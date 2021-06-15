《刑偵日記》感情戲七國咁亂！袁偉豪食連詩雅、戴祖儀 王浩信與黃智雯、王敏奕糾纏不清
新劇《刑偵日記》6月28日首播，今次劇集對演員來說可以說是非常大挑戰，不論體力或精神上，連小紅姐都話「攰過我拍打戲！」惠英紅、姜皓文、王浩信、袁偉豪、黎諾懿、黃智雯、王敏奕及陳煒等去年出席拜神儀式時，已劇透了戲中多段錯縱複雜的人物關係！
撰文、圖片：東方新地
惠英紅、王浩信演精神病患母子
惠英紅透露她和王浩信將在劇中飾演一對同樣患有精神問題的母子，她說：「我個角色有嚴重嘅精神分裂，最難係要處理我嘅情緒，每一場都要好用心神同心力去演，好攰、好辛苦，啲情緒時低時高，好似跳晒掣咁，仲攰過我拍打戲！」其中一幕她更會發癲打王浩信，她笑言：「 今次算係我拍戲以嚟最難嘅一次，浩信有三個人格，我就起碼有五、六個，對住三個仔有三種態度，所以我每日開工前都會問浩信『 你係邊個仔？』」
袁偉豪食連詩雅、戴祖儀
TVB劇一向離不開錯綜複雜的感情戲，今次袁偉豪將扮演一名精神科醫生，並周旋在連詩雅和戴祖儀之間。王浩信又和黃智雯、王敏奕有感情戲，黎諾懿和王敏奕又曖曖昧昧，果然是「貴圈真亂」啊。
03.《刑偵日記》美劇形式拍攝人格分裂大作戰
「懸疑、驚慄、浪漫、愛情」是監製對此劇的介紹。《刑偵日記》講述了不同心理病患者面對接踵而來的奇案，展現出深刻的人性考驗。其中惠英紅飾演精神病患者，她兒子王浩信為解離症患者，擔任警司的姜晧文患有躁鬱症，飾演惠英紅女兒的戴祖儀則因受驚而失常，其他角色亦有不同程度的心理或情緒病，是港劇中鮮見的人物及題材。
TVB與「優酷」聯合拍攝製作的時裝驚慄電視劇，以紅姐（惠英紅）掛帥的《刑偵日記》，雙料影視后紅姐演有六種人格分裂的大反派，未播已經令人充滿期待。《刑偵日記》以美劇形式拍攝，由王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿、王敏奕及陳煒領銜主演。《刑偵日記》感情戲七國咁亂！袁偉豪食連詩雅、戴祖儀 王浩信與黃智雯、王敏奕糾纏不清⋯⋯回到目錄