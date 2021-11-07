新版《十月初五的月光》11月台慶開播 何依婷、胡鴻鈞、羅天宇演經典三角戀

《十月初五的月光》成為經典神劇，2000年首播捧紅演「君好」的佘詩曼，更與張智霖成為最強幕前CP，無綫已落實開拍，並於2021年初舉行開鏡儀式，男女主角由新紮小花何依婷及出爐「最受歡迎男歌手」胡鴻鈞孭飛，而另一重要角色「司徒禮信」（當年馬俊偉飾），由早前憑貼地單元劇《香港愛情故事》入屋的羅天宇爭贏演出，起用年輕藝人令2000 年神劇《十月初五的月光》經典重現。

撰文：東方新地 ｜圖片：《十月初五的月光》監製微博、無綫娛樂新聞台截圖、東方新地、東星圖片