叠影狙擊劇情｜1-24集全劇透！黃宗澤周秀娜主演台慶劇 女演員陣容勁
叠影狙擊｜劇情介紹
一宗殘忍的謀殺案，令一對闊別多年的雙胞胎姐妹異國重遇，彼此平行線般的生活軌跡重新交織在一起，但再見已是天人兩隔。新加坡特警魏曉晨在搗破一宗人口販賣案時，意外發現妹妹梁曦的屍體，竟被人活摘心臟，而真兇更難以追索。妹妹的慘死勾起魏曉晨的兒時記憶，為了揪出真兇、查明真相，魏曉晨毅然遠赴香港，以梁曦的身份行動，暗中調查圍繞在梁曦身邊的可疑人物。正邪難辨的集團總裁、神秘莫測的駭客、如影隨形的警員……魏曉晨周旋期間，在時刻將被拆穿的危機中，調查出梁曦之死輻射出的樁樁罪案。然而真相越查越遠，魏曉晨深陷陰謀之中，罪案背後的黑暗深不可測，而身邊最親密的人，竟是模糊的陌生人……
- 總監製： 謝穎、梁家樹
- 監 製： 白天石、肖兵、陳德修
- 編 審： 謝國信、京城四少
- 演 員： 黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋
叠影狙擊劇情｜第1-5集劇透 周秀娜一人分飾兩角、文頌嫻客串演出
雙胞胎晨與曦，自小姐妹情深，父母離異後，晨隨母去新加坡定居，曦則隨父留在香港。長大成為特警的晨在一次突擊行動中竟發現曦的屍體，為查明真相，晨以曦的身分展開調查，並跟蹤前來新加坡調查工程師失蹤之事的杰⋯⋯按此看更多劇情內容
《叠影狙擊》周秀娜一人分飾兩角
《叠影狙擊》由香港寰亞和內地優酷聯合出品，是首部非TVB製作的台慶劇，不過香港估計要到下月先有得睇！劇中周秀娜一人分飾孿生姊妹魏曉晨和梁曦兩角，更有大量動作戲，近日劇集在內地開播，有網民大讚高清鏡頭下的娜姐皮膚狀態保養得非常好，不過原來當日拍劇時天氣炎熱，加上現場環境蚊蟲超多，曾令娜姐飽受皮膚敏感困擾。
黃宗澤第三度拍檔周秀娜
《叠影狙擊》故事講述了新加坡特警魏曉晨調查人口販賣案時發現一具被摘去心臟的女性屍體，竟然是其孿生妹妹梁曦，曉晨悲痛欲絕，決定頂替妹妹的身份，遠赴香港追查妹妹被殺的真相。而黃宗澤則在劇中飾演香港警察袁晟傑，在不知女友梁曦已死的情況下，帶了家姐魏曉晨回港，之後更慘被分手。今次已是黃宗澤和周秀娜繼《戰毒》及《非凡三俠》後，第三度合作拍劇。
採用大量港人熟悉演員
《叠影狙擊》中除了有黃宗澤和周秀娜做主角外，仲採用了大量香港人熟悉的演員，其中男演員陣容包括有黃浩然、郭政鴻、關禮傑、朱鑑然、胡卓希、于洋、秦煌、艾威、方力申、張達倫、河國榮等。
女演員陣容有驚喜
而劇中女演員的陣容更令人驚喜，有張慧儀、文頌嫻、鄭融、蔡穎恩（Evelyn）、劉沛蘅（Hillary），更有曾參加《全民造星3》的張凱娸（Kiki），以及MIRROR成員Ian陳卓賢的前女友盧慧敏（Amy），其中張慧儀飾演黑金集團高層、盧慧敏飾演保鏢，都有不少打鬥戲。
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