，說黎諾懿是最喜歡玩弄權力不擇手段的警察。但是又很能幹，很快就和上面談好了那兩起案件要成立重案組了。但是那個注意是兩年前姜皓文想出來的，當時最反對的也是黎諾懿和陳警官了，但是現在又要請他以筆記專家的身份加入。袁偉豪叫王浩信不喜歡就讓珠璣去好了，但是王浩信沒有同意，怕珠璣會把事情搞砸。袁偉豪向警察講解殺人狂徒的心理只是尋求殺人比性侵更刺激的心理，那才是殺人者想要的。而王浩信也上台給大家講解了殺人者的筆記心理。而袁偉豪覺得殺人者沒有放過任何一個獵物，圍堵戴祖儀還活著，怕是她的處境很危險，有可能兇手會隨時決定戴祖儀的生死。
戴祖儀被女同志精神病患者吳沚默拉到一邊強行親吻，這時惠英紅趕到了就捉走了吳沚默，兩人在外面進行了打鬥，之後惠英紅就拿著破碎的酒瓶紮進了胸膛。第二天王雲山去找惠英紅問她是否看到了吳沚默，而惠英紅說她也沒找到吳沚默去那裡了，應該很快就能回去的。之後王雲山問惠英紅當年為什麽要拋棄戴祖儀和王浩信他們，而惠英紅問王雲山是不是王浩信叫他問的？當年王浩信連惠英紅的骨灰盒都準備好了，而作為哥哥就沒有照顧好妹妹，昨晚戴祖儀被綁在封閉病房，是惠英紅綁起來的，就是怕護士進去給戴祖儀打針，那樣戴祖儀會很恐懼的。袁偉豪和惠英紅說希望能夠幫助戴祖儀治好病。
黃智雯邀請王敏奕對案件進行分析，王敏奕也是面容恢覆方面的專家，想通過恢復死者的面容來破案。而黃智雯和王浩信在一起的時候認出了他不是王浩信，於是「珠璣」就告訴了黃智雯他和王浩信是兩個人格，還把之前他和黃智雯的經過講給了黃智雯聽。之後就和黃智雯說他算不上是一個人，只是一個人格，不敢給黃智雯承諾，就怕自己隨時會消失。叫黃智雯看著自己十秒，要是黃智雯願意十秒後就睜開眼睛，不願意就閉著。沒想到十秒過去後黃智雯的眼睛睜開了，告訴珠璣不用十秒她也會記得珠璣的。
珠璣找袁偉豪說要把自己沒有完成的小說寫完，就是關於那個殺手的，珠璣覺得殺手太過於自負了，那就是他的破綻，就是沒有殺死戴祖儀。而袁偉豪說有可能殺手是想吸引一個同等級的對手和自己較量一番。
袁偉豪去看望戴祖儀，和惠英紅聊了要幫她給王浩信打電話，把他叫過去團聚。之後珠璣就過去和妹妹很親近的在一起，惠英紅看到眼前溫馨的情景很是欣慰，於是一家人就開心的在一起聚會。之後戴祖儀發現家裡的燈光突然暗淡下來了，戴祖儀很是緊張害怕，而珠璣和惠英紅就在一邊觀察著戴祖儀的一切，想著要用那種方式來喚醒戴祖儀的記憶。沒想到戴祖儀把小時候的記憶都想起來了，惠英紅就是她的媽媽，兩人抱頭痛哭。
之後王敏奕就把受害人的頭骨做出了模型，於是就對頭骨進行了分析。之後黎諾懿在街上遇到了傅嘉莉，原來燒焦的女屍不是傅嘉莉，而且兩人還親吻在了一起。
《刑偵日記》第5集: 吳沚默屍體被發現、惠英紅疑是兇手
警察在院子裡看到了吳沚默的屍體，這讓惠英紅很是害怕。王浩信次人格「朱璣」趕緊去找戴祖儀，而她的房間沒有人，有打鬥痕跡。之後惠英紅就出去了說她已經把戴祖儀送回去醫院了，黎諾懿問惠英紅廁所那樣亂是不是和吳沚默有關?於是惠英紅就說戴祖儀在廁所洗澡的時候吳沚默突然闖進去了要非禮戴祖儀搞同性戀，幸虧惠英紅趕到把吳沚默給拉出去拿著木棍砸了吳沚默的腦袋，叫她以後不要在去騷擾戴祖儀，之後就再也沒見吳沚默了。等惠英紅離開後黎諾懿就叫人去調查一下她的背景。
惠英紅回去後想起了當時嚇死吳沚默的情景，就在吳沚默伺候接到了戴祖儀的電話叫她趕緊回去，這時袁偉豪趕到了，看到了惠英紅殺死吳沚默的現場，於是袁偉豪就說要是戴祖儀失去媽媽就完蛋了，要幫助惠英紅才行。之後一晚上說他來模仿血字殺手現場為惠英紅脫罪，把那些事情都賴在「血字殺手」身上就行了。
王浩信在分析吳沚默身上的血字是否和之前的一樣，王浩信覺得有就成相像是血字殺手幹的。而黃智雯去找王浩信叫他把次人格「朱璣」叫出去才能解決問題，叫王浩信不要在霸佔「朱璣」的身體，這讓王浩信很是生氣，說身體是他的，是「朱璣」在霸佔他的身體，平時只有王浩信受不了的時候「朱璣」才會出現，於是黃智雯就一把打暈了王浩信。之後在夢中見到了「朱璣」，這讓王浩信很是高興以為一輩子都見不到「朱璣」，而「朱璣」把一份資料交給了王浩信，「朱璣」為了工作累的已經快要不行了，說話都奄奄一息的。「朱璣」叫王浩信要和媽咪和好，「朱璣」之所以會出現在那個世界就是為了替王浩信承受難以承受的壓力的。現在他和媽咪之間已經沒有之前的痛苦了，所以「朱璣」也就快要死掉了，叫王浩信不要傷心，他也只是一個人格而已，叫王浩信把小說拿回去證明「朱璣」存在過。說完「朱璣」就像是碎片一樣的消失不見了，這讓王浩信很是難過。等王浩信醒來和黃智雯說「朱璣」已經沒有了，手攥著「朱璣」留下的一撮毛。王浩信把一本小說交給黃智雯，這讓黃智雯很難過，沒想到「朱璣」竟然寫完了小說。之後王浩信就給師傅打電話，要請教一下關於筆記的事情。
王浩信給警察講解關於血字殺手留下的筆記進行人格分析，這時王浩信叫袁偉豪把他的筆記拿給大家看一下，沒想到竟然和血字殺手的很像，這讓大家都很詫異。於是王雲山就叫大家看完最後一頁再說，黎諾懿看到最後一頁才知道，袁偉豪是在模仿殺手的筆記。他是在用殺手的心理來分析是不是一直有模仿者在作案。而警方覺得殺手只有一個人，就是血字殺手。
就在下去找王浩信說已經調查過惠英紅的底細了，惠英紅只是戴祖儀的養母，王浩信說血字不是惠英紅寫的就是因為那是王浩信的媽咪，想著要替惠英紅脫罪。於是就把王浩信給抓起來進行審訊，說王浩信是在和惠英紅合謀殺人。而王浩信反問黎諾懿和傅嘉莉抱在一起親嘴，他也是疑犯，這樣就把黎諾懿給惹急眼了，對著王浩信就是一頓亂拳。
黎諾懿又去審訊惠英紅，而惠英紅拿出手機照片，上面是王浩信給自己立下的墓碑證明他們的關系不好。人還活著，兒子竟然說自己死了，關系就是那樣的不好。惠英紅給警察說當晚和女兒在家唱歌，打擾到了鄰居，於是就煮了湯送給鄰居作為賠償，那時候應該是十二點多。於是黎諾懿就叫法醫對吳沚默的死亡時間進行分析，看看是不是吻合，法醫說十點到十二點之間。
黎諾懿去審訊王浩信吳沚默是不是他殺掉的，王浩信堅定的說沒有，於是黎諾懿就叫王浩信恢覆職位，但是叫戴祖儀去作證才行。之後袁偉豪把戴祖儀叫去，叫她按照袁偉豪的說法說實話就行。於是王浩信和黎諾懿就對戴祖儀進行的審訊，結果證明惠英紅在吳沚默死亡的時候在度假屋，但是吳沚默死亡時間是十點到十二點之間，很有可能惠英紅殺人過後回去的度假屋黎諾懿這樣和他們假設。
之後王敏奕就對吳沚默死亡也進行了分析，說死亡時間基本和法醫說的一樣，而屍體也沒有被搬運過的痕跡，應該就是第一現場。袁偉豪說不是惠英紅做的應該就是血字殺手做的了，吳沚默的小手指也被切掉拿走了，手指應該會被殺手好好的收藏了，對殺手來說可能有重大意義。
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《刑偵日記》第6集: 惠英紅被袁偉豪逼吃藥 王敏奕幫王浩信去夢中找「朱璣」
惠英紅早在2005年就去看過醫生，醫生說她能夠看到別人看不到的東西，能夠看到自己在電視出現，還能看到一個貴婦帶著個小女孩，那天惠英紅懷孕羊水破了，坐在地上疼得不行，那個貴婦叫惠英紅不要死掉，否則剩下一雙兒女會很慘的，還叫惠英紅下藥，把那些藥放在湯叫他們喝下去，但是惠英紅沒有那樣做。之後他們還指使惠英紅去自殺，但是惠英紅都給克服了。而醫生叫惠英紅要堅持吃藥來治療精神病。
戴祖儀出院，袁偉豪把吳沚默被殺的圖片拿給戴祖儀看，幾個人把戴祖儀接回家後，王浩信也很親切的叫惠英紅媽媽，這讓惠英紅很是欣慰，終於兒子也願意認自己了。這時王浩信接到了黃智雯的短信叫他出去談案情，黃智雯對惠英紅還是很懷疑的，因為之前吳沚默一直在搞戴祖儀，現在只有惠英紅的嫌疑最大。就在兩個人吵架的時候惠英紅就在不遠處聽著，惠英紅聽見王浩信在為自己辯護心理自然很高興。
之後袁偉豪找惠英紅過去問她為什麽沒有吃掉給她的藥物，惠英紅覺得就算是袁偉豪幫過自己也不能控制自己。袁偉豪說精神分裂患者會有幻覺的，叫她按時吃藥才是對她最大的好。之後惠英紅就按照袁偉豪的要求繼續吃藥，而且在袁偉豪的廁所裡看到了綠色的隱形眼鏡，這讓惠英紅心理有些異常。回去的路上惠英紅就有些精神恐懼，總是幻想有人在迫害自己。
尹彪被捉到了，黎諾懿和黃智雯對他進行審訊，但是尹彪叫黎諾懿他們要拿出證據他殺了傅嘉莉，否則就要放掉自己。但是黎諾懿又尹彪一些犯罪的證據，把尹彪給氣的抓住黎諾懿的脖領子叫他不要誣陷自己。之後王浩信就叫黃智雯去覆制黎諾懿的手機資料，那是王浩信次人格「朱璣」留下的。就在黃智雯找「朱璣」留下的U盤的時候王浩信假扮「朱璣」出現了，把手裡的U盤拿給黃智雯叫她去覆制黎諾懿的手機，而黃智雯看出了是王浩信假扮了「朱璣」。這時黎諾懿給黃智雯打電話，正好是個機會，於是黃智雯就叫黎諾懿過去陪自己，說身體有些不舒服。
王浩信想把「朱璣」逼出來，於是就去了樓頂要跳下去，但是「朱璣」就是不出現。就在這時在樓頂看到了黎諾懿摟著黃智雯在樓下經過，王浩信不小心掉下去了，正好身上拴著的繩拉住了他，然後掉到了王敏奕的窗戶前面，王敏奕就把王浩信給拉回去了。之後「朱璣」還是沒有出現，而王敏奕說她也知道「朱璣」，於是就幫王浩信響了一個辦法去找「朱璣」。在睡夢裡王浩信去了一個房間，打開門看到是一片花園，王浩信走進去經過一片草地一個人也沒有。這時王敏奕看著王浩信躺在床上顫抖呼吸困難，於是就抱住王浩信親了上去，這樣王浩信才安靜了下來。很快王浩信就醒來了，王敏奕問王浩信有沒有找到「朱璣」？而王浩信覺得就算沒有找到「朱璣」也不會孤單了，就在這時他們身邊發生了爆炸。
《刑偵日記》第7集：警署藏炸彈 王浩信次人格「朱璣」回歸
距離警局爆炸僅剩半小時，黎諾懿接到傅嘉莉電話，卻對黃智雯謊稱要與程長官談工作。事實上，黃智雯根本不在乎打電話之人究竟是誰，她只想盡快查出黎諾懿手機的信息，結果發現並無任何問題。
恰巧王敏奕發現電腦雲端中毒，趕忙通知黃智雯，從而忽略王浩信的情況，等她反應過來，發現對方似乎陷入精神世界，無法掙脫。危急關頭，王敏奕主動親吻王浩信，終是將他喚醒，然而兩人剛走出實驗室，不料突發爆炸，僥幸逃過一劫。
起初黃智雯還在慶幸黎諾懿沒有問題，可當看見數據已被提前刪除，這才恍然大悟，根本不管黎諾懿如何解釋，堅持要把他拷回警局。此刻警方在緊急疏散附近居民，爆炸過後的實驗室變成廢墟，所有資料全都焚毀。
黎諾懿還在為自己的行為作辯解，聲稱他對傅嘉莉是虛情假意，所作的一切都是想要盡快破案，不希望再有同僚犧牲。面對黃智雯的憤怒和失望，黎諾懿絲毫不為之羞愧，甚至指責她遭受親人欺騙，所以才會導致安全感缺失。
盡管黃智雯不願承認，可她還是無法避免地回想到自己被父親利用運毒，從那以後，再也沒有相信過任何人，哪怕是最親的人。在黎諾懿信誓旦旦的保證下，黃智雯決定給他一次機會。
特案組程長官得知王浩信在當值期間睡覺，怒斥他疏於職守，決定通知內部調查科對其進行紀律聆訊。王敏奕見狀不滿，主動替王浩信跟程長官據理力爭，同時強調自己並非警察，沒有義務當值。
正當程長官大發雷霆之際，黎諾懿匆忙趕來證明王敏奕等人的清白，並且表示傅嘉莉還沒死，恐怕此次爆炸事件與她有關，就連黃智雯也為黎諾懿作證。由於尹彪趁亂逃走，所以程長官不得已在周圍加強警力戒嚴，黃智雯認為投放炸彈之人過於狡詐，每次都玩不同花樣，很難斷定他這次會以何種方式進行炸毀計劃。
黃智雯決定親自涉險，她反覆觀察警署的平面圖，認為槍房是最有可能藏匿炸彈的地點，因為會引起很震撼的爆炸效果。王浩信為避免尹彪逃出戒嚴區，貿然前去追查，結果發現一名陷入昏迷的警員。
起初王浩信並未有所察覺，等他走到樓梯口時，才注意到那名昏迷的警員便是尹彪假扮。兩人扭打成團，一時間不分勝負，尹彪滾下樓梯，倉惶逃跑。王浩信追到走廊處，結果遇到同樣持槍的黎諾懿，各自鬆了口氣。
王敏奕在觀察監控系統時，根據嫌疑犯的體型和走路姿勢辨認出他就是警員馬貫東，殊不知此時馬貫東與傅嘉莉合謀，誘引黎諾懿和王浩信前往九樓追捕尹彪。其他人追蹤手機信號，查到馬貫東藏身在警署附近三百米位置，為避免爆炸計劃實施，不得已切斷頻譜，也便意味拆彈人員失去支援。
尹彪連開數槍，再次從警察眼皮子底下溜走，王浩信發現水平裝置炸彈，於是催促黎諾懿趕緊去追尹彪，他則留下來等拆彈專家。奈何黃智雯無法克服同僚遇害陰影，險些失去意識，就在這千鈞一髮之際，王浩信次人格「朱璣」恢覆意識佔回身體，及時將她扶住。
因有王浩信次人格「朱璣」的鼓勵，以及他從旁協助，黃智雯鎖定藍線，成功將其拆除。王浩信看到圖書館在逐漸修覆，內心難掩喜悅，原本消失的王浩信次人格「朱璣」已經徹底回歸。待危險解除後，王敏奕觀察到王浩信有些不對勁，稍一思索，便知現在佔據身體的人格是王浩信次人格「朱璣」，於是熱情地聊了起來，同時羨慕黃智雯的能力。
馬貫東故技重施，妄圖以清潔工身份走出警戒區，不料竟被王敏奕發現。眼見計劃失敗，馬貫東干脆亮出綁在身上的炸藥，也不在乎黃智雯調取關於他的身份檔案，而是通過這種方式威脅黎諾懿用槍射腿，以報受辱之恨。
多圖！《刑偵日記》首輪劇照
刑偵日記．預告：連環命案X精神病患
面對連環命案頻頻發生，警方邀請心理學專家(袁偉豪) 協助分析犯人心態，加上愈來愈多線索浮面，各方面矛頭直指某個患有精神分裂同被迫害妄想症嘅疑犯。不過「刑偵之父」聶山(姜皓文) 反而覺得所謂正常人其實更危險……