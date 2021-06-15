《刑偵日記》感情戲七國咁亂！袁偉豪食連詩雅、戴祖儀 王浩信與黃智雯、王敏奕糾纏不清

新劇《刑偵日記》6月28日首播，今次劇集對演員來說可以說是非常大挑戰，不論體力或精神上，連小紅姐都話「攰過我拍打戲！」惠英紅、姜皓文、王浩信、袁偉豪、黎諾懿、黃智雯、王敏奕及陳煒等去年出席拜神儀式時，已劇透了戲中多段錯縱複雜的人物關係！

撰文、圖片：東方新地