十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪狂灑鹽花派福利 「浴室大戰」拍攝內幕曝光
由譚俊彥、譚凱琪、陳山聰以及趙希洛等主演的《十八年後的終極告白2.0》於5月30日晚首播！硬Cut《雙生陌生人》而提早播放的《十八年後》令不少觀眾充滿期望，加上上一輯叫好叫座，第一集就已經畀晒「甜頭」，譚凱琪鹽花盡出！
譚凱琪鹽花盡出 角色勁討厭留伏線
在劇集播出之前，一早已劇透譚凱琪飾演的角色莊銳婷Queenie將會死於非命而引發一宗懸疑命案。而首集的Queenie已經被塑膠造得非常討厭，不單止對助手Kammy尖酸刻薄兼呼呼喝喝，更處處描述到她背住丈夫姚尚謙Angus（譚俊彥 飾）出軌，處處留下「人人都是嫌疑犯」的伏線。不過譚凱琪今次產後復出的作品認真博到盡，其實出一方面電力全開姣媾Jacky易宇航，另一方面又與譚俊彥上演浴室大戰，鹽花盡出！
浴室大戰拍攝內幕
其實在大約一年前，《十八年後的終極告白2.0》拍攝期間，譚凱琪和譚俊彥曾在拍攝該戲碼後接受訪問時，曾透露過浴室大戰的內幕。譚凱琪表示早已向老公備案，又為劇集「獻出多個第一次」，初為人母拍戲依然去到盡，自言獲益良多。不過作為一場「夫妻和好戲」，二人的專注力都放在內心戲，而且亦一早備定案，譚凱琪老公話擔心佢感冒多過蝕底畀譚俊彥，總之就獲益良多啦！
撰文：東方新地圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》劇照、截圖資料或影片來源：TVB (official)、歡樂APM
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