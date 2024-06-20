回到三國

回到三國劇情 25集結局劇透 馬國明打機打到古代遇上諸葛亮林峯！

劇情
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TVB深宵時段將安排播出2012年林峯、馬國明及楊怡主演的《回到三國》，全劇共25集，劇情講述馬國明飾演一個沉迷網上遊戲的現代人司馬信忽然遇上五百年一遇的颱風鯊魚，一夜間時光穿越到古代，仲遇上林峯飾演的古代軍師諸葛亮。題材新穎又有創意，劇集重播必定再次掀起熱話！

回到三國 劇情 1至25集結局角色大解構

回到三國劇情｜故事大綱

  • 集數：25集
  • 監製：劉家豪
  • 編審：劉枝華，黃育德
  • 演員及角色 ：林峯（諸葛亮）、馬國明（MK仔司馬信）、歐瑞偉（關羽）、李國麟（劉備）、曾偉權（張飛）、楊怡（桑柔）、梁嘉琪（黃月英）、陳展鵬（周瑜）、敖嘉年（孫權）

一個沉迷網上遊戲的現代人司馬信(馬國明)，一個足智多謀的古代軍師諸葛亮(林峯)，因為一個超強颱風令二人相遇在三國時代。司馬信酷愛三國遊戲，早封諸葛亮為偶像，憑現代蠱惑怪招與偶像鬥智鬥力，期間巧遇劉備(李國麟)、張飛(曾偉權)和周瑜(陳展鵬)等各路經典人物，令本來在現實生活一事無成的司馬信突然脫胎換骨，親身經歷了一幕幕耳熟能詳的三國歷史場景，在臨別秋波之前更與宮女桑柔(楊怡)發生一夜情……到底君子式的忠孝仁義還是香港仔耍滑頭是取勝之道，一個充滿驚喜的新三國時代即將來臨……

回到三國 回到三國劇情（圖片來源：TVB）
回到三國劇情（圖片來源：TVB

回到三國劇情｜1-25集分集文字劇透

回到三國劇情 第1集 MK仔司馬信回到三國

MK仔司馬信經常流連在機舖，更以「宇宙win神」的代號在電子遊戲「強霸三國」中戰無不勝，專用諸葛亮作戰。司馬信的父母司馬彪及方玉萍經營茶餐廳，彪常指信工作散漫。信與好友火咀、費查提議以二十萬頂手game舖，但信資金有限。信的妹妹司馬娟熱衷超自然力量科學，他與弟弟司馬明卻幾乎從不交談。信無法讓父親出資相助，只得希望在「強霸三國」的公開大賽贏取冠軍，以得二十萬獎金。信順利晉身決賽四強，而他在當電影場務散工時，發現二世祖志賢的跑車上有搖頭丸，結果惹來官非；CID到龍鼓灘拍攝現場找當臨記的信，嚇得他急忙躲起來。五百年一遇的颱風鯊魚迫近風雲變色，信見天空出現奇幻色彩退入山洞，豈料失足跌進一黑漆漆的無底隧道中。重現光明後，信發現自己在懸崖邊，把一名叫范根的人救回；信看范根一身古裝打扮，以為他同是電影臨記。信被黃巾賊追殺時被一名武將相救。信問范根身處何方，范根說是荊州……信訝異自己回到三國……

回到三國 重現光明後，信發現自己在懸崖邊（圖片來源：TVB）
重現光明後，信發現自己在懸崖邊（圖片來源：TVB
回到三國 高海寧當年更飾演電子遊戲「強霸三國」代言女神，大玩Cosplay現身！（圖片來源：TVB）
高海寧當年更飾演電子遊戲「強霸三國」代言女神，大玩Cosplay現身！（圖片來源：TVB

回到三國劇情 第2集 司馬信自責害了諸葛亮

司馬信欲重返時光隧道回香港，惜隨道已消失；唯有跟范根回臥龍村。信夜半拿出手機看相片，卻發現娟傳給他的短訊，奇怪不已。荊州牧劉表二子劉琮的士兵要到臥龍村駐守，村民擔心僅存的糧食要被上繳；幸得臥龍先生到來協助解決難題，信驚覺眼前人是偶像諸葛亮，不禁大為興奮，對他熱情不已，令諸葛亮吃不消……信的手機又看到娟的短訊，發現能與現代的妹妹聯絡，於是着娟請教曹教授他如何回到現代。信無意中看到諸葛亮的未婚妻黃月英，認為配不上其偶像。諸葛亮大婚之日，酒醉的司馬信批評月英，但諸葛亮讚月英秀外慧中……

回到三國 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB

回到三國劇情 第3集 劉備成功邀亮任軍師

司馬信知道劉備要找諸葛亮，遂帶他們到草廬，結果無功而返；之後信再遇劉備等人，劉備謂他們再訪又不遇，信明白是軍師韓良刻意誤導。最後信努力下，諸葛亮終與劉備相遇，諸葛亮更被劉備誠意打動，願助他取天下。信收到妹妹短訊，謂曹教授指農歷八月十五日將可返回現代。因諸葛亮沒請自己當謀士，信在酒館飲酒罵諸葛亮，韓良聞言欲聘他為謀士以制衡諸葛亮。劉備與眾人商議軍情，指曹軍在鄴城訓練水師有揮軍南下之勢。關羽與張飛覺得亮名過於實，劉備卻另有看法。劉營陣內懷疑有青軍內應，諸葛亮找出八個可疑士兵……

回到三國劇情 第4集 司馬信立功受重用

司馬信得現代《讀心神探》的啟示，成功找出內奸受劉備讚賞。劉表妻蔡夫人與二子劉琮與劉備見面，原來蔡夫人要求加稅，韓良指她只是欲趕劉備離開新野。受韓良強迫交出對策，信只得以短訊請妹妹查蔡夫人的資料。最後諸葛亮悉破蔡夫人暗中屯兵奪權的陰謀，令她讓步。韓良與張飛飲酒時挑撥離間中傷諸葛亮，張飛與關羽找劉備替韓良出頭，卻發覺劉備因兩位夫人爭風呷醋之事感煩惱萬分。原來大夫人甘夫人因兒子阿斗不停啼哭，指只有二夫人糜夫人的婢女桑柔才能令阿斗不哭，但糜夫人卻不肯讓出桑柔，最後得信以妙計解決紛爭。

回到三國劇情 第5集 諸葛亮領兵抗曹軍

曹操與眾將領及軍師商議軍情，指要統一南北更自比秦始皇。劉備問諸葛亮對陣營兵力的意見，諸葛亮建議招募新兵三千；劉備與兩位義弟商議，三人對諸葛亮抱懷疑，藉口添加兵器，只招募士兵一千。曹操決定派夏侯惇將軍領兵十萬攻佔博望城，以取新野；劉備向劉表借兵，蔡夫人故意留難。韓良自薦擔任統帥率兵對抗曹操，但諸葛亮亦當仁不讓，結果劉備決定派亮統領大軍。信教桑柔用臘豬腿及饅頭做「腿治」，以此為軍糧。月英病重，為免即將出戰的夫君擔心，遂借口回娘家避住客棧；副將軍孫坤懷疑諸葛亮決定，令眾將士軍心不穩……

回到三國劇情 第6集 劉備為諸葛亮改規條

諸葛亮領兵抗曹軍大獲全勝，韓良見劉備重視諸葛亮感不是味兒。諸葛亮發現月英隱瞞病重，巧蓮將實情告之，使他自責不已。諸葛亮要求王長史請醫公長醫治月英，被韓良以不合規條阻止，但劉備把規條修改讓醫公長也醫治月英。諸葛亮多謝桑柔教軍隊以腿治作軍糧，桑柔表示發明腿治的另有其人。桑柔與司馬信談論起婚姻的事，司馬信表示在香港可以自由戀愛自己選擇對象。甘夫人與糜夫人替桑柔覓得好歸宿，把桑柔許配給客曹尚書的兒子子謙；司馬信於是替她了解子謙的為人，結果發現子謙有才學沒有不良嗜好，是個絕世好男人，於是促桑柔嫁予子謙。

回到三國劇情 第7集 關羽、張飛反目

桑柔以不捨劉備及兩位夫人為由提出不想嫁，但遭劉備拒絕。司馬信從桑柔口中得知拒嫁真相竟與自己有關，決定作出補救；但結果卻令桑柔飽受委屈。司馬信見桑柔蒙冤，坦言一切乃他的所為，但卻拒絕受罰，更出言衝擊劉備。諸葛亮讚司馬信勇者無懼，竟敢直斥主公的不是，令他眼界大開，獲益良多。劉備接獲報告，指曹操的大將軍刑宣扮小兵詐降留在降兵營中。張飛因與刑宣有仇欲殺他，但關羽卻欠下刑宣恩情，兄弟二人為此反目。劉備提出由軍中兄弟投票決定刑宣生死，結果多數贊成殺刑宣。關羽無法報恩決定解甲歸田，並到獄中向刑宣告別，但卻遭他脅持……

回到三國劇情 第8集 劉備決為諸葛亮納妾

東吳冷箭射死劉表的將領黃祖，劉表請劉備到襄陽見面，要求劉備鎮守江夏以克制孫權。同一時間劉琦求見劉備，指擔心被蔡夫人誣害而欲投靠之，劉備大傷腦筋。諸葛亮遂提出一石二鳥之計，讓劉琦鎮守江夏，以破解蔡夫人及劉表的難題。司馬信發現諸葛亮晚上出外便跟蹤他，原來蔡夫人欲邀過檔諸葛亮擔任荊州軍師。司馬信隨范根參與郊野踏青的習俗，發現劉備外甥女糜玉貌美如花。眾女着桑柔一起賞花，司馬信教各人以港女十式吸引異性，各人均聽得投入。司馬信向劉備提議替諸葛亮納糜玉為妾。巧蓮從糜玉侍婢口中得知諸葛要納妾之事後告知月英……

回到三國劇情 第9集 桑柔誤墮情網

諸葛亮到黃家找離家出走的月英不果，最後回到草蘆追回妻子。諸葛亮不滿劉備對自己不信任，藉口為妻子提出呈辭，劉備悔疚，並指一切壞主意乃司馬信獻策。司馬信被諸葛亮斥責後借酒發洩，收到娟的短訊提醒他十日後便是八月十五回到香港之日。司馬信看見劉備等出遠門，臨別在即，決定矌工遊玩。司馬信在六藝會館發現一琴藝出眾的美女漪妮，更謊稱自己是將軍府音樂部的音樂大師，相約花燈會，臨時失約。范根提議他在將軍府中找對象，剛好桑柔經過，司馬信便約桑柔翌日一同往花燈會，更令桑柔以為司馬信對自己有愛意。韓良着司馬信謄寫公文，司馬信竟在公文上辱罵各人……

回到三國劇情 第10集 司馬信回回港失敗變階下囚

司馬信回港前偷往劉備的私人澡堂浸浴，但不慎睡著，醒來竟遇上大火。司馬信回到青峰崖，卻沒法進入時光隧道。娟回覆指曹博士計算有偏差，下次時光隧道將在二百年後才再開啟。王長史向劉備報告澡堂失火，還說看見司馬信衣衫不整的從澡堂走出後失蹤。韓良指司馬信在公文上亂寫，又把將軍府失竊都算入司馬信的賬內；劉備大怒下令捉拿司馬信。范根收到司馬信的來信求助，與桑柔前往接應，誰料韓良跟蹤來到，把司馬信捉回將軍府。司馬信被貶為家丁，在躲懶時發現韓良與馬裘私會，原來韓良欲除去諸葛亮，之後把罪名嫁禍給司馬信……

回到三國劇情 第11集 韓良殺亮奸計敗露

司馬信找韓良，表示已想出對付諸葛亮的妙計；諸葛亮外出後三日音訊全無，韓良等人跟蹤司馬信，發現諸葛亮被綁在破屋內。劉備召集各人商量尋找諸葛亮的方法，韓良知情不告，更故意表現擔心；韓良派刺客殺司馬信，幸得子龍相救。諸葛亮讚賞司馬信才智過人，並邀他擔任自己的謀士。司馬信傳短訊給娟，表示既然要留低，就得名流青史，改變歷史。司馬信與桑柔外出，向桑柔表示少點見面，但司馬信收到漪妮的來信便立即趕往六藝會館……蔡夫人向劉備表示劉表病重，請他支持劉琮；可是劉備屬意大公子劉琦。劉表派來使邀劉備到荊州密會，表示要把荊州讓給劉備……

回到三國劇情 第12集 蔡夫人偽造遺囑

劉備為接掌荊州之事煩心，張飛、關羽等勸他接受，但他不肯，指會被天下人恥笑。劉備全力協助大公子統治荊州，司馬信為恐蔡夫人節外生枝，得做防備措施。桑柔受司馬信冷待，不禁向月英表達羨慕之情，更請教月英男女相處之道。劉表病歿，蔡夫人拿着遺囑，指劉表屬意由劉琮繼任荊州牧；劉備等要求兩位老將軍鑒辨簽名真偽。司馬信想起香港爭產案，懷疑劉表在神志不清下簽名。司馬信成功證實遺囑偽造，確認劉琦繼任人的身分。桑柔替司馬信把房間執拾得整潔，但司馬信總覺她死纏不休。蔡夫人不接受劉琦繼位，不惜以開戰要脅劉備……

回到三國劇情 第13集 韓良投靠曹操獻離間計

范根因為自薦當荊州義師的前哨兵，向司馬信道歉；韓良聽到獄卒說劉備與蔡夫人的襄陽叛兵對戰，煽動其他囚犯一同逃獄。得月英祈求上天停雨啟發，諸葛亮估計曹操利用天雨，抽調駐守東吳邊境精兵，出兵奪取荊州。劉備問對策，諸葛亮卻沒有把握。司馬信提議與襄陽叛軍合作抗曹，諸葛亮贊成與蔡夫人合作。曹操以為勝券在握，豈料傳來西邊告急的消息；韓良求見曹操，韓良提議用離間計，擊散劉備與蔡夫人的聯合軍隊。韓良以曹操密使的身分見蔡夫人游說她。劉備與諸葛亮央求蔡夫人的大軍回到西邊防守但遭拒絕；曹操下令全力攻打新野……

回到三國劇情 第14集 劉備攜民渡江

關羽與夏侯惇對陣，更令關羽受傷；曹操派遣特使見劉備，正是徐庶；徐庶奉命勸降，卻勸劉備逃走。劉備與眾會議，關、張二人主留，但司馬信主走。諸葛亮自責放過韓良，但得月英勸解。諸葛亮告知月英決定離開新野重整旗鼓，再戰曹操。劉備貼出告示通知百姓將撤離新野，並向民眾道歉。荀彧提議曹操把軍隊分成多隊精兵追截；糜夫人被曹軍發現，桑柔讓甘夫人躲起來，自己找子龍救糜夫人……眾人在江夏會合，百姓死傷過萬，士兵死傷過千，而諸葛亮謀士廣元亦中途離開。

回到三國劇情 第15集 新野村爆發疫症

劉備逃走成功，曹操氣結；劉琦安頓劉備在江夏邊境，張飛指江夏邊境荒蕪土地瘦瘠。劉備自責攜民渡江卻為百姓帶來苦日子，諸葛亮提議把村命名為新野村，團結百姓。蔡夫人暴露了她的野心，令曹操動殺機；劉琦知道蔡夫人母子被殺，有意向曹操投降。醫公長來報村中數百人患病，關羽亦告病倒，擔心是疫症；最後司馬信發現疫症源頭，終成功截斷病源。大水已退，曹操調回大軍到東吳邊境，對劉備的威脅暫緩。諸葛亮提議與東吳結盟抗曹，並知道孫權有位志向遠大的軍師周瑜，司馬信想起「既生瑜，何生亮」。

回到三國劇情 第16集 打野戰說服孫權結盟

諸葛亮與司馬信到柴桑見東吳的客曹尚書，約見吳候孫權，但卻被冷待。諸葛亮建議劉琦為劉表辦百日祭，引得孫權的軍師魯肅出現致祭；魯肅贊同結盟抗曹，力薦諸葛亮到柴桑游說孫權，但孫權只愛玩樂；司馬信教孫權玩紙牌遊戲「鋤Dee」，藉此說明結盟好處。當以為孫權同意結盟，魯肅卻指孫權沒有提及結盟的意向。司馬信推斷孫權覺得自己不能比兄長優勝，怕失敗才一直按兵不動。司馬信提議與孫權打野戰，讓孫權展露過人智慧。孔明令過半大臣支持結盟，但孫權表示必須再聽取周瑜意見方能下決定。眾人玩牌時，孔明發現周瑜是個小器記仇的人。

回到三國劇情 第17集 孫權斬角示結盟決心

周瑜隨孔明等到江夏了解劉備陣營情況，發現百姓只識諸葛亮而不知有周瑜。周瑜妻子小喬到江夏派糧，司馬信讚賞小喬美貌，周瑜高興。小喬發現手鐲不見，懷疑桑柔執拾被舖時偷去；司馬信安慰桑柔，又指月英比小喬好，卻被周瑜聽到，大感不滿。魯肅指周瑜不欲與孔明相提並論，結盟恐難以成事；孔明遂以激將法，令周瑜向孫權提議獨力抗曹。曹操欲攻打劉備，荀彧提議曹操勸降孫權，除劉備後再滅東吳，孫權逼不得已答應與曹操結盟。劉備與眾商議，司馬信提到博奕論的啟發；孫權被劉備迫至無路可走，終答應與劉備結盟，命周瑜負責說服大臣，但眾大臣感疑惑⋯⋯

回到三國劇情 第18集 周瑜乘機射殺司馬信

劉備到東吳進行結盟儀式，吳國太感謝諸葛亮，周瑜妒忌。軍機大會之上，周瑜表示先攻聚鐵山，劫走曹軍軍糧，由他領東吳軍進攻，江夏作後援。東吳捉拿到曹操的細作時司馬信被挾持，周瑜下令放箭，司馬信與細作中箭跌下山崖。司馬信發現自己大難不死，但不久又暈倒。桑柔不欲司馬信曝屍荒野，決定往尋找其屍首，被范根反對，由自己替桑柔深入曹軍範圍，最終發現司馬信生還。范根把桑柔欲為司馬信守寡等事告知，請司馬信不要再瞞騙桑柔。桑柔悉心打扮見司馬信，秋嬋更猜司馬信要向桑柔提親⋯⋯

回到三國劇情 第19集 周瑜忌恨孫權稱讚諸葛亮

桑柔赴約，司馬信坦言從未想過與她一起；桑柔痛哭，月英出言安慰。司馬信負責的密件被家丁在花園拾到，劉備責備司馬信，司馬信表示因桑柔之事無法集中精神工作。曹操軍隊不熟水性，荀彧推薦蔡瑁訓練水師，韓良指蔡瑁未必可靠。孔明致函給孫權，提議到北方搜購曹軍所需藥材，令遠征染病的曹軍無藥可用。荀彧提議招攬周瑜，並讓其前謀士、周瑜昔日同窗蔣幹出面游說。周瑜運用反間計成功令曹操損失兩名將領而得意洋洋；孔明下棋時心神恍惚，月英看出他因周瑜用計卑鄙而不快，月英問夫，孔明堅決表示絕不可能出賣朋友。

回到三國劇情 第20集 諸葛亮草船借箭

孔明與司馬信往見周瑜商議軍機之事，周瑜特意施下馬威，劉備與孔明請眾人容忍。甘夫人從仙館回來卻不見桑柔，心知桑柔情傷未癒，內疚不知如何補救。司馬信向孔明提出代替州平到益州選購木材，自己離開，讓桑柔回府；孔明覺得司馬信變得為人設想。周瑜要求孔明一個月內做十萬支箭，司馬信得益州土著啟發回想起草船借箭的故事，立即飛鴿傳書通知孔明，但天雨把字條弄濕沒法看清楚……劉備率眾人會孫權，席間眾人讚賞孔明，再觸動周瑜嫉妒之心。孫權在會議上決定與曹操開戰，戰場選定赤壁……

回到三國劇情 第21集 月英舊病復發命危

月英與孔明初步研製運輸工具，命名為「木牛流馬」；會議上周瑜表示若要以山路運送糧草須更多人手，孔明提議運用木牛流馬。周瑜因孔明而致夫妻不和，對孔明更為憎恨。孔明夫婦與子龍等在銅鼓山試驗木牛流馬時被曹軍包圍，子龍保護孔明及月英退上山頂。因援兵未至，月英提議憑記憶帶眾人由小路離開，脫險後月英吐血暈倒。飲宴上鄧松恃老賣老，更以孫權兒時的事作笑柄，孫權忍不住怒火一劍把他殺了。周瑜請劉備及孔明把事情保密，並與張奎把屍首埋葬，卻被司馬信看見。松長子鄧熙表示其父飲宴後失蹤，鄧熙竟懷疑父親失蹤與司馬信有關……

回到三國劇情 第22集 誣衊周瑜 司馬信被逐

司馬信欲揭穿鄧松被殺害的真相，反被周瑜以誣衊之罪欲處死他；為救司馬信，孔明提議把他趕離東吳及江夏。范根欲隨司馬信一起離開，司馬信提醒他會觸犯逃兵之罪。孔明安排司馬信到益州，他臨走前向孔明表示其在赤壁之戰必會勝利。周瑜派袁副將追殺司馬信，司馬信逃命至仙館；桑柔發現司馬信更救他脫險。司馬信對桑柔不記前嫌相救，並細心照顧而感動，桑柔帶司馬信從秘道逃走，還把一袋銀両交給他。桑柔送司馬信至青楓峽便離開，司馬信雖有萬個不捨，卻沒開口留住桑柔，他思索良久，想追回桑柔時，卻已不見桑柔蹤影……

回到三國劇情 第23集 司馬信被逼投靠曹操

孔明指周瑜公報私仇，孫權把話題轉到戰事上，孔明建議用火攻更想出破曹大計，並得到孫權同意。司馬信在一客棧投宿時，被韓良的人捉去。韓良招攬司馬信但被拒絕，韓良終性命要脅司馬信答應。曹操問荀彧司馬信是否可用，荀彧提議利用對他重要的人，韓良表示可利用桑柔。孫權指司馬信與桑柔在曹營，周瑜埋怨孔明更表示須重新部署赤壁之戰。韓良視司馬懿為眼中釘，要司馬信協助除去他。司馬信以曹操密使身分與孔明見面，司馬信請孔明勸孫權停戰一年，還表示將來會天下三分，若不打赤壁之戰，則可改變歷史，劉備有機會統一天下……

回到三國劇情 第24集 曹操下令處斬司馬信

周瑜運用苦肉計，讓黃蓋投靠曹操；韓良覺得事有蹺蹊，懷疑跟隨黃蓋的龐統假意投靠曹操，竟對龐統用刑。司馬懿與荀彧等見面時發現司馬信隱藏身世，曹操下令殺了他與桑柔。危急之際，司馬信表示能為曹操獻上必勝之策。司馬信提出連環船之策，以解曹軍不熟水性，更求讓他帶同桑柔一同上前線。曹操着荀彧上前線，韓良主動要求由他負責。月英臥病在床期間，孔明半步不離，更飽覽西域兵書，發覺書上記載了很多天文異象，氣候變化等的資料。吳國太在孫權出戰前表示以此兒子為傲，認為他比兄長更優勝。小喬則為夫君周瑜披上披風，以作鼓勵……

回到三國 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

回到三國劇情 大結局第25集 司馬信如願回到現代

孫權等看見曹操的船以鐵鏈及木板連接，心裏暗喜；適時風雲突變颳起大風，司馬信看見景象與被捲入時光隧道時相似，頓感到興奮，期時大風突然停止，令東吳無法用火攻，孫權即請孔明前來並嚴斥周瑜。孔明想起典籍中記載的天文異象，便向孫權表示自己願損壽起壇借東風。火燒連環船下曹軍潰不成軍，司馬信找桑柔時竟與曹操撞個正着；司馬信看見藍光再現，對桑柔表示走進藍光便可「回鄉」，並拉着桑柔走進去，可是桑柔的手握不穩沒法跟隨；司馬信醒來後發現自己處身香港。司馬信見曹大威博士，問曹博士能否讓自己再次回到三國……

回到三國 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

《回到三國》劇集精華重溫：

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圖片來源：TVB資料或影片來源：TVB

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