大鬧廣昌隆｜劇情重溫 1-20集文字劇情 周海媚淒美演繹小芙蓉
《大鬧廣昌隆》劇情簡介：20集故事大綱
許大廣(林家棟飾)是一名在廣昌隆當苦力的普通職員，因長相與廣昌隆死去的三老闆陸運廣(林家棟分飾)相似而被二老闆關照。大廣在機緣巧合下拾得一紙傘，更發現一隻女鬼長年寄居於紙傘內。
女鬼小芙蓉(周海媚飾)心地善良，長年寄住傘內只為找回失散多年的三哥、其丈夫陸運廣。小芙蓉利用電台講鬼故企圖尋回三哥，但並不成功，卻遇上好心人車達夫。
大廣青梅竹馬的女友倀雞英(郭少芸飾)因妒忌大廣與小芙蓉日漸親密，而用極難聽的說話將小芙蓉趕走。大廣追出尋找小芙蓉時被雷電擊中。這一次雷擊卻讓大廣想起以往小芙蓉與陸運廣相處時的種種。大廣與小芙蓉開始尋找殺死三哥的兇手，起初大家懷疑是因得不到三哥而妒忌的丹鳳。後來卻發覺原來是兄弟陸運昌的所為。
陸運昌因怕大廣和小芙蓉查出真相，找來天靈大師對之加害。當年曾受恩於小芙蓉的盲婆（羅蘭飾）則運用其通靈力與天靈激鬥。大廣和小芙蓉終能討回公道。大廣最終與倀雞英結婚並一起生活至終老。一次，大廣與倀雞英一起同遊公園，倀雞英離開去買東西時，大廣在模糊之間彷彿再次見到小芙蓉的身影。原來這是大廣將要離開人世時，看到小芙蓉在遠方等候他。
《大鬧廣昌隆》演員角色表：
林家棟 飾 陸運廣/許大廣（廣昌隆「太子爺」，後來因誤喝了被人下毒的酒而中毒身亡，繼而轉世成為許大廣）
周海媚 飾 小芙蓉（陸運廣之妻子，後來因誤喝了被人下毒的酒，中毒身亡而變成女鬼）
郭少芸 飾 古美英（外號倀雞英，許大廣的同居女友，於第11集與許大廣結婚）
楊 羚 飾 許淑貞（許大廣的妹妹）
單立文 飾王天靈（天靈大師、羊咩鬚，盲婆之師弟兼天敵；利用邪眼控制陸家及與他作對的人，隨他死後眼鏡碎裂而解咒！對付小芙蓉、車達夫，於第20集被陸運昌用印有「勝者為王」的旗幟誤殺）
羅 蘭 飾盲 婆（王天靈之師姐兼天敵，幫助許家對付王天靈，於第20集多次用扶乩耗盡陽壽）
陳啟泰 飾 車達夫 （於1921年出生，於第14集因心臟病發去世，進入陰間；於第20集投胎轉世，成為許大廣的下世的好朋友）
金興賢 飾 陸運昌（「廣昌隆」大老闆，陸運隆、陸運廣之兄；殺害陸運廣、小芙蓉，於第20集誤殺王天靈後入獄）
沈 威 飾 古仁貴（古美英之父，「美的電台」DJ）
鄧兆尊 飾 陸繼華（奀豬華、Christopher Luk，陸運昌、薛靜儀之子；陸曉彤之兄
與許淑貞相戀，於第20集與許淑貞結成夫婦）
簡佩筠 飾 陸曉彤
何遠恆 飾 車達君
曹 眾 飾 丹 鳳（1920年代酒廊歌星，愛慕陸運廣）
《大鬧廣昌隆》於1997年8月4日至8月29日期間首播。
大鬧廣昌隆 主題曲 《抱緊眼前人》｜主唱： 梅艷芳
《大鬧廣昌隆》第1集劇情
故事發生在1960年代，許大廣出生在一個窮苦家庭，有一天，他到糧油店「廣昌隆」應徵打雜，見工時老闆陸運昌因大廣的長相與其三弟陸運廣十分相似，故不加考慮下便聘用大廣了。第一天上班，其掌櫃福伯向他講解「廣昌隆」內的規矩，其中更特別提及不許員工進入三少(陸運廣)的辦公室及閣樓。「廣昌隆」週年紀念，大廣跟同事用膳，但其中一人指聽見閣樓傳來歌聲，眾人細聽之下，指歌聲是死去多時的三少奶小芙蓉。大廣本不信鬼神之說，但在眾人相逼下前往查看，他在閣樓只見有老鼠，但閱樓只有大廣一人，無使用留聲機，但留聲機卻播著「等著你回來」。大廣見閣樓無異樣，便裝成運廣來嚇人，運昌知後大怒並要辭退大廣，幸得其弟運隆其大廣求情。
之後，大廣再次聽到歌聲，便上閣樓查看，大廣被老鼠嚇怕，在恐慌中他撞倒油紙傘，令傘子打開，釋放了小芙蓉，大廣並被小芙蓉嚇得魂不附體。
《大鬧廣昌隆》第2集劇情
小芙蓉請大廣尋找運廣，大廣見她沒有惡意下便答應要求了。第二日，大廣便開著油紙傘帶小芙蓉上街，可是小芙蓉上街時卻諸多避忌，例如經過土地前要「付」溪錢，不能經過有人打白虎的地方，令大廣大惑不解。他們在街上遇見美英(美英不能看見小芙蓉)，可是突然的大雨，大廣又只許美英用傘子的另一邊，美英被淋濕而責怪大廣，回家後，眾人又要大廣打麻雀，可是古仁貴的運氣好，令眾人都出盡方法來對付古仁貴。大廣請小芙蓉幫忙，結果贏了幾局麻雀。突然，台長急召仁貴回電台主持「講故事」節目，但仁貴一時間沒有題材，不知如何是好。節目開始時，古仁貴先再一次報導街市蔬菜價格，突然小芙蓉上了古仁貴身，講了「遮鬼奇冤」這故事來，道出了她與運廣相識的經過。原來，小芙蓉本是丹鳳的僕人，由於丹鳳與運廣素有交往，令小芙蓉暗戀陸運廣。……
節目結束後，台長大讚仁貴表現出色，並大增增薪予仁貴，可是仁貴懷疑自已撞鬼。
《大鬧廣昌隆》第3集劇情
大廣恃著小芙蓉答應助他中馬票，便偷懶不上班。仁貴怕再撞鬼，不敢再講故事，但台長指故事大受聽眾歡迎，並威逼仁貴說下去，仁貴只好屈服。後來仁貴知道真的被鬼上身，嚇得魂不附體，但是小芙蓉把她的身世告訴仁貴，令仁貴大為感動，並決定幫她。運昌聽到電台的鬼故事後憂心忡忡，害怕以前所作的惡行會被人發現，不知如何是好。
《大鬧廣昌隆》第4集 劇情
自仁貴替小芙蓉講「遮鬼奇冤」這故事後，得到台長讚賞並獲加薪。大廣心生一計，要小芙蓉幫他中馬票，她用盡法力，想到「利」「東」兩字，於是大廣向阿采說謊指美英有孕而借錢，並到灣仔利東街購下整條街的馬票，怎料小芙蓉想漏了「源」字，令大廣失去頭獎而大怒，最後還逼小芙蓉現身來述明一切。
小芙蓉繼續說「遮鬼奇冤」這故事，指當年運廣寧願放棄家族生意，與她遠走高飛，但生活困苦，運隆勸運廣回家但被運廣所拒，運廣並勸運隆小心運昌。丹鳳遇運廣並對其百般挑逗，但運廣痛罵丹鳳，丹鳳誓要殺死小芙蓉及運廣。
運廣百無聊賴，在大笪地測字問事業，答案竟是困難重重，令運廣感到無奈。但無意中聽到小芙蓉的歌聲，原來小芙蓉竟在街頭賣唱。
《大鬧廣昌隆》第5集 劇情
小芙蓉講「遮鬼奇冤」這故事快要播出大結局，運昌怕其當年所作惡行被仁貴揭發，派人把仁貴捉走並軟禁，而油紙傘跌在地上，台長不見仁貴， 大為緊張，並命人四處尋找。豈料小芙蓉會飄進直播室，眾人聽到她的聲音無不毛骨悚然。
小芙蓉的故事說到運廣上廣州做生意，漸音訊全無，小芙蓉貧病交迫，後來小芙蓉到廣州找運廣，但見運廣衣衫襤褸，當手拉車伕，運廣見小芙蓉感到自卑，小芙蓉細心照料運廣，二人過著溫馨生活。有一天，運廣帶回洋酒及食物，最後二人中毒，在送院途中，小芙蓉吐血而死，後更被雷電打中，被攝去魂魄，被藏入傘內二十五年。最後，小芙蓉在節目中相約運廣見面。而美英等人則替小芙蓉裝扮卦約，但等了一整晚，只是連番遇上彈奏著《等著你回來》的車達夫。
《大鬧廣昌隆》第6集 劇情
達夫見過小芙蓉後便被其美色所迷倒，造成神不守舍，令君、月亭擔心。仁貴因帶鬼入電台，而被台長解僱，眾人決定幫小芙蓉找大廣。大廣跟小芙蓉苦學打算盤，運隆見大廣發奮，擢升他擔任文職工作，大廣買「新衣」(紙衫)以報答小芙蓉，小芙蓉換上新裝後明艷照人，令美英大感不是味兒。
而達夫之父車月亭原來是黑道中人，欲入股「廣昌隆」而被運昌一口所拒。月亭大怒而施硬功，並派一群乞丐到「廣昌隆」搗亂，但亭與警司相熟，令大廣無奈。月亭毒打大廣，幸達夫來阻止，達夫求見小芙蓉，小芙蓉應約，兩人在餐廳外遇色狼，小芙蓉大驚，只好避入傘內，達夫被嚇呆，只好帶傘逃離。
《大鬧廣昌隆》第7集 劇情
小芙蓉不知所踪，大廣甚擔心，時見達夫，小芙蓉到，大廣鬆一口氣，美英見狀感到不是味兒。
華、彤無心向學，昌怒摑華，華到廠當雜工，竟以金錶、金錢賄賂仁貴替自己送貨及洗廁所。
達夫替小芙蓉搜集資料，懷疑鳳毒害兩人。達夫後來暈到，令月亭擔心，幸後來達夫甦醒。
達夫鬧廣昌隆，見阿華飯盒內全是鮑魚、海味等，且出手闊綽，最後知道華是廣昌隆太子，華彤被擄，昌無奈答應月亭要求，月亭召開記者招待會宣佈入股之事，大廣與小芙蓉決加以阻止。
《大鬧廣昌隆》第8集 劇情
在招待會上，小芙蓉英上了月亭身，令他自爆以往所作的惡事，又帶眾人到藏身地點，令繼華、達君獲救，他們二人對月亭感痛心。後來小芙蓉離開車月亭，而令月亭清醒而感不妙。
大廣因力保「廣昌隆」不失，運隆升他當掌權。運昌約見小芙蓉，隆說起往事，方知運廣被救，但有一天突然失蹤，從此音訊全無。阿昌假稱帶小芙蓉見運廣，但實際上他欲將小芙蓉超度，大廣感不對勁而拚命救小芙蓉。運昌感到無奈，只好到澳門找天靈大師，他給運昌三個錦囊，著他分別於農曆八月十日、九月初十及九月十一才可打開。
美英見小芙蓉與大廣感情日深，與大廣大吵起來，小芙蓉離去，大廣突然有前世感應而彈起琴來，小芙蓉淚流滿臉。
《大鬧廣昌隆》第9集 劇情
大廣徐徐向小芙蓉道出很多運廣的往事，令小芙蓉知道大廣就是運廣的今生。美英知道後忐忑不安，怕小芙蓉會纏著大廣，故美英拉大廣回家，更將油紙傘擲到街中棄掉，令小芙蓉十分難過，幸達夫路過見狀把小芙蓉收留，月亭見小芙蓉，以為是丈夫的女友。繼華堅持回籐器廠工作，氣得運昌七竅生煙，繼華回籐器廠後，仁貴和陳剛希望可在繼華身上找好處，爭相向他大獻殷勤。
運隆知大廣想調查運廣的往事告知運昌，昌、儀聞後大驚，儀欲偷看錦囊但被運昌所制止。大廣突感應前世，竟寫起毛筆字來，美英知小芙蓉在家而破口大罵，令大廣掌摑美英，小芙蓉只好黯然離去。
仁貴和阿芳等人擔心小芙蓉會成為大廣的「外遇」，故只好與陳剛合謀把大廣灌醉，並抬入美英的房間中，翌晨大廣醒來，赫見自己赤條條睡在美英身旁，仁貴等人便迫大廣聚美英，令大廣感到無奈且百詞莫辯，只好答應與美英結婚，並訂於八月初十舉行婚禮。
《大鬧廣昌隆》第10集 劇情
眾人替大廣、美英籌備婚事，他們試衫時，令大廣幻想起與小芙蓉結婚的情況。大廣找小芙蓉時遇車達夫，並求達夫約小芙蓉見面。這時，陳剛到來而本欲阻止，但小芙蓉欲上了陳剛身，二人絲絲細語，互訴昔日舊情。
阿華出錢出力，借出別墅讓廣、英辦婚宴。之後運隆吩咐大廣跟客人傾生意，丹鳳突然出現，令大廣想起與鳳的往事，原來鳳當日被運廣弄傷臉部而毀容，並致神經失常，後把運廣軟禁，並用槍迫運廣彈琴唱歌。大廣見狀欲慌忙逃走時，卻被丹鳳打暈。
美英見大廣失踪，迫小芙蓉想出大廣所在，小芙蓉勉力思索，發現大廣身處一紅磚屋，隨即昏倒。
《大鬧廣昌隆》第11集 劇情
小芙蓉用盡氣力得知大廣的下落。大廣終於逃脫，而丹鳳則被送往精神病院。
月亭發現小芙蓉原是鬼，於是找道士開開壇作法，達夫拼死來保護他。大廣以為小芙蓉已投胎為狗，便帶了一隻流浪狗回家。
大廣在陸家別墅舉行了婚禮，其腦海中浮現出零碎的片段後，發掘出運廣的骸骨。
《大鬧廣昌隆》第12集 劇情
運昌拆開天靈大師的第一個錦囊，指運昌會有厲鬼纏身，必須善待大廣，故運昌便認大廣為三弟。
淑貞報讀夜校，繼華也一同報讀以借故接近淑貞。運昌不明白不明白錦囊的預言，便問天靈大師，但他向運昌預言將有恐怖事發生。
達夫病情惡化，昏迷間不停喊著小芙蓉的名字，月亭只好找大廣幫手。
《大鬧廣昌隆》第13集 劇情
美英暗中聽見小狗是小芙蓉的轉世後臉色大變，並把小狗棄於街上。大廣知道後，便像一個瘋子般，四出尋找小狗的下落，更因記掛「小芙蓉」而終日茶飯不思，令眾人所擔心。後來，小芙蓉向大廣報夢，指並沒有投胎做小狗，令大廣如釋重負，之後，大廣想出將情話寫在紙上，以燒給小芙蓉。
陸繼華請眾同學燒烤，還在眾人面前逞強懂得游泳，豈料遇溺，幸後來獲救。
《大鬧廣昌隆》第14集 劇情
美英阻止大廣入睡，令他不能與小芙蓉在夢中相見。阿芳與美英到佛寺祈福，盲婆突然出現勸美英讓路，更指大廣參與小芙蓉有宿世姻緣，令美英感到不安。之後，美英約小芙蓉見面，但用符咒封在在油紙傘內，幸達夫及時出現才能阻止。
達夫突然在睡夢中去世，月亭的下屬用黑狗血來驅趕小芙蓉離開。結果，小芙蓉上了陳剛的身體，陳剛把自己撞暈也不能將小芙蓉趕走。大廣想起小芙蓉可能被困車家，強與陳剛到車家問清楚，月亭與大廣發生爭執，陳剛被推下樓梯，小芙蓉從陳剛的身體飄出來。
《大鬧廣昌隆》第15集 劇情
小芙蓉著大廣假扮陸運廣到精神病院探望丹鳳，豈料丹鳳突然中毒身亡。大廣忽然記起當年運廣因揭發運昌走私軍火而遭滅口。同時運昌拆開天靈大師給他的第三個錦囊，拆開後竟看見一連串的數字，令運昌不明所以。
大廣找運昌理論運廣的死因，運昌一怒之下便把大廣等人趕走。
《大鬧廣昌隆》第16集 劇情
阿儀不信天靈大師的能力，找了一班江湖術士來對付小芙蓉，將陸家弄得天翻地覆。運昌再找天靈大師施援，天靈大師指第三個錦囊的數字是運昌的三分一家財，是要運昌把三份一家財作交換條件。
月亭要求小芙蓉下嫁達夫，眾人正商討婚事之際，天靈衝進大廣家中，由於其煞氣重，令小芙蓉和達夫對他也避忌三分。
《大鬧廣昌隆》第17集 劇情
小芙蓉和達夫結婚，眾人要大鬧新房。為了趕走眾人，達夫假意要做出各種噁心動作，令各人自動離開。小芙蓉見大廣醉倒都仍記掛著自己，不捨大廣，但仍趁各人酩酊大醉時就跟達夫離開，回到陰間。小芙蓉去到陰間得到達夫媽及達夫祖母等熱情招待，最後都向眾人交代自己與達夫並不是情侶，達夫爺最為失望。 繼華離家多時，擔心父母與妹的現況，決定約曉彤見面，怎料繼華與淑貞一見曉彤，就覺曉彤性情大變，曉彤除了學會吸煙，而且還肯低聲下氣跟隨天靈，繼華和淑貞嘖嘖稱奇。更奇怪的是，大廣與月亭欲收購廣昌隆，但二人到達廣昌隆時卻見運昌已變得畏首畏尾，運隆反而變得暴躁，動輒就出手打人，大廣和月亭收購不成，反被趕走。 月亭與大廣家人一起找問米婆問及小芙蓉和達夫的近況，月亭從父親口中得知被騙，小芙蓉和達夫根本沒有結成夫婦，月亭大怒，要問米婆找來小芙蓉，親自教訓她。小芙蓉上問米婆身就被月亭拳打腳踢，最後唯有先行離開。大廣和美英燒衣紙給小芙蓉期間，美英再遇盲婆，盲婆又叫美英讓路。
原來盲婆與天靈早已認識，盲婆於廣昌隆卅一週年誌慶時再遇天靈，天靈就乘機宣佈將廣昌隆放盤，大廣和繼華都覺事有蹺蹊。美英與艷芳去完寺廟後又再遇到盲婆，盲婆講明美英的命格剋夫，一定要離開大廣，又說只要美英能於子時帶大廣前來與小芙蓉相見，就可以代他們解劫，美英半信半疑。
美英在家坐立不定，大廣以為美英是氣憤自己忘記了她的生日，大廣送上手錶給美英，又向美英唱生日歌，美英內疚慚愧，決定將盲婆所言告知大廣。 大廣即趕往約定地點，可惜為時已晚，盲婆指美英自私，不讓大廣與小芙蓉相見，更咀咒二人「你死你賤」。大廣帶同大批警察到廣昌隆拉人，天靈合作地跟警察離開，但臨走前對大廣下邪術。
《大鬧廣昌隆》第18集 劇情
天靈向大廣施咒，令他變成十歲小童。運隆受驚後，天靈的施咒被破解，陳剛等人便扮鬼來嚇大廣。
天靈發現運隆欲背叛他，故向運隆再施毒咒，令大廣只餘一個月壽命，美英知道後，聲淚俱下地求盲婆救大廣。盲婆心軟，向美英細說當年在城隍廟任「神棍」，遇上小芙蓉及運廣的經過。
《大鬧廣昌隆》第19集 劇情
盲婆請了小芙蓉上身，小芙蓉用盡各種方法，終令大廣清醒過來。天靈打算把「廣昌隆」售予黑幫。盲婆向祖師爺扶乩，知道了要對付天靈須借鬼幫手。
大廣和美英潛入「廣昌隆」扮鬼嚇人而被運昌識破，但小芙蓉與達夫突然出現，並恐嚇運昌不可賣「廣昌隆」。
「廣昌隆」鬧鬼的傳聞已廣為人知，令天靈大怒，並施咒對付小芙蓉和達夫，迫使盲婆與天靈大鬧法，兩人均用盡法力來攻擊對方，最後天靈戰勝，令盲婆元氣大傷。
《大鬧廣昌隆》第20集 劇情
盲婆吩咐小芙蓉和達夫藏在傘內，並著大廣盡快把傘子帶走。可是天靈用鈴聲引來很多鬼差，盲婆只好再進行扶乩，並得出「機不可失」四字，但眾人都不明所以，盲婆亦因為耗盡功力，令其元壽已盡而死。
月亭不理「機不可失」四字的背後含意，為救達夫而設法用車撞死天靈但事敗，並與陳剛、陸繼華等人中了天靈的邪術，結果大廣只好獨力往找天靈，在與天靈糾纏間，大廣誤把旗桿插死天靈，令眾人所中的邪術消失，生活亦恢復正常，達夫和小芙蓉返回陰間等候輪迴，因而大廣與美英亦一起生活至終老。
數十年後的某天，大廣與美英一起同遊公園，美英離開去買東西時，大廣在模糊之間彷彿再次看見小芙蓉的身影。原來這是大廣將要離開人世時，看到小芙蓉在遠方等候他，接他到陰間生活。當美英回到大廣身邊的時候，已見大廣已安祥地離去了。美英雖然感到傷心，但並不感到難過。
大廣與小芙蓉分別被輪迴到不同的家庭中展開新的生活。有一天，大廣再遇上小芙蓉，兩人或因為前生的記憶而相見如故，末知他們能否再成眷屬？
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