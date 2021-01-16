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《太平紋身店》1-15集結局劇情：姜濤慘死、半裸周秀娜合演ViuTV新劇

東方新地 - 劇情

《太平紋身店》係2021年ViuTV首部原創劇情片集，繼《男排女將》 後推出，由周秀娜、姜濤、黄德斌主演。《太平紋身店》劇情中的「太平紋身店」位於傳奇的「太平街」，是黑白兩道均不能動武之地。叱吒江湖的葉蓋天（黃德斌飾）慘受獨子天晴（姜濤飾）被殺的傷痛，於是訂下有關太平街的規矩⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV

《太平紋身店》導演前作係《詭探》同《詭探前傳》，今次作品原本計劃於新加坡取景，最後受疫情影響，改於香港上環太平山街進行外景拍攝，並於2020年5月到8月拍攝。

《太平紋身店》分集文字劇情合集 1月18日正式播出

《太平紋身店》第1集：太平街街坊不滿Nana入住 天晴身影若隱若現
《太平紋身店》第2集：Nana白玫誤會加深 白玫茉莉揭姊妹情仇
《太平紋身店》第3集：WiFi為Nana介紹紋身客 Max為復明拍攝靈魂
《太平紋身店》第4集：Max放棄復明機會 子彈重遇故人
《太平紋身店》第5集：子彈決定潛入敵陣 蓋天言行舉止反常
《太平紋身店》第6-10集 （1月25至29日播出。待更新）

《太平紋身店》第11-15集大結局 （2月1至5日播出。待更新）

《太平紋身店》ViuTV一手打造的姜濤，在劇中孭重飛，誓捧成全能藝人。
《太平紋身店》ViuTV一手打造的姜濤，在劇中孭重飛，誓捧成全能藝人。
ViuTV2021《太平紋身店》周秀娜在劇中變身打女，刀劍槍等武器統統用齊，一幕半裸紋身亦成為賣點。
ViuTV2021《太平紋身店》周秀娜在劇中變身打女，刀劍槍等武器統統用齊，一幕半裸紋身亦成為賣點。

《太平紋身店》劇情簡介及預告：

太平街，一個無人管嘅神秘地帶，
入面一直有自己一套法則去維持權力與利益關係，
表面太平，但內裡卻暗湧處處。
而一切，都係由NaNa(周秀娜 飾)， 要喺呢條街插旗開紋身店開始，
開始有人命傷亡，開始有江湖仇殺，開始心跳加速，開始淌血，開始流淚。

ViuTV2021新劇《太平紋身店》，是傳奇的太平街是黑白兩道均不能動武之地。叱吒江湖的葉蓋天（黃德斌飾）慘受獨子天晴（姜濤飾）被殺的傷痛，於是訂下有關太平街的規矩。
ViuTV2021新劇《太平紋身店》，是傳奇的太平街是黑白兩道均不能動武之地。叱吒江湖的葉蓋天（黃德斌飾）慘受獨子天晴（姜濤飾）被殺的傷痛，於是訂下有關太平街的規矩。

《太平紋身店》角色介紹、演員班底包括：

主演 : 周秀娜、黃德斌、林德信、駱振偉、陸駿光、吳綺莉、姜濤、譚凱倫、李賞、張松枝、朱柏康、林耀聲、陳子豐、郭偉亮、邵仲衡、張雷、郭奕芯、和泉素行、陳爽、劉雅麗、伍詠詩、陳郁憲、楊樂文、邱傲然、吳保錡、吳啟洋、葉振弘及曾贊學等； 特別客串: 栢天男（ 1月18日 星期一晚9:30 由紋身開始）

周秀娜 飾 Nana

太平紋身店店主，帶著仇恨與愛交纏的過去，空降到太平街之內開店、生活，並串連起大家的故事。不過，在她加入之時，竟有一單屍體發現案於街中出現，突如其來的兇案，又可會與她有關？

《太平紋身店》1-15集結局劇情：姜濤慘死、半裸周秀娜合演ViuTV新劇

黃德斌 飾 葉蓋天

太平街街主，黑道中的傳奇人物「天地幫」話事人，經過腥風血雨的日子，接連痛失摯愛後，決定金盆洗手，故以太平街為軸心，接濟各路江湖人士，希望化解仇恨。

《太平紋身店》1-15集結局劇情：姜濤慘死、半裸周秀娜合演ViuTV新劇

姜濤 飾 葉天晴

葉蓋天（黃德斌 飾）之子，母親早逝，自小懂事，希望能在未來某一天能替父親分擔幫會的事務，願望是要憑自己的努力，闖出一片新天。
《太平紋身店》1-15集結局劇情：姜濤慘死、半裸周秀娜合演ViuTV新劇

46歲吳綺莉操水自強為新劇《太平紋身店》做準備 懶理阿女失蹤新抱狂辣仔

早前吳綺莉出席 ViuTV新劇《太平紋身店》開鏡活動，未有回應關於卓林的提問，只想專注工作，並謂近月因疫情暴食關係肥八磅，要努力操弗見人。開拍前吳綺莉真的動身到南灣泳灘游水，手腳修長的她雖然有個小肚腩，但未至於肥豬王級別，46歲其實仲見得人呢！

新劇未開工，吳綺莉獨自到南灣泳灘暢泳，上水後披上毛巾，驚見搽滿防曬液的白面，同陽光玩遊戲梗係做足準備啦！
新劇未開工，吳綺莉獨自到南灣泳灘暢泳，上水後披上毛巾，驚見搽滿防曬液的白面，同陽光玩遊戲梗係做足準備啦！
吳綺莉話因疫情肥了八磅，當日她游完水非常豪邁，在更衣室門口即場換衫，係有個小肚腩，不過真係唔算嚴重。
吳綺莉話因疫情肥了八磅，當日她游完水非常豪邁，在更衣室門口即場換衫，係有個小肚腩，不過真係唔算嚴重。
最近經常被友人取笑著睡衣出街的吳綺莉，換上背心裙赤腳行去攞車，完全係不拘小節。
最近經常被友人取笑著睡衣出街的吳綺莉，換上背心裙赤腳行去攞車，完全係不拘小節。

46歲吳綺莉操水自強為新劇《太平紋身店》做準備 懶理阿女失蹤新抱狂辣仔

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