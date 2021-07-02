大叔的愛劇情｜第6-10集劇透 阿田阿牧同居出現第三者 情敵唔止黃德斌

《大叔的愛》劇情劇透！經香港ViuTV改篇的《大叔的愛》話題十足，進入第二週會有更多原創劇情，阿田阿牧的同居關係出現第三者，疑幻疑真的感覺，反而促進阿田阿牧二人的感情，阿田突然宣布自己正與阿牧交往，KK的求愛行動即將展開下一輪攻勢⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV