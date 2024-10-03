《十七年命運週期》結局劇情線上看｜11-15集劇透蕃茄揭示丈夫離世真相
《十七年命運週期》第11集劇情主題：夢醒（10月7日 星期一）
蕃茄（廖子妤 飾）初嚐醉意，想像出丈夫（陳健朗 飾）的鬼魂，卻信以為真，夢醒過後，蕃茄終向鬼魂問了一個無法承受的問題⋯⋯2003年，超人（林漢忠 飾）全方位向蕃茄（張可欣 飾）示好。蕃茄開始卸下心房的同時，更不知該如何面對小青（陳書昕 飾）。
《十七年命運週期》第12集劇情主題：害怕 -蕃茄揭示丈夫離世真相！（10月8日 星期二）
蕃茄和木星（楊樂文 飾）隨興夜遊已經殺校的英青中學，回憶十七年前那段青春又躁動不安的短暫時光。又一個漫長的夜，蕃茄揭示丈夫離世前的狀態和真相，那個她無法妥協的價值分歧，成為了永遠無法癒合的傷口……03年沙士肆虐，眾人各有所憂，如臨大敵……
《十七年命運週期》第13集劇情主題：不幽默的玩笑（10月9日 星期三）
木星希望能加入劇社紀念昔日摯友，他和歐陽（黎濟銘 飾）打賭，以成功創作到引人發笑的「棟篤笑」段子，為加入劇社的條件。不懂幽默的木星重新檢視自己的人生，希望可以找出那點火花，他憶起03年，那個他和超人的賺錢大計，步入了無可挽回的分岔路。
《十七年命運週期》第14集劇情主題：分歧（10月10日 星期四）
因為Soling（毛曄穎 飾）一個失誤，劇社有可能無法完成比賽。為了補救，導演大膽提議提前錄；演出錄影當晚，頓悟後的超人趕及演出，小青卻在後台發現了蕃茄和超人的關係。同時，學校也迎來了一個亂局的不速之客，偷用禮堂即將被揭發，小青在思緒混亂情況之下作出了魯莽的舉動……
《十七年命運週期》第15集大結局劇情（10月11日 星期五）
2020年，疫情管制措施放寬，劇社排除萬難，劇目終於能夠正式公演。舞台上的故事橫跨今昔，兩個疫情時代互相呼應，過去的點滴活現眼前。眾人藉著舞台，逐一跟過去的遺憾告別。一個週期結束，一個新的週期重新開始。
廖子妤笑言與陳健朗、李敏、楊樂文相識際遇如劇本
廖子妤（Fish）分享指現實中與陳健朗和李敏（Ranya）早已7年前有合作過，而楊樂文（Lokman@MIRROR）初次見面則是多年前的電影首映，亦可謂相識多時。
表示對劇集感同身受 30歲初對大人世界的迷惘
Fish笑言際遇同劇本十分相似，坦言很喜歡今次故事《十七年命運週期》：
「十幾年前我地已經有好偶然嘅相遇，只係未有機會認識。劇集總結咗我地呢啲30歲頭嘅年紀對人生嘅體悟。呢個年紀又唔係非常年輕，但又啱啱進入咗大人世界嘅迷惘狀態。」
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