大叔的愛劇情｜大結局11至15集劇透！阿田、KK結婚場面預告！

《大叔的愛》劇情——大結局劇透慎入！全劇15集的香港版《大叔的愛》將在第三星期迎來劇情高潮噴射式大結局！第二星期第10集劇情，在阿田「出櫃」公開與阿牧的戀愛關係下煞停，進入結局周，三人關係將會急速發展，由出櫃、拍拖、見家長、分手、橫刀奪愛到結婚場面樣樣齊！

文：東方新地 圖：ViuTV