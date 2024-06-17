反黑英雄tvb劇情｜25集演員角色介紹、將接檔《家族榮耀2》播出！
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《反黑英雄》是TVB與企鵝影視合拍劇（77工作室）聯合製作的時裝警匪電視劇，演員包括陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明，總監製鍾澍佳。
反黑英雄 tvb｜將接檔《家族榮耀2》播出！
主演：陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、黃子恆、林景程、傅嘉莉、何沛珈、陳少邦
警鐘大鳴，警察關志軒、徐賢、樹哥和燦哥追捕劫匪，卻遭冷血悍匪搶去警槍，樹哥被當場擊斃！亡命的匪徒，冷血的一槍，改寫了四個警察的命途……樹哥殉職，軒再次加入機動部隊，燦哥被調至警察雜項調查隊，賢退出警隊，混入西九龍最大的黑幫，輾轉當上了西九王無良的「頭馬」小賢哥，過著刀光劍影、殺聲震天的非人生活，然而他仍舊是潛伏在黑社會當中的警察臥底。
橫行無忌的大毒販良死後，帝位懸空，群雄爭奪，又來一場腥風血雨，死傷無數。戴警司要求賢繼續當卧底，且順水推舟接管良整個社團勢力。豈料，賢的臥底身份敗露，被黑社會的對頭人追殺，差點命喪黃泉。此時徐賢的抉擇來到了一個人生交叉點，當一個在黑社會每年擁有數十億毒品交易的西九王，還是做回警察，當一個月薪只得三萬多的「反黑英雄」呢？
反黑英雄 tvb｜陳山聰袁偉豪擔正 楊明都有份
警匪劇《反黑英雄》將由鍾澍佳監製，去年出爐視帝陳山聰和袁偉豪擔任男主角，陳山聰扮演執法人員，而袁偉豪就飾演大反派，兩位老友首次合作，觀眾都表示期待這對新鮮的組合。曾經有「御用警察」之稱的楊明，今次在《反黑英雄》即將伙拍袁偉豪飾演反派，為楊明出獄後第一套正劇角色。
反黑英雄預告片
袁偉豪今次喺《反黑英雄》扮演反派，而朱晨麗呢位女警官就要由頭到尾都充滿動作喇，而同姚子羚扮演一對嘅張振朗 ，就大膽話今次同兒時偶像拍攝非常高興，更加爆劇中既充滿動作之餘，同時亦有大量搞笑同煽情內容，相信一定可以滿足大家咁話。
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圖片來源：TVB