天降橫財心驚驚 tvb

天降橫財心驚驚｜TVB 電視電影劇情 王喜、張可頤遇上銀行劫案線上看

劇情
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為配合 TVB 36周年台慶，翡翠台曾經在2003年製作了13齣題材獨特，劇力萬鈞的「電視電影」，為觀眾提供另類的體驗。13齣電視電影包括：「熱血狙擊」、「咫尺疑魂」、「妒火線」、「血殺」、「天降橫財心驚驚」、「鐵翼驚情」、「親子大綁架」、「歷劫驚濤」、「伴我驕陽」、「紅杏劫」、「冥約」、「懸案追兇」和「親密殺機」！這輯 TVB 電視電影被安排於2024年5月至6月間逢周六晚深夜重播， 當中王喜慘演的《天降橫財心驚驚》在5月11日晚上重播，合演的還有張可頤、張兆輝、湯盈盈、羅樂林和夏萍。

《天降橫財心驚驚》製作資料

主演：王喜、張可頤、張兆輝、湯盈盈、羅樂林、夏萍
拍攝／製作年份：2001年
播放年份： 2003年12月28日
片長： 1小時25分
監製：劉家豪、羅永賢

張兆輝揸AK47 做悍匪挾持人質飛車拒捕

無線電視電影「天降橫財心驚驚」連日來拍爆炸､槍戰場面﹐前晚在九龍灣﹐昨早在將軍澳﹐夜班接早班﹐台前幕後捱到金睛火眼﹐藝員如王喜､張兆輝､張可頤有時間都作小睡養神再埋位。電影在2021年於將軍澳拍攝，其中一場是悍匪張家輝挾持兩人質王喜､可頤坐的士逃避警方追捕時發生槍戰﹐警車中彈橫擱路面一場。

扮悍匪的張兆輝指出﹐前晚及昨日他為此槍戰外景﹐估計燒過百粒空彈﹐尤以前晚要持「AK47」亂槍橫掃﹐可真毫不留手﹐以他入行多時﹐算來燒得至勁亦為今趟。這是在兩年前拍《非常保鏢》後燒槍最多一次。

天降橫財心驚驚 tvb 張兆輝更苦笑在拍攝期間聽聞台中剛巧也發生疑犯拒捕和警方駁火﹐又有手榴彈爆車﹐是次情境竟和無線所安排拍的境況雷同﹐發生時間相近﹐以玄學來睇﹐也是叫人驚訝！外景中以扮人質的可頤最輕鬆﹐每有爆破､槍戰均有替身﹐故可爭取短睡半小時､一粒鐘充電機會。（圖片來源：TVB）
張兆輝更苦笑在拍攝期間聽聞台中剛巧也發生疑犯拒捕和警方駁火﹐又有手榴彈爆車﹐是次情境竟和無線所安排拍的境況雷同﹐發生時間相近﹐以玄學來睇﹐也是叫人驚訝！外景中以扮人質的可頤最輕鬆﹐每有爆破､槍戰均有替身﹐故可爭取短睡半小時､一粒鐘充電機會。（圖片來源：TVB

《天降橫財心驚驚》劇情

天降橫財是好事，為何變得心驚驚？

杜平﹝王喜﹞是的士司機，因往銀行存款而給正在推銷信用卡的銀行小職員梁小玲﹝張可頤﹞纏住了。

二人拉扯期間遇上了賊人打劫銀行，賊贓更輾轉落在二人手上。

平和小玲因為性格各異，雙方又沒有好感，最初是鬥氣冤家。後玲失戀，平不斷安慰，在日久生情下，二人都發現了對方的優點，漸漸發展成情侶關係，以為日後可憑那筆橫財過著無憂無慮的日子。

豈料平失蹤多時的同居女友琴﹝湯盈盈﹞因逃避追數人而突然出現。

琴不但惹來連串麻煩，更發現贓款，琴以此不斷威脅平、玲二人，令他兩不勝其煩，平於一次酒醉後戲言要買兇殺琴，怎知那竟成事實…

天降橫財心驚驚 tvb 王喜笑說每次拍劇均要穿著制服﹐今次飾演的士司機的他﹐終於可以解除束縛﹐以便服出鏡﹐令他非常開心。完成此劇後﹐他便要飛往成都為台劇《風雲》開工﹐飾演秦霜大師兄一角﹐他表示拍《風雲》後﹐便要離港一段較長時間﹐要在中､台兩邊取景。當年已有傳《烈火雄心》續集尚未開拍，要到2002 才播畢播出。（圖片來源：TVB）
王喜笑說每次拍劇均要穿著制服﹐今次飾演的士司機的他﹐終於可以解除束縛﹐以便服出鏡﹐令他非常開心。完成此劇後﹐他便要飛往成都為台劇《風雲》開工﹐飾演秦霜大師兄一角﹐他表示拍《風雲》後﹐便要離港一段較長時間﹐要在中､台兩邊取景。當年已有傳《烈火雄心》續集尚未開拍，要到2002 才播畢播出。（圖片來源：TVB

播放日期 片名 主演 製作年份/ 片長 監製
5/4 血殺 陳文媛; 王傑; 向海嵐 2002年 /
1小時25分		 劉家豪
5/11 天降橫財心驚驚 王喜、張可頤、張兆輝、湯盈盈、羅樂林、夏萍 2003年 /
1小時25分		 劉家豪、羅永賢
5/18 鐵翼驚情 林保怡、邵美琪、郭羨妮及唐文龍 2004年2月 /
1小時25分		 戚其義
5/25 親子大綁架 馬浚偉｜吳毅將｜吳綺莉｜鄺文珣｜艾威｜劉丹 2003年12月 /
1小時25分		 梁材遠
6/1 紅杏劫
6/8 冥約
6/15 懸案追兇
6/22 親密殺機

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圖片來源：TVB

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