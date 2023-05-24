大頭綠衣鬥殭屍劇情｜結局5集劇情 鄭秀文自己都翻睇

一代捉鬼大師張可以（楚原飾）因避戰亂，帶著兩個徒弟張北平（錢小豪飾）及張南京（黎耀祥飾），從京城來到香港，由於生活艱苦，三師徒被迫居於妓院柴房。北平後來轉職大頭綠衣（警察），剛巧殭屍大鬧香港，北平請師父可以重出江湖對付殭屍。北平戀上女鬼飄雪（鄭秀文飾），飄雪溫婉嫻淑，可惜人鬼殊途，此段情終告消逝。飄雪另外有一孿生姊姊飄紅（鄭秀文分飾），為人豪爽不羈，亦一直暗戀北平，北平曾一度弄錯人鬼身份，弄出笑話連篇，最後，飄紅為救北平甘願犧牲性命，到底飄紅、北平之間的愛情，註定要終結還是有所突破？