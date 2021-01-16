《太平紋身店》1-15集結局劇情：姜濤慘死、半裸周秀娜合演ViuTV新劇
文：東方新地 圖：ViuTV
《太平紋身店》導演前作係《詭探》同《詭探前傳》，今次作品原本計劃於新加坡取景，最後受疫情影響，改於香港上環太平山街進行外景拍攝，並於2020年5月到8月拍攝。
《太平紋身店》分集文字劇情合集 1月18日正式播出
《太平紋身店》第1集：太平街街坊不滿Nana入住 天晴身影若隱若現
《太平紋身店》第2集：Nana白玫誤會加深 白玫茉莉揭姊妹情仇
《太平紋身店》第3集：WiFi為Nana介紹紋身客 Max為復明拍攝靈魂
《太平紋身店》第4集：Max放棄復明機會 子彈重遇故人
《太平紋身店》第5集：子彈決定潛入敵陣 蓋天言行舉止反常
《太平紋身店》第6-10集 （1月25至29日播出。待更新）
《太平紋身店》第11-15集大結局 （2月1至5日播出。待更新）
《太平紋身店》劇情簡介及預告：
太平街，一個無人管嘅神秘地帶，
入面一直有自己一套法則去維持權力與利益關係，
表面太平，但內裡卻暗湧處處。
而一切，都係由NaNa(周秀娜 飾)， 要喺呢條街插旗開紋身店開始，
開始有人命傷亡，開始有江湖仇殺，開始心跳加速，開始淌血，開始流淚。
《太平紋身店》角色介紹、演員班底包括：
主演 : 周秀娜、黃德斌、林德信、駱振偉、陸駿光、吳綺莉、姜濤、譚凱倫、李賞、張松枝、朱柏康、林耀聲、陳子豐、郭偉亮、邵仲衡、張雷、郭奕芯、和泉素行、陳爽、劉雅麗、伍詠詩、陳郁憲、楊樂文、邱傲然、吳保錡、吳啟洋、葉振弘及曾贊學等； 特別客串: 栢天男（ 1月18日 星期一晚9:30 由紋身開始）
周秀娜 飾 Nana
太平紋身店店主，帶著仇恨與愛交纏的過去，空降到太平街之內開店、生活，並串連起大家的故事。不過，在她加入之時，竟有一單屍體發現案於街中出現，突如其來的兇案，又可會與她有關？
黃德斌 飾 葉蓋天
太平街街主，黑道中的傳奇人物「天地幫」話事人，經過腥風血雨的日子，接連痛失摯愛後，決定金盆洗手，故以太平街為軸心，接濟各路江湖人士，希望化解仇恨。
46歲吳綺莉操水自強為新劇《太平紋身店》做準備 懶理阿女失蹤新抱狂辣仔
早前吳綺莉出席 ViuTV新劇《太平紋身店》開鏡活動，未有回應關於卓林的提問，只想專注工作，並謂近月因疫情暴食關係肥八磅，要努力操弗見人。開拍前吳綺莉真的動身到南灣泳灘游水，手腳修長的她雖然有個小肚腩，但未至於肥豬王級別，46歲其實仲見得人呢！