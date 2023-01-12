大誠實家｜1-10劇情/角色介紹：蔡瀚億舌戰何啟華！

ViuTV原創劇《大誠實家》，劇集講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。由蔡瀚億、何啟華、王智德、徐㴓喬、李敏、黃正宜、黎濟銘、陳子豐、朱栢謙、和泉素行等人主演，此劇亦為《ViuTV 2023》節目巡禮之一。