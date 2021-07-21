刑偵日記劇情｜1至25集大結局劇透及角色介紹！王浩信第四人格結局現身 愛上黃智雯及王敏奕
文：東方新地 圖：TVB.com
《刑偵日記》劇情 – 大結局劇透！
楊碧芯飽受精神分裂困擾，差點毒害兒子葉勁峰。峰受驚過度，竟解離 出體弱但窩心的人格朱璣。璣苦讀成筆跡和心理剖繪專家，幫助身手了 得的峰將一個犯罪集團連根拔起。 一宗雙重炸彈案令峰和星結下不解之緣，更令峰成為殺害同袍的疑兇。 與此同時，峰驚悉妹妹葉朗晴（戴祖儀飾）慘成血字裸屍案的受害人， 雖然倖存，但因受驚失常而送進精神病院接受治療。芯當年留下子女不 顧而去，為了補贖，成為病院助理保護晴，但與峰依然心結難解…… 四宗案件震驚全城、人心惶惶，警隊成立特案組，招攬各大專業範疇的 精英加入，並由剛治癒躁鬱症的聶山掌管，以新思維惡鬥種種心理偏差 的高智慧罪犯，偵破多宗驚慄懸案
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多圖！《刑偵日記》首輪劇照
《刑偵日記》人物角色介紹
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楊碧芯（惠英紅飾） 精神病院服務助理
本是名門望族、掌上明 珠，有學識、有教養，可 惜遇人不淑，導致精神分 裂，飽經風霜。待人親切 有禮，做事勤懇，實則深 藏不露，心思極細密。身 軀瘦弱，卻有著勇毅的性 格及堅韌不屈的精神，為 保護兒女不惜一切。
韋睿傑（袁偉豪飾） 特案組專家顧問
精神科醫生及臨床心理學 家，精通精神治療、心理 分析、潛意識喚醒和催眠 技巧，善於看穿人的思想 和意圖、猜測人的想法， 繼而能掌握人心。平易近 人、隨和幽默，但兒時心 靈創傷使他思想扭曲，有 令人意想不到的另一面。
葉勁峰（王浩信飾） 矯健臥底
解離症患者，曾任警方臥 底，身手矯健，應變能力 高、觀察力強，精於揣摩 人 心， 但 行 事 衝 動， 遇 到棘手難題時更會選擇逃 避，此時次人格朱璣便會 出現替他收拾爛攤子。看 似自私愛逃避，其實重情 重義。
游雁星（黃智雯飾） 拆彈警花
爆炸品處理課炸彈處理主 任，為人冷靜從容，是一 位解難能力極高的「拆彈 專家」。自小被父母拋棄， 養成好勝硬朗的個性，勇 於接受挑戰，決心破除警 隊重男輕女的傳統。對敬 佩的人絕對忠誠，甘願為 信任及崇拜的人賣命。
朱 璣（王浩信飾） 筆跡及心理剖繪專家
峰的次人格，在峰十四歲 遭逢家庭巨變時衍生出 來，為他承擔了一個可怕 的秘密。璣彌補峰不足， 為了幫他查案，苦讀犯罪 心理學及筆跡分析，是一 位博學多才、精於觀察的 破案高手，同時亦是體弱 溫柔的「暖男」。
方菀芊（王敏奕飾） 法醫人類學家
自幼父母雙亡，體會人生 無常，養成獨立性格，幸 得山的關懷引導，令她感 受到人間有情。芊是法醫 人類學家，具使命感，不 怕污穢、有戀蟲癖。工作 上，不畏艱辛，百份百投 入，為查出真相有無比的 耐性和細心。
聶 山（姜皓文飾） 刑偵之父
具豐富的查案實戰經驗， 涉獵多種精闢專業，擅長 偵破連環重案，是警隊公 認的「刑偵之父」。表面 上豪邁粗獷，實則膽大心 細，低調實幹、不慕虛榮。 工作至上，卻因公忘私， 令妻子離他而去，亦令自 己患上躁鬱症。
江政勳（黎諾懿飾） 特案組副組長
具部署和指揮能力，能應 付突發場面和緊急事故， 精通槍械及格鬥術。善於 捕捉人心，能言善辯、笑 裡藏刀、好勝心強，為求 目的不擇手段。深諳政 治權謀，是一位機會主義者。
惠英紅 X 王浩信 X 姜皓文 巔峰對決！
惠英紅曾三度榮膺金像影后，憑《鐵探》首封視后及勇奪第26屆華鼎獎最佳女主角，成就影視大滿貫！今次為精彩劇本接拍TVB劇集，與《鐵探》創作團隊再度合作，飾演一名飽受命運和精神病折磨的偉大母親，角色多變，有多場歇斯底里的戲份，公認是演技派的紅姐也坦言演出有壓力，花盡心機演繹，絕對值得期待。曾兩度榮膺視帝的王浩信，繼人氣劇《不懂撒嬌的女人》後，與該劇監製及編劇再度打造嶄新懸疑驚慄劇集。他首次與影后紅姐合作，飾演其患有解離症的兒子，擁有多重人格，每個人格各有特色，一時是博學多才的破案高手，一時又是身手矯健、行事衝動的臥底，角色情緒複雜多變，難度非常高，極具發揮空間，有望衝擊三屆視帝。
金像獎最佳男配角姜晧文繼《鐵探》後，再度拍攝TVB劇集，飾演屢破奇案的警司，因愛妻失蹤而患上躁鬱症，慘受兩極情緒撕扯，發現牽涉跨國世紀懸案，天涯海角追尋摯愛，盡顯鐵漢柔情。黑哥曾勇奪金像獎，演技毋庸置疑，這深情複雜角色交由他處理，與影后視帝場場交鋒，火花四濺，必令《刑偵日記》生色不少。
刑偵日記 ｜預告｜海外版搶先睇｜王浩信｜惠英紅｜姜皓文｜袁偉豪
由王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿主演嘅《刑偵日記》以人格解離症為題材。王浩信飾演嘅葉勁峰有呢個症狀，佢成為殺手疑兇。究竟佢真係殺人犯，定係另有其人呢？