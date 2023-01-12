大誠實家｜1-10劇情/角色介紹：蔡瀚億舌戰何啟華！
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ViuTV原創劇《大誠實家》，劇集講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。由蔡瀚億、何啟華、王智德、徐㴓喬、李敏、黃正宜、黎濟銘、陳子豐、朱栢謙、和泉素行等人主演，此劇亦為《ViuTV 2023》節目巡禮之一。
《大誠實家》劇情簡介
健康產品直銷公司「健康皇」創辦人－盧文乃（蔡瀚億飾）的人生格言就是「寧我呃天下人，莫天下人呃我」，他捕捉到人對權威和金錢無底的慾求，利用層壓式及高超語言偽術，成功吸引一班信眾盡心盡力推銷其公司產品，令「健康皇」成為城中直銷巨頭。
一次周年大會，盧文乃突然得到怪病，無法說謊，在眾人面前自爆公司的產品和銷售方式全是騙局，更向妻子若玲（徐㴓喬飾）自爆偷食多年。盧文乃隨即被起訴商業詐騙，轉眼間淪為一無所有的階下囚，失去事業及家庭。
出獄後盧文乃一心想取回「健康皇」的江山，卻發現公司被同行對手林放虎（何啟華@ERROR飾）所擁有。心急如焚的文乃立刻報讀人生教練陳本質（黎濟銘飾）的課程，希望重奪說謊能力，卻被視誠實為人生必守規條的社工綠茶（李敏飾）處處阻撓。本質的出現動搖著綠茶和男友Alan （王智德@MIRROR飾）的關係，同時文乃絕對虛偽的價值觀為綠茶帶來衝擊，二人對誠實南轅北轍的價值觀卻漸漸互相影響。
然而越來越多同行商家同時染上「誠實症」，化學家Walter（朱栢謙飾）自動找上文乃，告知自己一家因錯信「健康皇」，導致血本無歸集體自殺，所以聯同林放虎研發出一種壓抑大腦說謊功能的「吐真劑」，向文乃報仇落藥，卻遭林放虎反口，向其他無辜的同行落藥，去擊潰競爭對手，以圖壯大自己的王國。
盧文乃、Walter、陳本質等聚首一堂，誓要趁事情一發不可收拾之前，阻止林放虎！與此同時，文乃得Walter 治療，終於能重新說謊，但其實誠實與否，只是一種選擇。文乃會選擇說謊，還是誠實去面對自己以後的人生？