【反黑路人甲大結局劇透劇情】王浩信死而復生驗DNA揭真正身份、老狐狸姜大衛成坐館 四聯幫面臨解散？！

【反黑路人甲大結局劇透】劇情終於進入結局週，繼眾女逼失控細倫（王浩信）放棄當坐館後，高彬（張振朗）亦被逐出四聯幫，更殺好兄弟陸秋（朱敏瀚）嫁禍喪鐘（徐榮）！老狐狸晨爺（姜大衛）揭穿冒牌蔣世龍，決定殺死細倫……頗有嫌疑的顧榮章（石修）竟為欣頤（馮盈盈）僱用駭客查出蔣氏謀殺案關鍵證據！《反黑路人甲》大結局周重點係王浩信爆炸身亡，死而復生驗DNA揭真正身份，同蔣家三姊妹係血親！？

