多功能老婆｜全劇劇情 1-25集大結局 楊千嬅、周柏豪結局下場係⋯⋯

《多功能老婆》劇情劇透：無綫將於2月6日起午間重播2019年的劇集《多功能老婆》， 楊千嬅、周柏豪分別憑此劇奪得萬千星輝頒獎典禮2019「最受歡迎電視女角色」，此劇是繼《不懂撒嬌的女人》後再度採用4K全實景拍攝的無綫電視劇集！