多功能老婆｜全劇劇情 1-25集大結局 楊千嬅、周柏豪結局下場係⋯⋯
《多功能老婆》劇情角色介紹 2月6日起午間TVB重播
此劇不但是楊千嬅時隔17年後再度回巢無綫電視的首部劇集，同時也是黃錦燊首部復出幕前的作品，《多功能老婆》劇集播出後更為楊千嬅及周柏豪帶來奬項：
藍飛(楊千嬅飾)是個開朗率真的「多功能」主婦，有愛她的建築師丈夫尚劍雄(黃浩然飾)、活潑聰明的兒子，生活美滿。藍飛還有兩位閨密：女強人萬風華(陳煒飾)及美麗富太馬思蕾(朱晨麗飾)，三女性格南轅北轍，愛情路上各有起跌。劍雄全身投入開拓事業，被揭發出軌後拋妻棄子，出走內地。藍飛像折翼天使，獨力帶著兒子生活，遂把樓房分租，與高富帥租客榮浩田(周柏豪飾)經常鬥氣。機緣巧合下，藍飛由煮婦變成名廚，浩田化作雙翼助她建立廚藝事業。藍飛從枯萎中再次盛放時，劍雄回歸復婚…
《多功能老婆》第1集 楊千嬅撞破丈夫黃浩然出軌
全職主婦楊千嬅與建築師丈夫黃浩然恩愛非常，育有一五歲大的兒子佳仔。自小廚藝了得的楊千嬅有「多功能老婆」的稱號，她還有兩個閨密：不婚女強人陳煒，以及嫁給體檢公司老闆洪永城的醋娘子朱晨麗。楊千嬅突然收到丈夫送贈市區豪宅，感到幸福美滿。然而她與兩閨密到日本旅遊時，卻撞破丈夫與情人陳庭欣外遊出軌，陳庭欣更公然挑釁！同一時空，富家子周柏豪也跟女友吳若希在日本鬧分手！楊千嬅與周柏豪這兩個南轅北轍的人，因為緣份而遇上了……
《多功能老婆》第2集 黃浩然失蹤楊千嬅崩潰
楊千嬅得知黃浩然出軌，心亂如麻，當看到丈夫因生意苦惱而喝醉，仍心軟侍奉，只能含淚相信黃浩然對她的承諾。吳若希跟周柏豪鬧分手一幕被楊千嬅目睹……回港後楊千嬅收拾心情準備搬屋，無意間向黃浩然上司張國強查問內地項目，揭露了雄劍偷幹私活，張國強大怒解僱黃浩然！兩夫婦為此首次吵架，楊千嬅自覺連累黃浩然，只好將私己錢助黃浩然周轉。搬家那天，黃浩然失蹤，楊千嬅為了等丈夫回來只能守住房子，分租房間；剛巧周柏豪為了監視吳若希，要租住楊千嬅新居……
《多功能老婆》第3集 楊千嬅對周柏豪改觀
陳煒查到黃浩然去了北京，朱晨麗則得知和黃浩然有瓜葛的女商家大陸妹于淼，曾在丈夫的公司體檢，使計逼洪永城說出她的地址，洪永城只能以假地址應付。楊千嬅和佳仔到超巿購物巧遇周柏豪，佳仔誤把避孕套當糖果放進周柏豪購物車，令楊千嬅誤會周柏豪是個渣男，向他定立十大規條。周柏豪看新聞時發現楊千嬅的另一租客LALA精神失常，與楊千嬅母子趕回家，勸阻期間LALA以刀脅持佳仔……楊千嬅漸漸發覺周柏豪並非所想的渣男，陳煒和朱晨麗也對他大為讚賞……
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《多功能老婆》第4集 周柏豪有個富爸爸
朱晨麗和陳煒疑心洪永城出軌，周柏豪駕車載她們到會所尋夫，原來洪永城和家人吃飯，怕朱晨麗受姑母苗可秀白眼才隱瞞，飯局不歡而散。朱晨麗回家向母親黎燕珊哭訴，黎燕珊諒解並囑咐洪永城努力「造人」。陳煒惹上官非，藉機會接近名律師黃錦燊，希望得到他的幫助……周柏豪終等到吳若希和男伴黃嘉樂出現，找碴不成借酒消愁，令楊千嬅意外得知周柏豪有個富爸爸。楊千嬅帶着兒子親子郊遊巧遇周柏豪，三人過了愉快一天。楊千嬅悄悄留訊息給黃浩然，卻被顏爺偷偷刪除……
《多功能老婆》第5集 楊千嬅廚藝被賞識
北京，顏爺以解封項目為條件給黃浩然抉擇，令他無奈留下。楊千嬅沒等到黃浩然回覆，傷心無助！周柏豪看見黃嘉樂跟另一女人打情罵俏，上前教訓反被打倒！周柏豪回家後被楊千嬅責備沒有接佳仔放學，二人吵架觸及楊千嬅痛處……梅諾金夫人與養子王梓軒(Jonathan)來找黃錦燊，誤會黃錦燊與苗可秀已離婚，其實二人從未結婚。苗可秀見洪永城只吃飯盒，認定朱晨麗沒照顧好丈夫而突擊巡查。楊千嬅在超市解答主婦疑問，引起CEO袁文傑注意，但轉眼失去其蹤影…
《多功能老婆》第6集 苗可秀迫朱晨麗、洪永城離婚
楊千嬅在超巿作煮食示範，效果甚佳，袁文傑借工作名義接送。周柏豪使計接近Joey打探黃浩然下落，得知當日是Joey主動接近黃浩然，令楊千嬅釋懷。朱晨麗幫周柏豪接近Joey時謊稱她與洪永城有染，被人拍短片放上網，苗可秀乘機相約家人上律師樓，迫二人離婚，黃錦燊未有揭穿事情與自己兒子有關，藉口推辭受理。王梓軒上錯了陳煒的車，又不小心把陳煒的一隻新鞋弄掉出車外……周柏豪接佳仔放學時認識了新班主任戴祖儀，他竟冒充佳仔父親……
《多功能老婆》第7集 為保姊妹楊千嬅裝作小三
周柏豪與佳仔逃跑，楊千嬅和袁文傑追上，周柏豪察覺袁文傑對楊千嬅有意，便扮作她表弟。楊千嬅責罵周柏豪滿口大話，周柏豪表示想和呂老師認真開始，勸楊千嬅考慮袁文傑。朱晨麗也想撮合二人，叫陳煒試探袁文傑為人……三閨密吃飯後，遇上找晦氣的闊太，楊千嬅竟自認是小三被當眾羞辱！回家後楊千嬅坦言，為保好姊妹名聲甘願認作小三，也不會為新戀情放棄兒子。周柏豪感懷地向楊千嬅坦白，自己因父親風流而遭母親拋棄，刻意令父親生氣來報復；此時，黃錦燊正在遠處偷看……
《多功能老婆》第8集 楊千嬅被張國強迫遷
周柏豪對黃錦燊調查自己感不滿，黃錦燊更親自監視，見周柏豪與楊千嬅母子相處融洽，妒忌又羨慕。黃錦燊在酒會遇舊愛苗可秀，苗可秀看到黃錦燊身邊群鶯亂舞，拂袖而去。梅諾金夫人擔心王梓軒要求高難覓愛侶，卻不知他對陳煒一見鍾情。楊千嬅被黃浩然舊公司追收樓宇差價，朱晨麗、陳煒愛莫能助。楊千嬅聲淚俱下向張國強求情，張國強一口拒絕。黃錦燊欣賞楊千嬅為維護丈夫尊嚴，包攬錯失，向張國強透露一個消息，令他放過楊千嬅。楊千嬅看出黃錦燊疼惜周柏豪，勸周柏豪勿再傷害父親……
《多功能老婆》第9集 大陸妹于淼迫楊千嬅讓夫
周柏豪把楊千嬅掛念丈夫的故事製成音樂片段，在網上瘋傳，在北京的黃浩然看見，心緒紊亂。陳煒官司纏身，更被上司Vicky威脅進行不道德交易……朱晨麗身在福中不知福，不斷試探洪永城的忠誠。黃浩然約楊千嬅見面，顏爺卻從中作梗，令楊千嬅撲空，並現身向楊千嬅買斷兩人的夫妻關係……過程竟被剛巧在場內的梅夫人、苗可秀、洪永城、袁文傑等目睹，梅夫人既訝異這世交之女的霸道，也欣賞楊千嬅的勇氣。顏爺返回酒店，向黃浩然扮委屈，周柏豪追蹤而至……
《多功能老婆》第10集 黃浩然決絕離婚
楊千嬅半夜醒來，發現黃浩然竟已回來，楊千嬅驚喜幸福延續！黃浩然以大陸妹于淼合夥人的身份回到舊公司，向張國強施下馬威，盡掃被辭退之恥。為慶祝黃浩然回來，朱晨麗等人舉行燒烤派對，周柏豪刻意澄清與楊千嬅關係，當眾稱戴祖儀為女友，戴祖儀歡喜不已！楊千嬅看似幸福，其實內心忐忑不安，原來已收到顏爺的通牒。是夜，黃浩然藉意調開楊千嬅乘機離去，楊千嬅出現阻截表白深情，黃浩然堅持追逐未圓的夢，決絕離婚！楊千嬅窮追不捨，終不支暈倒，周柏豪及時出現摻扶……
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《多功能老婆》第11集 楊千嬅決定簽離婚書
周柏豪為熟睡中的楊千嬅治理傷口，楊千嬅卻裝睡扮作不知。翌晨，陳煒和朱晨麗為楊千嬅悉心打扮赴袁文傑飯局，周柏豪不是味兒。席上，楊千嬅對袁文傑無心應對，看見周柏豪畫在手上膠布的翅膀，感覺溫暖。周柏豪代楊千嬅接佳仔放學後，在超市碰見楊千嬅和袁文傑，誤會二人發展神速，心中鬱悶。是夜，楊千嬅決定在離婚書上簽字，佳仔懂事擁着母親以示支持。颱風刮起，楊千嬅家窗口爆裂，周柏豪突然出現，為二人修窗遮風擋雨，楊千嬅感動。周柏豪勸楊千嬅勿為財困而選錯對象……
《多功能老婆》第12集 周柏豪決定自食其力
黃錦燊主動邀請戴祖儀見面，並勸周柏豪繼續醫科學業，目的想他離開楊千嬅，父子因此大吵，周柏豪更決定從此自食其力！苗可秀與楊千嬅談起當年與黃錦燊感情，楊千嬅瞥見她手上的紋身，猜想當年二人愛得火熱。王梓軒約袁文傑等人商討京港塔計劃，偶爾看到楊千嬅的專業態度，決定讓她一試。周柏豪為付房租賣錶賣車，被楊千嬅知道，勸他要為未來打算。苗可秀為取回送給黃錦燊的望遠鏡，跟他到楊千嬅家對面的寓所，忽爾回想舊日，忍不住聞歌起舞，卻不知正被楊千嬅等窺視……
《多功能老婆》第13集 陳煒再遇王梓軒
苗可秀着洪永城將跳舞片段傳給她，眾人認定苗可秀對黃錦燊未忘情。王梓軒過賬買周柏豪的車，時陳煒來電找周柏豪修理電燈，王梓軒一同前往再遇陳煒，但陳煒只當他是裝修工人。陳煒跟楊千嬅與王梓軒開會，發現其真正身份。楊千嬅闡述「京港塔美食區」主題意念，梅夫人滿意，指楊千嬅與苗可秀有相似特質，並提起苗可秀的過去。戴祖儀追問周柏豪到外國讀書的事，又暗示父母催婚，周柏豪苦惱逃避！楊千嬅轉告周柏豪，戴祖儀已替他寄出入學申請表，周柏豪忍不住暗示喜歡楊千嬅……
《多功能老婆》第14集 吳若希看出楊千嬅醋意
周柏豪本答應陪戴祖儀看醫生，突然收到吳若希被捕消息，急往警署保釋，原來吳若希與黃嘉樂吵架失控，並帶她回家梳洗。楊千嬅陪戴祖儀看過醫生後回家，入門便看見吳若希淋浴出來，戴祖儀誤會二人舊情復熾，痛哭出走，周柏豪並不在意……苗可秀突然反對洪永城參與京港塔的項目，朱晨麗不滿與她爭吵。洪永城為哄朱晨麗，與她補拍結婚照。王梓軒終於約得陳煒到大排檔吃飯，卻被梅夫人看見……周柏豪暗中助楊千嬅找資料，又以二人名字作比喻，希望楊千嬅可以在藍色天空下飛翔！
多功能老婆｜第14集精華｜悲劇是誤會加上對的時間錯的人
榮浩田周柏豪加上蘇蝶吳若希，沖涼加上浴袍，好難怪呂嘉怡戴祖儀會誤會。拍拖有誤會，真係好需要講清楚，同埋唔好怕煩怕解釋，亦唔好諗住對方一定會原諒你，否則想要追番已經太遲。如果你有周柏豪咁樣嘅男朋友，你哋願唔願聽佢認真解釋？
《多功能老婆》第15集 意外得知吳若希患上肺癌
周柏豪向黃錦燊打探楊千嬅能否勝出京港塔項目，黃錦燊透露一切已有安排。周柏豪答應楊千嬅努力，在朱晨麗安排下，在洪永城的公司當化驗員；他還特意替楊千嬅開設「救世煮」手機程式，方便交流飲食心得，希望提高楊千嬅勝算。洪永城在婚紗店前遇到吳若希，意外得知她患上肺癌，並承諾為她守秘密。梅夫人和大陸妹于淼向王梓軒施壓，暗示要他放棄陳煒，同時楊千嬅亦收到于淼的警告……周柏豪在酒吧兼職最後一夜，眾人各懷心事捧場，王梓軒和陳煒更因誤會不歡而散……
《多功能老婆》第16集 王梓軒向陳煒表白
魯振順把醉酒的陳煒與王梓軒送回家，王梓軒酒醒後向陳煒發出道歉訊息，二人關係緩和。楊千嬅致電周柏豪，遺憾昨夜沒留意他唱歌，周柏豪隔着電話當眾歌唱，楊千嬅大悅。大陸妹于淼利誘苗可秀和黃錦燊，助自己令楊千嬅出局，兩老各有盤算。朱晨麗意外聽到洪永城與吳若希相約找新居，誤會洪永城出軌，晴天霹靂。王梓軒向陳煒表白，特意送上自己手錶，希望陳煒丟棄其他，陳煒感動……京港塔會議突然取消，楊千嬅忐忑不安，回家遇上周柏豪，二人一起用耳筒聽歌，黃浩然突然來電……
《多功能老婆》第17集 朱晨麗認定洪永城出軌
黃浩然回港部署與楊千嬅復合，要求黃錦燊協助復婚並勸退周柏豪。袁文傑提出梅夫人屬意楊千嬅參與另一個計劃，變相要她退出京港塔項目，楊千嬅躊躇未決。陳煒故意帶男伴見王梓軒，同時把手錶交還，迫王梓軒知難而退。朱晨麗跟蹤洪永城，看見他與吳若希私下會面，及後洪永城還打算賣樓北上發展，朱晨麗認定他與小三雙宿雙棲，一怒之下……周柏豪質問黃錦燊是否助梅夫人迫楊千嬅出局，黃錦燊不置可否……楊千嬅午夜醒來，看見周柏豪展示有助她贏得京港塔項目的物件，既驚且喜！
多功能老婆 | 第17集預告 劍雄回港，意在箍煲？
Joanna陳煒同Jonathan王梓軒之間嘅感情一波三折，上集Jonathan出招送錶表白，今集Joanna唔單只帶埋仔仔嚟，仲當面褪番隻錶比佢，呢招反擊快狠準，睇嚟Jonathan要無功而回？！ 與此同時，尚劍雄黃浩然番到嚟香港，目標係要同藍飛楊千嬅復合，之不過家吓藍飛今非昔比，又有Oppa周柏豪呢位競爭對手，仲有拋妻棄子嘅惡劣前科，佢到底仲有冇機？
《多功能老婆》第18集 朱晨麗發現有孕、楊千嬅現身北京
顏爺認為不論黃浩然或京港塔項目都在掌握之中，想不到周柏豪與王梓軒打算暗渡陳倉……黃浩然突然出現，告訴楊千嬅她已被踢出京港塔項目，提議一家三口重新出發。周柏豪懷疑楊千嬅想與黃浩然復合，但仍打算讓楊千嬅到北京參加發佈會，黃浩然現身阻止，令楊千嬅陷入兩難。朱晨麗發現有孕，身邊人都為楊千嬅的事煩惱，無人可傾訴，決定向洪永城報復。楊千嬅現身北京發佈會，周柏豪卻不知所終，顏爺和黃浩然趕至，楊千嬅用周柏豪創作的磁浮轉盤表演，但會場突然停電……
《多功能老婆》第19集 周柏豪黃浩然大打出手
京港塔慶功宴，王梓軒早退往找陳煒，向她表白。黃浩然深夜訪楊千嬅，周柏豪後至，與黃浩然起爭執，眾人勸架，王梓軒被打傷倒地……王梓軒為維護楊千嬅等人，答應跟顏爺回港。陳煒亦主動找顏爺，願與王梓軒分開，希望她放過楊千嬅。楊千嬅和內地商人午飯，周柏豪看見黃浩然替楊千嬅擋酒解窘，自覺不如。陳煒向黃浩然問罪，黃浩然反質疑她在楊千嬅身邊的動機……洪永城回港發現樓房已賣，還被朱晨麗大罵出軌，又驚又怒。周柏豪抵港後竟被意外撞倒昏迷，同時，佳仔亦被人擄走……
多功能老婆 | 第19集預告 劍雄呷醋大打出手！
楊宏立洪永城最近同蘇蝶吳若希走得好埋，醋意大發嘅馬思蕾朱晨麗憤而賣樓，仲話前來對質嘅宏立同蘇蝶係「奸夫淫婦」，宏立當場比佢辣著咗！ 另一方面，京港塔一事已了，藍飛楊千嬅同Oppa周柏豪感情迅速升溫，深夜煲電話粥唔過癮仲要當面傾，咁啱尚劍雄黃浩然都想夜訪藍飛，當場呷曬醋，同Oppa大打出手！
《多功能老婆》第20集 許紹雄回港、周柏豪失去半年記憶
楊千嬅的父親許紹雄為挽救女兒的婚姻，從行船退休回港，並偷偷接佳仔放學，令朱晨麗和高師奶誤以為佳仔被擄走，慌忙報警！黃浩然和楊千嬅急趕回家，仍沒有佳仔下落，朱晨麗忍不住爆出洪永城出軌及懷有身孕，令眾人心情更亂……周柏豪醒來卻失去近半年記憶，黃錦燊猜想周柏豪忘記認識過楊千嬅的記憶，乘機騙楊千嬅說周柏豪去了英國讀書，周柏豪的不辭而別令楊千嬅錯愕。黃浩然大行外父政策全力復婚，許紹雄只在乎女兒、外孫幸福……警方到楊千嬅家帶走許紹雄，協助調查……
《多功能老婆》第21集 王梓軒發現陳煒的秘密
黃錦燊相約黃浩然收車，叮囑黃浩然善待楊千嬅。楊千嬅把織好的頸巾交給魯振順，請他轉寄周柏豪，魯振順謊稱周柏豪已移情別戀。另一邊，周柏豪覆診時竟與許紹雄結緣。苗可秀知道朱晨麗有孕，送她名貴首飾示好，朱晨麗毫不領情！梅夫人立平安囑將遺產都交予王梓軒，但要求王梓軒和大陸妹于淼結婚，並暗示可讓陳煒作情婦，王梓軒抗拒。王梓軒擔心陳煒的安危，着她早日斷絕過去的關係，卻意外發現陳煒的秘密……朱晨麗與陳煒得知周柏豪失憶，讓他看楊千嬅照片，周柏豪感覺熟悉……
《多功能老婆》第22集 黃浩然奮力修補關係
周柏豪和楊千嬅促膝談心，黃浩然妒忌破壞，兩男爭吵，楊千嬅竟感到興奮。黃浩然以合夥人身份返回舊公司，報了昔日被張國強解僱之仇。周柏豪答應買下許紹雄喜愛的茶餐廳讓他主理，並相約洪永城與朱晨麗和解。朱晨麗直言二人最大障礙是苗可秀，苗可秀聞言大鬧茶餐廳，許紹雄發威把她罵走。梅夫人突然到陳煒家，直言絕不會接受陳煒，陳煒感覺受傷害。苗可秀決定把萬和丸秘方交出，不料秘方被誤發上網，她不勝打擊暈倒送院！黃浩然希望楊千嬅與佳仔搬到新居重新開始……
《多功能老婆》第23集 楊千嬅、陳煒姊妹情決裂
許紹雄覆診時遇見苗可秀，知道苗可秀被眾人厭惡，便教她重新爭取身邊人關心的方法。洪永城愛情和事業出現危機，又得知苗可秀患上腦退化症，陷入人生低潮，聽從周柏豪建議，一走了之……黃錦燊和朱晨麗到醫院探望，苗可秀誤認二人為丈夫和弟婦，黃錦燊由憐生愛。王梓軒決定與陳煒遠走高飛，梅夫人亦對王梓軒施行制裁，大陸妹于淼深知此舉未必有效，決定利用陳煒的秘密破壞眾人關係。楊千嬅得知秘密後徹底崩潰，姊妹情決裂……楊千嬅獨自黯然半天，突然聽到口琴聲……
多功能老婆 | 第23集預告 顏成功毒計爆Joanna秘密 |
顏成功于淼鐘意Jonathan王梓軒，就連梅夫人梁舜燕都想撮合佢地兩個，但佢同Joanna陳煒兩情相悅，梅家百般阻撓都阻止唔到佢地走埋一齊！顏成功為咗打擊Joanna，竟然諗出一個毒計要破壞佢嘅生活！ 一個茶罐，爆出一個Joanna同劍雄黃浩然之間不能被姐妹知道嘅秘密，仲搞到藍飛楊千嬅要同佢割蓆，到底係乜秘密？
《多功能老婆》第24集 黃浩然不惜一切奪回佳仔
王梓軒得知大陸妹于淼的詭計，十分厭惡，黃浩然亦不齒她所為。黃浩然心知婚姻無可挽回，不惜用法律手段奪回佳仔。苗可秀的謊言被揭穿，眾人感失望。周柏豪希望黃浩然不要再令楊千嬅痛苦，寧願退出，卻被佳仔的話感動……周柏豪因楊千嬅的處境而矛盾痛苦，對她避而不見，此時魯振順向他道出當年一個秘密，周柏豪震驚……周柏豪設局令洪永城、朱晨麗和好。梅夫人約楊千嬅見面，楊千嬅坦言會祝褔陳煒和王梓軒幸福；梅夫人的一個決定，令大陸妹于淼懷恨，不惜向王梓軒和陳煒報復……
多功能老婆 | 第24集預告 劍雄箍煲不成搶人個仔
尚劍雄黃浩然回港後一直想同藍飛楊千嬅箍煲復合，但隨住Oppa周柏豪恢復記憶，劍雄可以話係兵敗如山倒，簡直大快人心！ 但尚劍雄見復合無望，竟然動用法律手段，要喺藍飛手上搶走佳佳阮天寶！為咗唔令藍飛繼續受傷害，Oppa甚至同劍雄妥協話要退出！到底尚劍雄會唔會得逞？
《多功能老婆》第25集 楊千嬅、周柏豪為愛分手
(大結局)楊千嬅發現大陸妹于淼蹤影，着眾人快找回陳煒。周柏豪、楊千嬅、王梓軒上船，看到陳煒平安，此時，大陸妹于淼登上遊艇，為她的報復大計行最後一步……黃錦燊了解周柏豪的矛盾，決定傾全力支持他尋求幸福，周柏豪感恩，並承諾到外國繼續讀醫。陳煒收到王梓軒送給她的求婚禮物，幕幕溫馨場面重現眼前……陳煒離港前，楊千嬅終能趕上，好姊妹冰釋前嫌。周柏豪出發前買了一對耳環，許諾如果心中一直有對方，就一直戴着耳環，二人在互相祝福中分道揚鑣……