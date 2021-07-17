大叔的愛大結局｜電影版集氣、演員嗌Confirmed！KK被降職網民抱不平、阿田阿牧激情互嘴

ViuTV《大叔的愛》大結局完滿播出，收視尚未揭曉，已經傳出開拍「《大叔的愛》電影版」的消息！全劇15集的香港版《大叔的愛》得到高度關注，ViuTV順勢在下周一起分四晚連播原裝日版《大叔的愛》，飾演主角阿田的Edan笑言是「演技大鞭屍」，而一眾演員在結局後的直播大爆拍攝花絮小秘密！

文：東方新地 圖：ViuTV