大步走劇情｜大結局劇透：胡諾言向姚子羚求婚、張達倫遭抹黑、羅天宇劉穎鏇結婚
文：東方新地 圖：TVB.com
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《大步走》大結局周劇情
第21集劇情： 張國強最後說的話
第22集劇情：胡諾言向姚子羚求婚
第23集劇情：張達倫遭抹黑
第24集劇情：羅天宇向劉穎鏇求婚
第25集大姞局劇情：陳山聰負傷參賽
大步走結局周劇情重溫｜第20集加長版精華：「就當係最後一場比賽」
曾經有個運動員講過，要把每一場比賽都當最後一場。唔係每個人都能掌握到人生，但總有理由為佢哋人生跑道上添加意義，無論成果如何，只要盡力享受當中，即使可能係人生到了最後，都會無憾一生。
《大步走》結局周第21集劇情： 張國強最後說的話
陳山聰等人遭逢巨變，姚子羚安慰陳山聰，胡諾言從旁看在眼裡。張達倫兒子宇笙表現平靜，逕自抑壓情緒。陳山聰找到張國強的筆記簿，原來他於比賽前一晚寫下心底話……羅天宇向蔣志光匯報店舖的狀況，發現有一批白布鞋甚為滯銷，蔣志光着羅天宇想出解決方案，羅天宇及後獲劉穎鏇啟發。歐瑞偉夫婦與鄧卓殷的母親商討婚事，鄧卓殷之母提出諸多要求；歐瑞偉夫婦打算把居所轉至梁彥宗名下。胡諾言與姚子羚談到未來結婚之事，姚子羚有意迴避話題。陳山聰姐姐王綺琴找劉穎鏇查證，得悉兒子梁彥宗原來一直說謊……回到目錄
大步走｜第21集加長版精華｜最後的說話｜張國強
生命真係可以影響生命！你嘅生命中有無一啲人已經離開咗你？但你仲記得佢講過嘅說話？K.O. Sir(張國強) 最後係追思會上留俾大家嘅都係充滿正能量說話！呢一段小編都感動到喊！
《大步走》結局周第22集劇情：胡諾言向姚子羚求婚
姚子羚幫忙處理競風社的事務，與陳山聰表現合拍。梁彥宗被歐瑞偉趕走後不知去向，陳山聰父女與羅天宇找到他，梁彥宗終知錯。富商杜燕歌懷疑胡諾言牽涉利益輸送，姚子羚從妹妹趙希洛口中得知此事，向胡諾言送上支持。張達倫兒子宇笙有機會前赴日本接受跑步訓練，張達倫認為時機剛好，不想宇笙看到其狀況每況愈下。劉穎鏇幫梁彥宗覓得售貨員之職，王綺琴帶梁彥宗回家向歐瑞偉認錯。張達倫害怕的時刻終於來臨，因陳自瑤在身邊而泰然面對。胡諾言擺平工作上的危機，跟姚子羚訴心事時突然向她求婚……回到目錄
《大步走》結局周第23集劇情：張達倫遭「巴絲同盟」抹黑
姚子羚妹妹趙希洛因意外送院，她與泰臣均為不幸感到悲痛。姚子羚替趙希洛難過，獲陳山聰鼓勵。梁彥宗為羅天宇獻策，合力促銷白布鞋，蔣志光對羅天宇另眼相看。有地產公司使手段逼狗場賣地，胡諾言主張狗場搬遷，姚子羚為此事與胡諾言鬧意見。陳山聰等人歡送將赴日本受訓的張達倫兒子宇笙，張達倫、陳自瑤亦約了宇笙吃飯，張達倫要在宇笙面前裝作一切無恙……「巴絲同盟」抹黑張達倫，要藉此向陳自瑤報復。姚子羚鼓勵陳自瑤，並贊成林子善的提議，欲為張達倫做專訪反擊，陳自瑤為保護張達倫而感猶豫……回到目錄
《大步走》結局周第24集劇情：羅天宇向劉穎鏇求婚
陳山聰向蔣志光提出全程約250公里的「圍港跑」計劃，從而推廣跑步風氣，完成張國強的夢想，蔣志光全力支持。泰臣悉心照料姚子羚妹妹趙希洛，二人終於走出陰霾。蔣志光為友人的突然離世感觸，並希望促成劉穎鏇與羅天宇的婚事，向羅天宇透露心意。羅天宇向劉穎鏇求婚，詎料……姚子羚接報得悉狗場出事，幸陳山聰幫忙而尋回失犬，姚子羚喜極跟陳山聰擁抱，被胡諾言看見。姚子羚向陳山聰提到胡諾言向她求婚之事，自言仍未能下決定。姚子羚往找胡諾言，意外發現他的秘密……回到目錄
《大步走》結局周第25集劇情：陳山聰負傷參加圍港跑(大結局)
陳山聰領張達倫練跑，張達倫着陳山聰勿錯失追求姚子羚的機會。羅天宇、劉穎鏇舉行婚禮，陳山聰、蔣志光爭着要陪伴劉穎鏇行禮，姚子羚設法解決紛爭。陳山聰、蔣志光為一對新人致辭，場面溫馨。婚禮之後，姚子羚送喝醉了的陳山聰回家，陳山聰向姚子羚許下承諾。陳山聰、姚子羚練跑兼拍片分享跑步貼士，陳山聰突然腳痛，原來當日尋找失犬時弄傷舊患，醫生建議他動手術，陳山聰卻堅持參加「圍港跑」。圍港跑舉行當天，陳山聰負傷上陣，誓要跑畢全程衝過終點……回到目錄