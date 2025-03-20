【反黑路人甲大結局劇透劇情】王浩信死而復生驗DNA揭真正身份、老狐狸姜大衛成坐館 四聯幫面臨解散？！

反黑路人甲大結局劇透26-30劇情 王浩信死而復生 老狐狸姜大衛成坐館
《反黑路人甲》大結局劇透： 蔣世龍死而復生驗DNA揭真正身份
第二十六集 高彬答允晨爺殺陸秋
第二十七集 姜大衛揭穿王浩信身份
第二十八集 王浩信遇車禍身亡
第二十九集 張振朗入贅蔣家復仇
第三十集大結局 真正蔣世龍現身報父仇
有片！廿六至三十集精華預告
續集！《反黑路人甲》第30集大結局劇情整合！續集伏線、演員監製預告新角色⋯⋯
專訪： 《反黑路人甲》結局晨爺奸盡發威 姜大衛、張國強親揭big boss互相篤灰
《反黑路人甲》第二十六集劇透劇情 (09/14) 張振朗被逐出四聯幫 殺好兄弟嫁禍徐榮！
欣頤（馮盈盈）、細倫（王浩信）互相要脅，欣頤終放走細倫，並交出指揮權予司徒信（許家傑）。細倫當眾痛毆羞辱高彬（張振朗），晨爺（姜大衛）拉攏高彬將細倫拉下馬。清水（蔣家旻）希望芷珊Cherry（湯怡）配合計劃，逼細倫放棄當坐館。高彬配合晨爺，栽贓誣蔑細倫偷取晨爺的貨物，怎料在叔父大會上，貨物不翼而飛，高彬因此被逐出四聯幫。Cherry找細倫問個明白，細倫無奈說違心話傷透Cherry。千霞（賴慰玲）召集眾叔父，計劃動議罷免細倫。晨爺綁走陸秋（朱敏瀚），要求高彬殺掉陸秋來嫁禍喪鐘（徐榮），高彬知晨爺在試探自己，欣然答允。
《反黑路人甲》第二十七集劇透劇情 (09/15) 姜大衛揭穿王浩信假冒蔣世龍
細倫知晨爺綁走陸秋，仍把矛頭直指喪鐘。晨爺見細倫與喪鐘水火不容，決定暫留陸秋一命。細倫希望千霞收回罷免自己的動議，並告知其計劃。千霞終收回動議，晨爺見罷免細倫不成，決定殺掉陸秋……千霞知高彬受盡苦頭，主動找他，二人打得火熱。高彬跟蹤晨爺，遇到跟蹤榮章（石修）而至的欣頤，二人交換情報，欣頤不禁懷疑父親涉案，甚至出賣自己，二人確認晨爺及顧榮章在工廈單位內密謀大計。細倫勸服Angel（高海寧 飾）原諒自己，並想她接近榮章。Cherry打算往山區義教，細倫趕往機場要挽留她。晨爺約高彬、喪鐘等見面，直指細倫假冒蔣世龍，原來晨爺在子珊手機內裝了偷聽器，得知世龍承認自己是細倫的訊息……
《反黑路人甲》第二十八集劇透劇情 (09/16) 賴慰玲震怒要求驗DNA、王浩信證真係蔣世龍爆炸身亡
榮章看穿Angel接近自己是欣頤佈局，終向欣頤坦白，原來蔣定邦迫顧榮章洗黑錢，蔣要求晨爺代為解決，而晨爺卻騙取將蔣定邦買兇的錢去還債，欣頤知道父親真面目，但真正的「蔣氏謀殺案」卻真兇未明。高彬假意配合喪鐘一同捉細倫，讓細倫挾持自己，怎料喪鐘痛毆二人，細倫被喪鐘擄走。千霞要求晨爺等人釋放細倫，晨爺播出細倫的自白，千霞震怒，同意跟細倫進行基因檢測。千霞得知細倫並非世龍，拒絕助高彬往救細倫。欣頤向警務處長求助希望拯救細倫，但「一哥」表示特首已經拒絕讓他延任，警隊實權已經交到KT手上！細倫問晨爺是否蔣氏謀殺案的主謀，晨爺否認。基因檢測結果顯示細倫與千霞是親人（原來是大小姐將三妹頭髮交水姐，以便驗出大小姐與張細倫有95%是親人），晨爺仍決定殺掉細倫，高彬、陸秋趕來營救，細倫駕車逃走時卻發生爆炸。
《反黑路人甲》第二十九集劇透劇情 (09/17) 張振朗入贅蔣家再與徐榮爭坐館
蔣世龍（細倫）爆炸身亡，眾女找欣頤認屍；Angel揭穿細倫是警方臥底，眾女難以置信，更為細倫的後事爭執起來。四聯幫要再選坐館，高彬願意入贅蔣家，與喪鐘爭坐館，眾人同意投票前由晨爺暫代坐館。榮章為欣頤僱用駭客過濾警務人員的手機訊息，查出有手機於蔣家三父子被殺後數分鐘便接獲通知，幕後黑手KT終於曝光！清水為替細倫報仇，意圖殺掉鐵頭（陳志健），高彬假扮世龍叫停水姐復仇計劃。另一方面，晨爺及KT合謀吞下四聯幫，喪鐘涉嫌謀殺被警方通緝，高彬也因身分敗露被晨爺手下追殺。晨爺打算以暫代坐館身分解散四聯幫，細倫突然出現，原來一切是顧榮章支援下的「假死」……
《反黑路人甲》第三十集(大結局)劇透劇情 (09/18) 湯怡遭綁架後腦重創、王浩信醫院表白心聲
細倫逐晨爺出四聯幫，地盤由家昌（李成昌）接手。喪鐘向晨爺要求四千萬來逃離香港，並綁走Cherry作要脅。司徒信搜查工廈單位，欲取回老蔣生的手機，高彬先一步帶着手機離開，卻逃不過司徒信的追捕。晨爺向細倫求助，說喪鐘要求細倫現身交贖金換回Cherry，細倫即應允。細倫單挑喪鐘，勇救Cherry。鐵頭企圖槍擊細倫，卻誤傷Cherry令她後腦受重創。司徒信押高彬往見K.T（張國強），並把手機交給K.T……一個月後，細倫在醫院面對着手術後昏迷的Cherry……
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《反黑路人甲》廿六至三十集影片預告：
《反黑路人甲》28集王浩信炒車假死！一眾女角傷心欲絕！
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《反黑路人甲》 主題曲 – 似真如假
主唱：王浩信
《反黑路人甲》 片尾曲 -對手戲
主唱：何雁詩
《反黑路人甲》 插曲 – 甘心替代你
主唱：王浩信
不管天邊風已起
只想依依看著你
夜闌人靜會否仍可希冀
經得起憂傷與悲
只因心中有著你
路遙長夜記憶從不捨棄
長街的身影穿過風雨有傲氣
曾一起出走不怕闖進了絕地
如霧如煙 全像遊戲
彷彿天和地在挑選我跟你
如像我亦重遇了生死
難道只好淌淚心痛告別你
無法讓我此際替代你
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