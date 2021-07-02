大叔的愛劇情｜第6-10集劇透 阿田阿牧同居出現第三者 情敵唔止黃德斌
文：東方新地 圖：ViuTV
《大叔的愛》第6集 – 上陣不離父子兵 ( 播出日期: 7月5日)
KK向Francesca坦率地剖白自己找到了真愛，而此人正是阿田，Francesca一時未能接受，倉皇離開。翌日，阿田與阿牧在公司發現Darren的兒子，Darren卻淡然地打發他離開。其後，二人得悉Darren的前妻即將帶著兒子移民；又知道男孩希望能再與父親參加親子羽毛球比賽，阿田努力地牽引三人團聚，阿牧卻若有所思⋯⋯阿牧透露自己多年前實習時，迷上了嚴厲苛刻的Darren, 二人發展地下情。及後牧發現Darren有家室毅然離職，沒想到對方竟為了自己而離婚。阿牧有感自己拆散別人家庭，一直耿耿於懷。親子羽毛球比賽當日，阿牧說服Darren不要讓自己後悔錯過兒子離開前相處的最後機會，Darren決定趕到運動場與兒子合力比賽，兒子終能完夢。
《大叔的愛》第7集：梓芊介入阿田阿牧同居關係 ( 播出日期: 7月6日)
梓平因誤墜騙局簽下賣樓合約，令他與梓芊被迫遷，無家可歸的梓芊來到阿田家暫住，兩人相處融洽，時常在家中肆無忌憚地喝酒、吃零食、看電視，弄得一團亂，總是由阿牧來收拾兩人的爛攤子。某夜，見梓芊醉酒、躺在梳化上熟睡。阿田憶起兩人的相處，泛起愛意，一時想親吻梓芊。梓芊忽然睜開眼，把阿田嚇呆。梓芊搭著阿田的肩膀，似乎亦想親吻阿田，但梓芊一下推開阿田衝進廁所嘔吐大作。嘈雜聲把阿牧吵醒，阿牧看著悉心照料梓芊的阿田，心裏不是味兒，悄悄地回到房裏⋯⋯
《大叔的愛》第8集： 青梅竹馬 ( 播出日期: 7月7日)
當梓芊酒醒過來，阿田不斷地出言試探，發現她對昨晚喝醉一事似是完全沒有印象，終於鬆了一口氣。阿田想到以假名簽字有機會令合約無效，前往詐騙公司與負責人對質。惟奸狡的負責人借口推搪，更指出就算合約不是用真名簽署依然有效，阿田無功而還。阿田見Carman及梓平媚來眼去，似有火花；從梓芊口中得知二人正在發展；阿牧替二人高興感，阿田卻感到有點難以置信。夜裡，阿田與梓芊聊起對方的感情狀況，一陣瞹眜，此時，梓芊收到Louis來電，阿田阻止梓芊接聽；兩人心如鹿撞，卻刻意抑壓著彼此的情感。隔天，阿牧與阿田再次來到詐騙公司對質，憑著梓平經常用錄音機錄下笑話的習慣，終於證明詐騙合約無效，成功替梓平取回居所。
《大叔的愛》第9集： 阿田向梓芊「告白」 ( 播出日期: 7月8日)
梓芊驚訝撞見阿田從後抱住阿牧，一時不能接受，倉皇離去。梓芊落寞地在街上徘徊，回想起與阿田在家中共處的情境，感觸落淚。與此同時，阿牧質問阿田為何要挽留自己，阿田解釋自己心亂如麻；阿牧進一步要求阿田與自己交往，阿田竟然一口答應。阿田與阿牧第一次正式約會，但阿田卻不時與梓芊互傳短訊，讓阿牧感覺不爽。二人排隊吃飯時突然被人推撞，阿牧本能反應拉著阿田的手，阿田對此感到避忌，阿牧非常氣憤，認為阿田覺得自己不見得人，感覺被受傷害。阿田約梓芊在海邊散心，正當梓芊欲鼓起勇氣向阿田表白之際，卻被阿田搶先告白自己正與阿牧交往，梓芊聽後異常失落，卻在阿田面前強裝快樂。
《大叔的愛》第10集 ： 戀情不公開 ( 播出日期: 7月9日)
阿田受KK委托跟進當紅男演員SK（歐鎮灝飾）的樓盤個案，剛巧碰見阿牧正在招待另一位女演員Kathy（王頌茵飾）；阿田發現眾人煞有介事小心翼翼。阿牧向阿田悄悄透露SK及Kathy正在秘密拍拖，Kathy因為怕影響形象而不肯公佈關係，阿牧趁機諷刺阿田同樣不肯公開關係；阿田辯稱兩人關係並非正常的男女關係，反而越描越黑。早在埋伏的記者攝下SK與Kathy的行蹤，阿田與阿牧欲阻止但為時已晚；SK、Kathy舉行緊急記招，公開二人情侶關係；公司眾人在觀看直播，阿田突然宣布自己正與阿牧交往，KK大感詫異。