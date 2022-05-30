十八年後的終極告白2

十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪狂灑鹽花派福利 「浴室大戰」拍攝內幕曝光

劇情
東方新地

由譚俊彥、譚凱琪、陳山聰以及趙希洛等主演的《十八年後的終極告白2.0》於5月30日晚首播！硬Cut《雙生陌生人》而提早播放的《十八年後》令不少觀眾充滿期望，加上上一輯叫好叫座，第一集就已經畀晒「甜頭」，譚凱琪鹽花盡出！

十八年後的終極告白2 電視大戰 譚凱琪復出之作勁養眼。
譚凱琪復出之作勁養眼。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》劇照）

譚凱琪鹽花盡出 角色勁討厭留伏線

在劇集播出之前，一早已劇透譚凱琪飾演的角色莊銳婷Queenie將會死於非命而引發一宗懸疑命案。而首集的Queenie已經被塑膠造得非常討厭，不單止對助手Kammy尖酸刻薄兼呼呼喝喝，更處處描述到她背住丈夫姚尚謙Angus（譚俊彥 飾）出軌，處處留下「人人都是嫌疑犯」的伏線。不過譚凱琪今次產後復出的作品認真博到盡，其實出一方面電力全開姣媾Jacky易宇航，另一方面又與譚俊彥上演浴室大戰，鹽花盡出！

十八年後的終極告白2
（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2
（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2
（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2
（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

浴室大戰拍攝內幕

其實在大約一年前，《十八年後的終極告白2.0》拍攝期間，譚凱琪和譚俊彥曾在拍攝該戲碼後接受訪問時，曾透露過浴室大戰的內幕。譚凱琪表示早已向老公備案，又為劇集「獻出多個第一次」，初為人母拍戲依然去到盡，自言獲益良多。不過作為一場「夫妻和好戲」，二人的專注力都放在內心戲，而且亦一早備定案，譚凱琪老公話擔心佢感冒多過蝕底畀譚俊彥，總之就獲益良多啦！

譚俊彥 十八年後的終極告白2 場戲半夜3點幾先拍，兩位主角要力抗睡魔，打醒12分精神避免NG，Zoie仲話今次呢套劇仲有唔少第一次獻出添。
場戲半夜3點幾先拍，兩位主角要力抗睡魔，打醒12分精神避免NG，Zoie仲話今次呢套劇仲有唔少第一次獻出添。（圖片來源：TVB.com）
譚俊彥 十八年後的終極告白2 兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！
兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！（圖片來源：tvb.com）
譚俊彥 十八年後的終極告白2 譚俊彥劇透，除了譚凱琪，與另一女主角龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》亦有親熱戲份，今次特地留鬚，女方表示「拮到」好痛。
譚俊彥劇透，除了譚凱琪，與另一女主角龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》亦有親熱戲份，今次特地留鬚，女方表示「拮到」好痛。 （圖片來源：tvb.com）

十八年後的終極告白2 另一位女主角龔嘉欣飾 沈越）則未有太多發揮。
另一位女主角龔嘉欣（飾 沈越）則未有太多發揮。（圖片來源：《十八年後的終極對白2.0》）

撰文：東方新地圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》劇照、截圖資料或影片來源：TVB (official)、歡樂APM

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