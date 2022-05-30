十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪狂灑鹽花派福利 「浴室大戰」拍攝內幕曝光

由譚俊彥、譚凱琪、陳山聰以及趙希洛等主演的《十八年後的終極告白2.0》於5月30日晚首播！硬Cut《雙生陌生人》而提早播放的《十八年後》令不少觀眾充滿期望，加上上一輯叫好叫座，第一集就已經畀晒「甜頭」，譚凱琪鹽花盡出！