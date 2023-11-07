叠影狙擊

叠影狙擊劇情｜1-24集全劇透！黃宗澤周秀娜主演台慶劇 女演員陣容勁

劇情
東方新地
廣告

叠影狙擊劇情｜今年TVB台慶劇之一，亦是唯一一套外購港劇《叠影狙擊》即將今晚11月6日晚上播出，劇情講述了華裔女隊長魏曉晨帶領特警隊，搗破人口販賣集團基地，發現一具女性屍體，竟然是孿生妹妹梁曦，曉晨悲痛欲絕，發誓要用餘生追查妹妹被殺真相的故事。

叠影狙擊｜劇情介紹

一宗殘忍的謀殺案，令一對闊別多年的雙胞胎姐妹異國重遇，彼此平行線般的生活軌跡重新交織在一起，但再見已是天人兩隔。新加坡特警魏曉晨在搗破一宗人口販賣案時，意外發現妹妹梁曦的屍體，竟被人活摘心臟，而真兇更難以追索。妹妹的慘死勾起魏曉晨的兒時記憶，為了揪出真兇、查明真相，魏曉晨毅然遠赴香港，以梁曦的身份行動，暗中調查圍繞在梁曦身邊的可疑人物。正邪難辨的集團總裁、神秘莫測的駭客、如影隨形的警員……魏曉晨周旋期間，在時刻將被拆穿的危機中，調查出梁曦之死輻射出的樁樁罪案。然而真相越查越遠，魏曉晨深陷陰謀之中，罪案背後的黑暗深不可測，而身邊最親密的人，竟是模糊的陌生人……

  • 總監製： 謝穎、梁家樹
  • 監 製： 白天石、肖兵、陳德修
  • 編 審： 謝國信、京城四少
  • 演 員： 黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋
叠影狙擊 TVB第4套壓軸播出的台慶劇，竟落在非自家出品的外購港劇《疊影狙擊》上，令人意想不到。
TVB第4套壓軸播出的台慶劇，竟落在非自家出品的外購港劇《疊影狙擊》上，令人意想不到。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）

叠影狙擊劇情｜第1-5集劇透 周秀娜一人分飾兩角、文頌嫻客串演出

雙胞胎晨與曦，自小姐妹情深，父母離異後，晨隨母去新加坡定居，曦則隨父留在香港。長大成為特警的晨在一次突擊行動中竟發現曦的屍體，為查明真相，晨以曦的身分展開調查，並跟蹤前來新加坡調查工程師失蹤之事的杰⋯⋯按此看更多劇情內容

叠影狙擊
（圖片來源：TVB）

《叠影狙擊》周秀娜一人分飾兩角

《叠影狙擊》由香港寰亞和內地優酷聯合出品，是首部非TVB製作的台慶劇，不過香港估計要到下月先有得睇！劇中周秀娜一人分飾孿生姊妹魏曉晨和梁曦兩角，更有大量動作戲，近日劇集在內地開播，有網民大讚高清鏡頭下的娜姐皮膚狀態保養得非常好，不過原來當日拍劇時天氣炎熱，加上現場環境蚊蟲超多，曾令娜姐飽受皮膚敏感困擾。

叠影狙擊 娜姐在《疊影狙擊》中一人分飾孿生姊妹魏曉晨和梁曦兩角。
娜姐在《疊影狙擊》中一人分飾孿生姊妹魏曉晨和梁曦兩角。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 周秀娜 超高清鏡頭 高清鏡頭下的娜姐。
近日劇集在內地播出，高清鏡頭下的娜姐獲讚皮膚狀態保養得非常好。（圖片來源：小紅書圖片）
叠影狙擊 周秀娜 因為在偏僻地方拍攝外景，加上現場環境蚊蟲超多，令她飽受皮膚敏感困擾，心口位置更生滿紅色粒粒。
但原來當時因為要到偏僻地方拍外景，加上現場環境蚊蟲超多，令娜姐拍攝《叠影狙擊》時飽受皮膚敏感困擾，心口位置更長滿紅色粒粒。（圖片來源：IG@chrissienana）
叠影狙擊 周秀娜 周秀娜受盡皮膚病困擾，但仍要拍攝吊威吔的動作戲。
雖然飽受盡皮膚病困擾，但當時娜姐仍要拍攝大量動作戲。（圖片來源：IG@chrissienana）

黃宗澤第三度拍檔周秀娜

《叠影狙擊》故事講述了新加坡特警魏曉晨調查人口販賣案時發現一具被摘去心臟的女性屍體，竟然是其孿生妹妹梁曦，曉晨悲痛欲絕，決定頂替妹妹的身份，遠赴香港追查妹妹被殺的真相。而黃宗澤則在劇中飾演香港警察袁晟傑，在不知女友梁曦已死的情況下，帶了家姐魏曉晨回港，之後更慘被分手。今次已是黃宗澤和周秀娜繼《戰毒》及《非凡三俠》後，第三度合作拍劇。

叠影狙擊 周秀娜與黃宗澤在去年為劇集《疊影狙擊》進行拍攝。
周秀娜與黃宗澤在去年為劇集《疊影狙擊》進行拍攝。（圖片來源：IG@boscomine）
叠影狙擊 今次已是兩人第三度合作拍劇
今次已是兩人第三度合作拍劇（圖片來源：微博@周秀娜Chrissienana）
叠影狙擊 劇中娜姐假扮成其孿生細妹後，便跟著黃宗澤回港，之後再提出分手。
劇中娜姐假扮成其孿生細妹後，便跟著黃宗澤回港，之後再提出分手。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）

採用大量港人熟悉演員

《叠影狙擊》中除了有黃宗澤和周秀娜做主角外，仲採用了大量香港人熟悉的演員，其中男演員陣容包括有黃浩然、郭政鴻、關禮傑、朱鑑然、胡卓希、于洋、秦煌、艾威、方力申、張達倫、河國榮等。

叠影狙擊 黃宗澤 飾 袁晟杰
黃宗澤飾香港重案組高級督察袁晟杰，也是梁曦男朋友，是個足智多謀、重情重義的正直警察。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 黃浩然劇中同秦煌演父子。
黃浩然飾演利民集團CEO塗文諾，赫赫有名的富二代，性格儒雅隨和、謙虛穩重，劇中同秦煌演父子。（圖片來源：IG@kwan_yi_tung）
叠影狙擊 有揸槍與黃宗澤對恃的場面。
黃浩然劇中有揸槍與黃宗澤對恃的場面。（圖片來源：IG@tvbanywhere_official）
叠影狙擊 朱鑑然 飾 沈飛飛
朱鑑然飾演技術宅男沈飛飛，梁曦的男閨蜜，是個機智活潑、精通網絡的頂級黑客。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 胡卓希曾演出過《濁水漂流》、《G風暴》等電影。
胡卓希曾演出過《濁水漂流》、《G風暴》等電影，劇中飾演塗文諾（黃浩然飾）的得力助手。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 郭政鴻 飾 楊俊雄 / 關禮傑 飾 楊俊傑
郭政鴻飾演新領域集團CEO楊俊雄，是塗文諾（黃浩然飾）的商業競爭對手。關禮傑飾楊俊雄的弟弟楊俊傑，新領域集團董事長，妻子由陳梅馨飾演。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 李天翔左）飾演新加坡刑事警長張建國，第2集已被魏曉晨槍殺。古天祥飾演新加坡特警警長彭卓其，是魏曉晨的下屬。
李天翔（左）飾演新加坡刑事警長張建國，第2集已被魏曉晨槍殺。古天祥飾演新加坡特警警長彭卓其，是魏曉晨的下屬。（圖片來源：IG@koocarlos）
叠影狙擊 方力申 飾 馬家明
方力申客串飾演馬家明，是新加坡技術部警長，魏曉晨男友，後分手。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 于洋飾演梁曦和魏曉晨的父親梁天齊。
于洋飾演梁曦和魏曉晨的父親梁天齊。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 河國榮飾演新加坡法醫Brandon。
河國榮飾演新加坡法醫Brandon。（圖片來源：《叠影狙擊》截圖）
叠影狙擊 艾威客串飾演總警司康志安。
艾威客串飾演總警司康志安。（圖片來源：《叠影狙擊》截圖）
叠影狙擊 張達倫飾演特里尼蒂高級工程師Roger Lee，第1集已被張健國李天翔飾）殺害。
張達倫飾演特里尼蒂高級工程師Roger Lee，第1集已被張健國（李天翔飾）殺害。（圖片來源：《叠影狙擊》截圖）

女演員陣容有驚喜

而劇中女演員的陣容更令人驚喜，有張慧儀、文頌嫻、鄭融、蔡穎恩（Evelyn）、劉沛蘅（Hillary），更有曾參加《全民造星3》的張凱娸（Kiki），以及MIRROR成員Ian陳卓賢的前女友盧慧敏（Amy），其中張慧儀飾演黑金集團高層、盧慧敏飾演保鏢，都有不少打鬥戲。

叠影狙擊 周秀娜 飾 梁曦 /魏曉晨
周秀娜一人分飾梁曦和魏曉晨，妹妹梁曦是利民分公司保險理賠經理，是個外向熱情、活潑機靈的社交高手。姐姐魏曉晨是新加坡特警隊隊長，是個高冷堅毅、颯爽幹練的精英女神。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 Hillary亦有份飾演角色Tracy。
Hillary亦有份飾演角色Tracy。（圖片來源：IG@hillarylau）
叠影狙擊 鄭融飾演Brittany。
鄭融飾演反派Brittany。（圖片來源：IG@stephanie_cheng）
叠影狙擊 張慧儀飾演黑金集團幕後黑手的直系手下Mag，有槍戰戲。
張慧儀飾演黑金集團幕後黑手的直系手下Mag，有槍戰戲。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 盧慧敏飾演女保鏢Cat，武力值Max！
盧慧敏飾演女保鏢Cat，武力值Max！（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 蔡穎恩Evelyn）飾演塗文雅，是塗文諾黃浩然飾）細妹。
蔡穎恩（Evelyn）飾演塗文雅，是塗文諾（黃浩然飾）細妹。（圖片來源：微博@網劇叠影狙擊）
叠影狙擊 文頌嫻客串飾演Tina，是「綠色世界」農場主人，和梁曦之間有秘密。
文頌嫻客串飾演Tina，是「綠色世界」農場主人，和梁曦之間有秘密。（圖片來源：微博@文頌嫻Annie）
叠影狙擊 張凱娸Kiki）飾演王敏。
張凱娸（Kiki）飾演王敏。（圖片來源：《叠影狙擊》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博@網劇叠影狙擊、《叠影狙擊》截圖、微博@周秀娜Chrissienana、IG@chrissienana、IG@boscomine、IG@tvbanywhere_official、IG@koocarlos、IG@kwan_yi_tung、微博@文頌嫻Annie、IG@stephanie_cheng、IG@hillarylau

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 