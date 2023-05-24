大頭綠衣鬥殭屍劇情｜結局5集劇情 鄭秀文自己都翻睇
大頭綠衣鬥殭屍結局｜劇情精華（1-20集劇情：有片重溫）
一代捉鬼大師張可以（楚原飾）因避戰亂，帶著兩個徒弟張北平（錢小豪飾）及張南京（黎耀祥飾），從京城來到香港，由於生活艱苦，三師徒被迫居於妓院柴房。北平後來轉職大頭綠衣（警察），剛巧殭屍大鬧香港，北平請師父可以重出江湖對付殭屍。北平戀上女鬼飄雪（鄭秀文飾），飄雪溫婉嫻淑，可惜人鬼殊途，此段情終告消逝。飄雪另外有一孿生姊姊飄紅（鄭秀文分飾），為人豪爽不羈，亦一直暗戀北平，北平曾一度弄錯人鬼身份，弄出笑話連篇，最後，飄紅為救北平甘願犧牲性命，到底飄紅、北平之間的愛情，註定要終結還是有所突破？
另外殭屍的禍根，生前是被香港首富屠萬富（江毅飾）所害，可惜天理循環，報應郤報在萬富女兒屠天麗（關寶慧飾）身上。天麗在生時迷戀北平，後假扮自殺卻弄假成真，死後卻執迷不悟，受鬼官教梭，報夢父親萬富，將自己煉成殭屍之王，要吸盡100人的陽氣，萬富卻成為第100人被天麗吸取陽氣而死的人。
大頭綠衣鬥殭屍｜第16集劇情飄紅女性化打扮出現反被北平取笑
可以等與天麗惡鬥一場，終將她捉住，但屈仁已中屍毒，可以帶他回家醫治，命北平將天麗屍體燒燬，天麗迷暈北平，萬富趕至，救走天麗，北平醒來，誤以為天麗屍體已毀滅。 萬富將天麗屍體帶回家，依其指示，提供壯男予她吸取陽氣。 北平成功遊説屈仁做污點證人，指控萬富惡行，立即將萬富拘捕。北平因而立大功，獲升為總督察。北平宴請各人，飄紅在如夢鼓勵下，女性化打扮出現，反被北平取笑，飄紅一怒而走，中玉追來安慰，表示即將回安寧處，但仍衷心祝福飄紅能與北平結合，飄紅感動。 萬富在律師教唆下，製造假證據證明自己患絕症，只餘兩個月性命，法官判萬富緩刑。 飄紅親自下廚，炮製美食予北平，北平卻不瞭解飄紅心意，全不領情，飄紅心內難過。
大頭綠衣鬥殭屍｜第17集劇情如夢等得知飄紅一直暗戀北平
飄紅借酒消愁，喝至酩酊大醉，北平撞見，送她回家，抱她入房安頓，如夢見到，以為二人發生關係。 屈仁為怕萬富向他報復，寧到警局做雜工以策安全，阿才對他頤指氣使，屈仁強忍。 北平之新上司李大衞到警局上班，原來他是揚威的親戚，二人相見，敍舊一番，北平見大衞一表人才，且是孤家寡人，靈機一觸，決撮合大衞與飄紅。 北平約飄紅郊遊，飄紅滿心歡喜，怎料原來北平是介紹她予大衞，飄紅大失所望。如夢等得知飄紅一直暗戀他，但他心中只愛飄雪一個，飄紅難過，藉詞搬離醉紅院。 安寧安排中玉與鄧小慧結婚，中玉拒絕無效，於新婚夜逃去，安寧大怒，安排人手捉回中玉。
大頭綠衣鬥殭屍｜第18集劇情飄紅一人到中環謀生
萬富假借招募壯男到花旗國掘金，實則安排他們給天麗吸取陽氣，無數壯男慘死。 大衞自見飄紅一面後，對她思念，向北平打探飄紅之消息，但北平亦沒有飄紅之音訊，北平心內對飄紅不期然產生思念之情。 飄紅一人到中環謀生，連續幾日也找不到工作，正感徬徨之際，終讓她在一銀號找到後生工作，才敢鬆一口氣。 另方面，中玉亦到中環尋找飄紅，屢尋不獲，錢財又被賊劫走，沒銀交房租，被迫流落街頭，苦不堪言。 銀號遭賊劫，飄紅奮勇將賊捉住，老闆海叔對飄紅另眼相看，與她投緣，認了她做契女，替她改造一番。 飄紅偶然在街上撞見落泊的中玉，遂安排他在銀號工作，得以棲身，時安寧尋至，夾硬將中玉帶走。
大頭綠衣鬥殭屍｜第19集劇情中玉求飄紅答允嫁他
飄紅髮現中玉失蹤，甚為擔心，猜出他可能被安寧捉回城寨，遂回醉紅院找北平求助，北平妒忌心起，拒絕相助，飄紅唯與如夢往找安寧。 飄紅要求安寧釋放中玉，安寧不肯，北平率眾警至，與安寧之手下對峙之際，中玉吊頸自盡，眾人及時相救，中玉求飄紅答允嫁他，飄紅被其真誠打動而答允，北平心內甚難過，而安寧亦無奈放走中玉。 安寧因中玉拒婚一事，而激怒清廷，下令將他全家抄斬，中玉獲悉，將安寧救走，安寧愚忠，卻服毒自盡，可以及時相救，曉以大義，安寧才放棄再尋死。 警方發現九十九具乾屍，可以猜出必是天麗正在練僵屍，遂立即帶同北平等往對付她，但剛巧天麗大功告成，成超級僵屍，可以派人燒屍之際，為時已晚，乾屍已變成喪屍。
大頭綠衣鬥殭屍結局劇情 ｜第20集劇情劇情喪屍再襲擊警局 四大天王終於上身
可以決定請四大天王到來對付天麗，要紅、京、夢、愛齊心合力才可讓四大天王上身，夢、愛惶恐不足。 喪屍襲擊警局，屈仁被咬，負傷逃去，找到可以等，可以不知屈仁已中屍毒，將他收留。 天麗率喪屍侵至，飄紅等因不齊心，未能讓四大天王上身，可以、安寧合作對付天麗，險象環生，時屈仁又已變成喪屍，襲擊眾人，形勢更惡劣，危急之際，飄紅等終於齊心，四大天王終上身，消滅喪屍，但卻不是天麗敵手，天麗終搶走北平。 天麗帶北平至山洞，要將其陽氣吸盡才殺他。 安寧被天麗咬傷，不願變成喪屍，自盡而死，可以將寧屍與屈仁燒燬。 可以等在鬼姊妹相助下，引天麗出現，欲以炸藥炸死她，不成功，天麗欲殺各人，另方面，飄紅則救出北平，但他已中屍毒，且陽氣大失，性命垂危。 到底可以等如何消滅天麗？飄紅又能否救回北平？請看本集大結局自有分曉。
《大頭綠衣鬥殭屍》以外 鄭秀文拍過的TVB劇集
1991年 《浪族闊少爺》 飾演施敏（Sammi）
1992年 《壹號皇庭》 飾演方家琪（Josephine）
1993年 《大頭綠衣鬥殭屍》 飾演 飄雪& 飄紅
1994年 《親恩情未了》 飾演張家慧（Helen）
1995年 《刑事偵緝檔案II》 飾演葉子晴（Ivy）
1999年 《寵物情緣》 飾演歐子珊（Susan）
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