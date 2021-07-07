大叔的愛劇情｜大結局11至15集劇透！阿田、KK結婚場面預告！
文：東方新地 圖：ViuTV
以下是根據日本原著版《大叔的愛》最後兩集的結局劇情劇透，最後5集阿田阿牧跟KK的三角關係，將會反輚再反轉，仲有大澳外景以及婚禮場面：
《大叔的愛》第11集劇情 – KK愛之反擊
阿田向同事們公布與阿牧的交往關係，但阿牧卻未正面回應，使得原本支持他們的同事，以為是阿田單相思。在阿田嘗試照料感冒的阿牧之餘，Darren也表達了關心之意，進而得知阿牧是害怕阿田會因為自己而得不到幸福，才不敢承認兩人的感情，便十分心疼，阿牧總是將他人看得比自身重要。
當初以為阿田因為同性戀而遭拒自己的KK，再度燃起追求阿田的希望，而眼見KK手足無措的Francesca，決定協助他計策擄獲阿田芳心的作戰計畫。離婚的Francesca仍放不下KK，另一方面KK的下屬Louis，則設法讓她擱下留戀、接納自己，展開瘋狂追求！
《大叔的愛》第12集劇情 – 同遊大澳見家長
阿田應阿牧的邀請，拜訪阿牧的老家，在阿牧突如其來地向父親出櫃後，雖然未能獲得理解，但阿牧的母親和妹妹都相當支持他倆。為了尋得釋放情緒的出口，梓芊向阿田坦白自己的心意，不忍的阿田便擁抱了她，而這一幕正好被阿牧撞見⋯⋯
《大叔的愛》第13集劇情 – 田與牧的考驗
阿牧面對與阿田的戀情，總是懸著一顆心，與阿田母傾談過後，得知其也希望阿田有朝一日能結婚生子，加上父親對阿田的排斥，為防止自己耽誤阿田的幸福，便忍痛提出分手，並在隔天搬離阿田家。鏡頭一轉，一年後，阿田與KK已是同居的關係！
《大叔的愛》第14集劇情 – 田與KK先同居、後結婚？！
和阿牧退回單純前後輩關係的阿田，過著無法自理的生活，為了散心，曾嘗試參加聯誼，卻始終找不到合適的對象，關心他的KK便造訪府上替他打理家務，兩人在這一年的相處間，也自然而然地成為同居關係。在KK的幫助下，阿田的生活逐漸步回正軌，業績也提升了不少，某日KK大陣仗地向阿田求婚，基於上司與下屬的關係，加上不忍在眾目睽睽下拒絕KK的阿田，便迷糊地答應了這樁婚事！
嘗試理解何謂「結婚」和「戀愛」的阿田，向梓芊訴苦； 另一方面不忍阿牧委曲求全的Darren，則向阿田坦白阿牧還愛著他的心意，而KK也藉此察覺到阿田內心的混亂與動搖。
大結局！《大叔的愛》第15集劇情 – 田與牧的大結局
梓芊找上阿牧，向他發洩暗戀失敗的鬱悶情緒，但不希望阿牧後悔，更鼓勵阿牧再次向阿田表白，但當阿牧終於鼓起勇氣約阿田見面時，阿田卻在途中遇到一位生重病倒地不起的老婦人，因個性善良熱心，為了將其送醫而耽擱未能及時赴約，直到阿田趕到約定地點時，阿牧已黯然離去。
隨著大喜之日來臨，阿田透過神聖的結婚儀式，想起與阿牧一起生活的回憶，發覺自己想約定終身的人是阿牧，因此無法接納KK的愛，KK了解阿田真正心意的後，便瀟灑放手、鼓勵阿田追回阿牧。
最後，阿田擁抱阿牧的不安，表明自己想和他永遠在一起並求婚，兩人終於再次重修舊，並且展開甜蜜的同居生活，與此同時，KK與Darren相互撫慰、Louis仍努力追求Francesca、Carmen對梓平感到癡迷，梓芊則和一名外國執事展開新戀情，故事畫下圓滿的句點。