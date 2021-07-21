刑偵日記劇情｜1至25集大結局劇透及角色介紹！王浩信第四人格結局現身 愛上黃智雯及王敏奕

無綫新劇《刑偵日記》安排於6月尾首播，對撼ViuTV的改編劇《大叔的愛》，今次「刑偵」集推理、懸疑和驚慄元素於一劇，探索扭曲心理，種種奇案緝兇過程精彩萬分。劇集以警方特案組查案為主導，四大專業範疇的專家協助緝兇，當中包括筆跡專家、拆彈專家、法醫人類學家及專研連環殺手的心理剖繪專家等。為呈現真實面貌，令演員投入角色，劇組前後花兩年時間做了大量資料搜集，訪問相關範疇的頂尖專家，深入了解各門專業的精髓，創製一齣風格嶄新的劇集。

文：東方新地 圖：TVB.com