回到三國劇情 25集結局劇透 馬國明打機打到古代遇上諸葛亮林峯！
回到三國 劇情 1至25集結局角色大解構
回到三國劇情｜故事大綱
- 集數：25集
- 監製：劉家豪
- 編審：劉枝華，黃育德
- 演員及角色 ：林峯（諸葛亮）、馬國明（MK仔司馬信）、歐瑞偉（關羽）、李國麟（劉備）、曾偉權（張飛）、楊怡（桑柔）、梁嘉琪（黃月英）、陳展鵬（周瑜）、敖嘉年（孫權）
一個沉迷網上遊戲的現代人司馬信(馬國明)，一個足智多謀的古代軍師諸葛亮(林峯)，因為一個超強颱風令二人相遇在三國時代。司馬信酷愛三國遊戲，早封諸葛亮為偶像，憑現代蠱惑怪招與偶像鬥智鬥力，期間巧遇劉備(李國麟)、張飛(曾偉權)和周瑜(陳展鵬)等各路經典人物，令本來在現實生活一事無成的司馬信突然脫胎換骨，親身經歷了一幕幕耳熟能詳的三國歷史場景，在臨別秋波之前更與宮女桑柔(楊怡)發生一夜情……到底君子式的忠孝仁義還是香港仔耍滑頭是取勝之道，一個充滿驚喜的新三國時代即將來臨……
回到三國劇情｜1-25集分集文字劇透
回到三國劇情 第1集 MK仔司馬信回到三國
MK仔司馬信經常流連在機舖，更以「宇宙win神」的代號在電子遊戲「強霸三國」中戰無不勝，專用諸葛亮作戰。司馬信的父母司馬彪及方玉萍經營茶餐廳，彪常指信工作散漫。信與好友火咀、費查提議以二十萬頂手game舖，但信資金有限。信的妹妹司馬娟熱衷超自然力量科學，他與弟弟司馬明卻幾乎從不交談。信無法讓父親出資相助，只得希望在「強霸三國」的公開大賽贏取冠軍，以得二十萬獎金。信順利晉身決賽四強，而他在當電影場務散工時，發現二世祖志賢的跑車上有搖頭丸，結果惹來官非；CID到龍鼓灘拍攝現場找當臨記的信，嚇得他急忙躲起來。五百年一遇的颱風鯊魚迫近風雲變色，信見天空出現奇幻色彩退入山洞，豈料失足跌進一黑漆漆的無底隧道中。重現光明後，信發現自己在懸崖邊，把一名叫范根的人救回；信看范根一身古裝打扮，以為他同是電影臨記。信被黃巾賊追殺時被一名武將相救。信問范根身處何方，范根說是荊州……信訝異自己回到三國……
回到三國劇情 第2集 司馬信自責害了諸葛亮
司馬信欲重返時光隧道回香港，惜隨道已消失；唯有跟范根回臥龍村。信夜半拿出手機看相片，卻發現娟傳給他的短訊，奇怪不已。荊州牧劉表二子劉琮的士兵要到臥龍村駐守，村民擔心僅存的糧食要被上繳；幸得臥龍先生到來協助解決難題，信驚覺眼前人是偶像諸葛亮，不禁大為興奮，對他熱情不已，令諸葛亮吃不消……信的手機又看到娟的短訊，發現能與現代的妹妹聯絡，於是着娟請教曹教授他如何回到現代。信無意中看到諸葛亮的未婚妻黃月英，認為配不上其偶像。諸葛亮大婚之日，酒醉的司馬信批評月英，但諸葛亮讚月英秀外慧中……
回到三國劇情 第3集 劉備成功邀亮任軍師
司馬信知道劉備要找諸葛亮，遂帶他們到草廬，結果無功而返；之後信再遇劉備等人，劉備謂他們再訪又不遇，信明白是軍師韓良刻意誤導。最後信努力下，諸葛亮終與劉備相遇，諸葛亮更被劉備誠意打動，願助他取天下。信收到妹妹短訊，謂曹教授指農歷八月十五日將可返回現代。因諸葛亮沒請自己當謀士，信在酒館飲酒罵諸葛亮，韓良聞言欲聘他為謀士以制衡諸葛亮。劉備與眾人商議軍情，指曹軍在鄴城訓練水師有揮軍南下之勢。關羽與張飛覺得亮名過於實，劉備卻另有看法。劉營陣內懷疑有青軍內應，諸葛亮找出八個可疑士兵……
回到三國劇情 第4集 司馬信立功受重用
司馬信得現代《讀心神探》的啟示，成功找出內奸受劉備讚賞。劉表妻蔡夫人與二子劉琮與劉備見面，原來蔡夫人要求加稅，韓良指她只是欲趕劉備離開新野。受韓良強迫交出對策，信只得以短訊請妹妹查蔡夫人的資料。最後諸葛亮悉破蔡夫人暗中屯兵奪權的陰謀，令她讓步。韓良與張飛飲酒時挑撥離間中傷諸葛亮，張飛與關羽找劉備替韓良出頭，卻發覺劉備因兩位夫人爭風呷醋之事感煩惱萬分。原來大夫人甘夫人因兒子阿斗不停啼哭，指只有二夫人糜夫人的婢女桑柔才能令阿斗不哭，但糜夫人卻不肯讓出桑柔，最後得信以妙計解決紛爭。
回到三國劇情 第5集 諸葛亮領兵抗曹軍
曹操與眾將領及軍師商議軍情，指要統一南北更自比秦始皇。劉備問諸葛亮對陣營兵力的意見，諸葛亮建議招募新兵三千；劉備與兩位義弟商議，三人對諸葛亮抱懷疑，藉口添加兵器，只招募士兵一千。曹操決定派夏侯惇將軍領兵十萬攻佔博望城，以取新野；劉備向劉表借兵，蔡夫人故意留難。韓良自薦擔任統帥率兵對抗曹操，但諸葛亮亦當仁不讓，結果劉備決定派亮統領大軍。信教桑柔用臘豬腿及饅頭做「腿治」，以此為軍糧。月英病重，為免即將出戰的夫君擔心，遂借口回娘家避住客棧；副將軍孫坤懷疑諸葛亮決定，令眾將士軍心不穩……
回到三國劇情 第6集 劉備為諸葛亮改規條
諸葛亮領兵抗曹軍大獲全勝，韓良見劉備重視諸葛亮感不是味兒。諸葛亮發現月英隱瞞病重，巧蓮將實情告之，使他自責不已。諸葛亮要求王長史請醫公長醫治月英，被韓良以不合規條阻止，但劉備把規條修改讓醫公長也醫治月英。諸葛亮多謝桑柔教軍隊以腿治作軍糧，桑柔表示發明腿治的另有其人。桑柔與司馬信談論起婚姻的事，司馬信表示在香港可以自由戀愛自己選擇對象。甘夫人與糜夫人替桑柔覓得好歸宿，把桑柔許配給客曹尚書的兒子子謙；司馬信於是替她了解子謙的為人，結果發現子謙有才學沒有不良嗜好，是個絕世好男人，於是促桑柔嫁予子謙。
回到三國劇情 第7集 關羽、張飛反目
桑柔以不捨劉備及兩位夫人為由提出不想嫁，但遭劉備拒絕。司馬信從桑柔口中得知拒嫁真相竟與自己有關，決定作出補救；但結果卻令桑柔飽受委屈。司馬信見桑柔蒙冤，坦言一切乃他的所為，但卻拒絕受罰，更出言衝擊劉備。諸葛亮讚司馬信勇者無懼，竟敢直斥主公的不是，令他眼界大開，獲益良多。劉備接獲報告，指曹操的大將軍刑宣扮小兵詐降留在降兵營中。張飛因與刑宣有仇欲殺他，但關羽卻欠下刑宣恩情，兄弟二人為此反目。劉備提出由軍中兄弟投票決定刑宣生死，結果多數贊成殺刑宣。關羽無法報恩決定解甲歸田，並到獄中向刑宣告別，但卻遭他脅持……
回到三國劇情 第8集 劉備決為諸葛亮納妾
東吳冷箭射死劉表的將領黃祖，劉表請劉備到襄陽見面，要求劉備鎮守江夏以克制孫權。同一時間劉琦求見劉備，指擔心被蔡夫人誣害而欲投靠之，劉備大傷腦筋。諸葛亮遂提出一石二鳥之計，讓劉琦鎮守江夏，以破解蔡夫人及劉表的難題。司馬信發現諸葛亮晚上出外便跟蹤他，原來蔡夫人欲邀過檔諸葛亮擔任荊州軍師。司馬信隨范根參與郊野踏青的習俗，發現劉備外甥女糜玉貌美如花。眾女着桑柔一起賞花，司馬信教各人以港女十式吸引異性，各人均聽得投入。司馬信向劉備提議替諸葛亮納糜玉為妾。巧蓮從糜玉侍婢口中得知諸葛要納妾之事後告知月英……
回到三國劇情 第9集 桑柔誤墮情網
諸葛亮到黃家找離家出走的月英不果，最後回到草蘆追回妻子。諸葛亮不滿劉備對自己不信任，藉口為妻子提出呈辭，劉備悔疚，並指一切壞主意乃司馬信獻策。司馬信被諸葛亮斥責後借酒發洩，收到娟的短訊提醒他十日後便是八月十五回到香港之日。司馬信看見劉備等出遠門，臨別在即，決定矌工遊玩。司馬信在六藝會館發現一琴藝出眾的美女漪妮，更謊稱自己是將軍府音樂部的音樂大師，相約花燈會，臨時失約。范根提議他在將軍府中找對象，剛好桑柔經過，司馬信便約桑柔翌日一同往花燈會，更令桑柔以為司馬信對自己有愛意。韓良着司馬信謄寫公文，司馬信竟在公文上辱罵各人……
回到三國劇情 第10集 司馬信回回港失敗變階下囚
司馬信回港前偷往劉備的私人澡堂浸浴，但不慎睡著，醒來竟遇上大火。司馬信回到青峰崖，卻沒法進入時光隧道。娟回覆指曹博士計算有偏差，下次時光隧道將在二百年後才再開啟。王長史向劉備報告澡堂失火，還說看見司馬信衣衫不整的從澡堂走出後失蹤。韓良指司馬信在公文上亂寫，又把將軍府失竊都算入司馬信的賬內；劉備大怒下令捉拿司馬信。范根收到司馬信的來信求助，與桑柔前往接應，誰料韓良跟蹤來到，把司馬信捉回將軍府。司馬信被貶為家丁，在躲懶時發現韓良與馬裘私會，原來韓良欲除去諸葛亮，之後把罪名嫁禍給司馬信……
回到三國劇情 第11集 韓良殺亮奸計敗露
司馬信找韓良，表示已想出對付諸葛亮的妙計；諸葛亮外出後三日音訊全無，韓良等人跟蹤司馬信，發現諸葛亮被綁在破屋內。劉備召集各人商量尋找諸葛亮的方法，韓良知情不告，更故意表現擔心；韓良派刺客殺司馬信，幸得子龍相救。諸葛亮讚賞司馬信才智過人，並邀他擔任自己的謀士。司馬信傳短訊給娟，表示既然要留低，就得名流青史，改變歷史。司馬信與桑柔外出，向桑柔表示少點見面，但司馬信收到漪妮的來信便立即趕往六藝會館……蔡夫人向劉備表示劉表病重，請他支持劉琮；可是劉備屬意大公子劉琦。劉表派來使邀劉備到荊州密會，表示要把荊州讓給劉備……
回到三國劇情 第12集 蔡夫人偽造遺囑
劉備為接掌荊州之事煩心，張飛、關羽等勸他接受，但他不肯，指會被天下人恥笑。劉備全力協助大公子統治荊州，司馬信為恐蔡夫人節外生枝，得做防備措施。桑柔受司馬信冷待，不禁向月英表達羨慕之情，更請教月英男女相處之道。劉表病歿，蔡夫人拿着遺囑，指劉表屬意由劉琮繼任荊州牧；劉備等要求兩位老將軍鑒辨簽名真偽。司馬信想起香港爭產案，懷疑劉表在神志不清下簽名。司馬信成功證實遺囑偽造，確認劉琦繼任人的身分。桑柔替司馬信把房間執拾得整潔，但司馬信總覺她死纏不休。蔡夫人不接受劉琦繼位，不惜以開戰要脅劉備……
回到三國劇情 第13集 韓良投靠曹操獻離間計
范根因為自薦當荊州義師的前哨兵，向司馬信道歉；韓良聽到獄卒說劉備與蔡夫人的襄陽叛兵對戰，煽動其他囚犯一同逃獄。得月英祈求上天停雨啟發，諸葛亮估計曹操利用天雨，抽調駐守東吳邊境精兵，出兵奪取荊州。劉備問對策，諸葛亮卻沒有把握。司馬信提議與襄陽叛軍合作抗曹，諸葛亮贊成與蔡夫人合作。曹操以為勝券在握，豈料傳來西邊告急的消息；韓良求見曹操，韓良提議用離間計，擊散劉備與蔡夫人的聯合軍隊。韓良以曹操密使的身分見蔡夫人游說她。劉備與諸葛亮央求蔡夫人的大軍回到西邊防守但遭拒絕；曹操下令全力攻打新野……
回到三國劇情 第14集 劉備攜民渡江
關羽與夏侯惇對陣，更令關羽受傷；曹操派遣特使見劉備，正是徐庶；徐庶奉命勸降，卻勸劉備逃走。劉備與眾會議，關、張二人主留，但司馬信主走。諸葛亮自責放過韓良，但得月英勸解。諸葛亮告知月英決定離開新野重整旗鼓，再戰曹操。劉備貼出告示通知百姓將撤離新野，並向民眾道歉。荀彧提議曹操把軍隊分成多隊精兵追截；糜夫人被曹軍發現，桑柔讓甘夫人躲起來，自己找子龍救糜夫人……眾人在江夏會合，百姓死傷過萬，士兵死傷過千，而諸葛亮謀士廣元亦中途離開。
回到三國劇情 第15集 新野村爆發疫症
劉備逃走成功，曹操氣結；劉琦安頓劉備在江夏邊境，張飛指江夏邊境荒蕪土地瘦瘠。劉備自責攜民渡江卻為百姓帶來苦日子，諸葛亮提議把村命名為新野村，團結百姓。蔡夫人暴露了她的野心，令曹操動殺機；劉琦知道蔡夫人母子被殺，有意向曹操投降。醫公長來報村中數百人患病，關羽亦告病倒，擔心是疫症；最後司馬信發現疫症源頭，終成功截斷病源。大水已退，曹操調回大軍到東吳邊境，對劉備的威脅暫緩。諸葛亮提議與東吳結盟抗曹，並知道孫權有位志向遠大的軍師周瑜，司馬信想起「既生瑜，何生亮」。
回到三國劇情 第16集 打野戰說服孫權結盟
諸葛亮與司馬信到柴桑見東吳的客曹尚書，約見吳候孫權，但卻被冷待。諸葛亮建議劉琦為劉表辦百日祭，引得孫權的軍師魯肅出現致祭；魯肅贊同結盟抗曹，力薦諸葛亮到柴桑游說孫權，但孫權只愛玩樂；司馬信教孫權玩紙牌遊戲「鋤Dee」，藉此說明結盟好處。當以為孫權同意結盟，魯肅卻指孫權沒有提及結盟的意向。司馬信推斷孫權覺得自己不能比兄長優勝，怕失敗才一直按兵不動。司馬信提議與孫權打野戰，讓孫權展露過人智慧。孔明令過半大臣支持結盟，但孫權表示必須再聽取周瑜意見方能下決定。眾人玩牌時，孔明發現周瑜是個小器記仇的人。
回到三國劇情 第17集 孫權斬角示結盟決心
周瑜隨孔明等到江夏了解劉備陣營情況，發現百姓只識諸葛亮而不知有周瑜。周瑜妻子小喬到江夏派糧，司馬信讚賞小喬美貌，周瑜高興。小喬發現手鐲不見，懷疑桑柔執拾被舖時偷去；司馬信安慰桑柔，又指月英比小喬好，卻被周瑜聽到，大感不滿。魯肅指周瑜不欲與孔明相提並論，結盟恐難以成事；孔明遂以激將法，令周瑜向孫權提議獨力抗曹。曹操欲攻打劉備，荀彧提議曹操勸降孫權，除劉備後再滅東吳，孫權逼不得已答應與曹操結盟。劉備與眾商議，司馬信提到博奕論的啟發；孫權被劉備迫至無路可走，終答應與劉備結盟，命周瑜負責說服大臣，但眾大臣感疑惑⋯⋯
回到三國劇情 第18集 周瑜乘機射殺司馬信
劉備到東吳進行結盟儀式，吳國太感謝諸葛亮，周瑜妒忌。軍機大會之上，周瑜表示先攻聚鐵山，劫走曹軍軍糧，由他領東吳軍進攻，江夏作後援。東吳捉拿到曹操的細作時司馬信被挾持，周瑜下令放箭，司馬信與細作中箭跌下山崖。司馬信發現自己大難不死，但不久又暈倒。桑柔不欲司馬信曝屍荒野，決定往尋找其屍首，被范根反對，由自己替桑柔深入曹軍範圍，最終發現司馬信生還。范根把桑柔欲為司馬信守寡等事告知，請司馬信不要再瞞騙桑柔。桑柔悉心打扮見司馬信，秋嬋更猜司馬信要向桑柔提親⋯⋯
回到三國劇情 第19集 周瑜忌恨孫權稱讚諸葛亮
桑柔赴約，司馬信坦言從未想過與她一起；桑柔痛哭，月英出言安慰。司馬信負責的密件被家丁在花園拾到，劉備責備司馬信，司馬信表示因桑柔之事無法集中精神工作。曹操軍隊不熟水性，荀彧推薦蔡瑁訓練水師，韓良指蔡瑁未必可靠。孔明致函給孫權，提議到北方搜購曹軍所需藥材，令遠征染病的曹軍無藥可用。荀彧提議招攬周瑜，並讓其前謀士、周瑜昔日同窗蔣幹出面游說。周瑜運用反間計成功令曹操損失兩名將領而得意洋洋；孔明下棋時心神恍惚，月英看出他因周瑜用計卑鄙而不快，月英問夫，孔明堅決表示絕不可能出賣朋友。
回到三國劇情 第20集 諸葛亮草船借箭
孔明與司馬信往見周瑜商議軍機之事，周瑜特意施下馬威，劉備與孔明請眾人容忍。甘夫人從仙館回來卻不見桑柔，心知桑柔情傷未癒，內疚不知如何補救。司馬信向孔明提出代替州平到益州選購木材，自己離開，讓桑柔回府；孔明覺得司馬信變得為人設想。周瑜要求孔明一個月內做十萬支箭，司馬信得益州土著啟發回想起草船借箭的故事，立即飛鴿傳書通知孔明，但天雨把字條弄濕沒法看清楚……劉備率眾人會孫權，席間眾人讚賞孔明，再觸動周瑜嫉妒之心。孫權在會議上決定與曹操開戰，戰場選定赤壁……
回到三國劇情 第21集 月英舊病復發命危
月英與孔明初步研製運輸工具，命名為「木牛流馬」；會議上周瑜表示若要以山路運送糧草須更多人手，孔明提議運用木牛流馬。周瑜因孔明而致夫妻不和，對孔明更為憎恨。孔明夫婦與子龍等在銅鼓山試驗木牛流馬時被曹軍包圍，子龍保護孔明及月英退上山頂。因援兵未至，月英提議憑記憶帶眾人由小路離開，脫險後月英吐血暈倒。飲宴上鄧松恃老賣老，更以孫權兒時的事作笑柄，孫權忍不住怒火一劍把他殺了。周瑜請劉備及孔明把事情保密，並與張奎把屍首埋葬，卻被司馬信看見。松長子鄧熙表示其父飲宴後失蹤，鄧熙竟懷疑父親失蹤與司馬信有關……
回到三國劇情 第22集 誣衊周瑜 司馬信被逐
司馬信欲揭穿鄧松被殺害的真相，反被周瑜以誣衊之罪欲處死他；為救司馬信，孔明提議把他趕離東吳及江夏。范根欲隨司馬信一起離開，司馬信提醒他會觸犯逃兵之罪。孔明安排司馬信到益州，他臨走前向孔明表示其在赤壁之戰必會勝利。周瑜派袁副將追殺司馬信，司馬信逃命至仙館；桑柔發現司馬信更救他脫險。司馬信對桑柔不記前嫌相救，並細心照顧而感動，桑柔帶司馬信從秘道逃走，還把一袋銀両交給他。桑柔送司馬信至青楓峽便離開，司馬信雖有萬個不捨，卻沒開口留住桑柔，他思索良久，想追回桑柔時，卻已不見桑柔蹤影……
回到三國劇情 第23集 司馬信被逼投靠曹操
孔明指周瑜公報私仇，孫權把話題轉到戰事上，孔明建議用火攻更想出破曹大計，並得到孫權同意。司馬信在一客棧投宿時，被韓良的人捉去。韓良招攬司馬信但被拒絕，韓良終性命要脅司馬信答應。曹操問荀彧司馬信是否可用，荀彧提議利用對他重要的人，韓良表示可利用桑柔。孫權指司馬信與桑柔在曹營，周瑜埋怨孔明更表示須重新部署赤壁之戰。韓良視司馬懿為眼中釘，要司馬信協助除去他。司馬信以曹操密使身分與孔明見面，司馬信請孔明勸孫權停戰一年，還表示將來會天下三分，若不打赤壁之戰，則可改變歷史，劉備有機會統一天下……
回到三國劇情 第24集 曹操下令處斬司馬信
周瑜運用苦肉計，讓黃蓋投靠曹操；韓良覺得事有蹺蹊，懷疑跟隨黃蓋的龐統假意投靠曹操，竟對龐統用刑。司馬懿與荀彧等見面時發現司馬信隱藏身世，曹操下令殺了他與桑柔。危急之際，司馬信表示能為曹操獻上必勝之策。司馬信提出連環船之策，以解曹軍不熟水性，更求讓他帶同桑柔一同上前線。曹操着荀彧上前線，韓良主動要求由他負責。月英臥病在床期間，孔明半步不離，更飽覽西域兵書，發覺書上記載了很多天文異象，氣候變化等的資料。吳國太在孫權出戰前表示以此兒子為傲，認為他比兄長更優勝。小喬則為夫君周瑜披上披風，以作鼓勵……
回到三國劇情 大結局第25集 司馬信如願回到現代
孫權等看見曹操的船以鐵鏈及木板連接，心裏暗喜；適時風雲突變颳起大風，司馬信看見景象與被捲入時光隧道時相似，頓感到興奮，期時大風突然停止，令東吳無法用火攻，孫權即請孔明前來並嚴斥周瑜。孔明想起典籍中記載的天文異象，便向孫權表示自己願損壽起壇借東風。火燒連環船下曹軍潰不成軍，司馬信找桑柔時竟與曹操撞個正着；司馬信看見藍光再現，對桑柔表示走進藍光便可「回鄉」，並拉着桑柔走進去，可是桑柔的手握不穩沒法跟隨；司馬信醒來後發現自己處身香港。司馬信見曹大威博士，問曹博士能否讓自己再次回到三國……
《回到三國》劇集精華重溫：
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