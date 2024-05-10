天降橫財心驚驚｜TVB 電視電影劇情 王喜、張可頤遇上銀行劫案線上看
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為配合 TVB 36周年台慶，翡翠台曾經在2003年製作了13齣題材獨特，劇力萬鈞的「電視電影」，為觀眾提供另類的體驗。13齣電視電影包括：「熱血狙擊」、「咫尺疑魂」、「妒火線」、「血殺」、「天降橫財心驚驚」、「鐵翼驚情」、「親子大綁架」、「歷劫驚濤」、「伴我驕陽」、「紅杏劫」、「冥約」、「懸案追兇」和「親密殺機」！這輯 TVB 電視電影被安排於2024年5月至6月間逢周六晚深夜重播， 當中王喜慘演的《天降橫財心驚驚》在5月11日晚上重播，合演的還有張可頤、張兆輝、湯盈盈、羅樂林和夏萍。
《天降橫財心驚驚》製作資料
主演：王喜、張可頤、張兆輝、湯盈盈、羅樂林、夏萍
拍攝／製作年份：2001年
播放年份： 2003年12月28日
片長： 1小時25分
監製：劉家豪、羅永賢
張兆輝揸AK47 做悍匪挾持人質飛車拒捕
無線電視電影「天降橫財心驚驚」連日來拍爆炸､槍戰場面﹐前晚在九龍灣﹐昨早在將軍澳﹐夜班接早班﹐台前幕後捱到金睛火眼﹐藝員如王喜､張兆輝､張可頤有時間都作小睡養神再埋位。電影在2021年於將軍澳拍攝，其中一場是悍匪張家輝挾持兩人質王喜､可頤坐的士逃避警方追捕時發生槍戰﹐警車中彈橫擱路面一場。
扮悍匪的張兆輝指出﹐前晚及昨日他為此槍戰外景﹐估計燒過百粒空彈﹐尤以前晚要持「AK47」亂槍橫掃﹐可真毫不留手﹐以他入行多時﹐算來燒得至勁亦為今趟。這是在兩年前拍《非常保鏢》後燒槍最多一次。
《天降橫財心驚驚》劇情
天降橫財是好事，為何變得心驚驚？
杜平﹝王喜﹞是的士司機，因往銀行存款而給正在推銷信用卡的銀行小職員梁小玲﹝張可頤﹞纏住了。
二人拉扯期間遇上了賊人打劫銀行，賊贓更輾轉落在二人手上。
平和小玲因為性格各異，雙方又沒有好感，最初是鬥氣冤家。後玲失戀，平不斷安慰，在日久生情下，二人都發現了對方的優點，漸漸發展成情侶關係，以為日後可憑那筆橫財過著無憂無慮的日子。
豈料平失蹤多時的同居女友琴﹝湯盈盈﹞因逃避追數人而突然出現。
琴不但惹來連串麻煩，更發現贓款，琴以此不斷威脅平、玲二人，令他兩不勝其煩，平於一次酒醉後戲言要買兇殺琴，怎知那竟成事實…
|播放日期
|片名
|主演
|製作年份/ 片長
|監製
|5/4
|血殺
|陳文媛; 王傑; 向海嵐
|2002年 /
1小時25分
|劉家豪
|5/11
|天降橫財心驚驚
|王喜、張可頤、張兆輝、湯盈盈、羅樂林、夏萍
|2003年 /
1小時25分
|劉家豪、羅永賢
|5/18
|鐵翼驚情
|林保怡、邵美琪、郭羨妮及唐文龍
|2004年2月 /
1小時25分
|戚其義
|5/25
|親子大綁架
|馬浚偉｜吳毅將｜吳綺莉｜鄺文珣｜艾威｜劉丹
|2003年12月 /
1小時25分
|梁材遠
|6/1
|紅杏劫
|–
|–
|–
|6/8
|冥約
|–
|–
|–
|6/15
|懸案追兇
|–
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|6/22
|親密殺機
|–
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圖片來源：TVB