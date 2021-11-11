十月初五的月光｜新版推翻經典！萬朱莎華唔再係陳曼娜！一文看角色對照
《十月初五的月光（2021年版）》落實11月22日晚上8:30開播，全劇20集的新版《十月初五的月光》，據知係高度重現2000年由張智霖及佘詩曼合演的《十月初五的月光》，但經典角色一個不留，取景地點由澳門變元朗，故事無大改動但經典角色大革新，立即看看新舊角色對照：
《十月初五的月光》新舊版角色對照
舊版《十月初五的月光》雖說是20年前劇集，但由於經多次重播，2015年又用劇集原班人馬推出過電影版，都算深入民心，今次新版《十月初五的月光》角色造型陸續曝光，除了男女主角換新血，其他經典角色一樣大革新。
【文初】由胡鴻均代替張智霖
【祝君好】由何依婷代替佘詩曼
【朱莎嬌】由米雪代替薛家燕
【司徒禮信】角由羅天宇代替馬浚偉
【萬朱莎華】由姚嘉莉代替陳曼娜
除了「Q姨」由米雪頂上，而萬眾期待的角色「萬朱莎華」，外界一直以為現年70歲的「Manna姐」陳曼娜最應該重演這個極有氣勢的角色，可惜最後由現年43歲的姚嘉妮頂上，最新預告中亦可以聽到「我萬朱莎華就最講道理﹗」呢句經典對白。
【金勝】由郭子豪代替唐文龍
【全海景】由石修代替顏國梁
【汪海琳】由林穎彤代替汪琳
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【祝展暉】由海俊傑代替郭峰
【萬沛琪】由伍富橋代替鄧浩光
【萬沛琪】由鄺潔楹代替劉永健
【江依文】由蔚雨芯代替姚樂怡
劇集預告1：《十月初五的月光》咁耐無見，你最近好嗎？
劇集預告2：《十月初五的月光》｜愛唔需要講出口
多個經典角色的新選角，在第2段預告中一次曝光！
《十月初五的月光》常見問題
Q：《十月初五的月光（2021年版）》何時播放？
A：《十月初五的月光（2021年版）》是無綫台慶劇，繼《換命真相》大結局後，由2021年11月22日開始，逢星期一至五 20:30－21:30播放。
Q：《十月初五的月光（2021年版）》主題曲是哪一首？
A：《十月初五的月光（2021年版）》主題歌曲將沿用舊版張智霖主唱的《祝君好》，改由男主角胡鴻均主唱。