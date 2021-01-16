《太平紋身店》1-15集結局劇情：姜濤慘死、半裸周秀娜合演ViuTV新劇

《太平紋身店》係2021年ViuTV首部原創劇情片集，繼《男排女將》 後推出，由周秀娜、姜濤、黄德斌主演。《太平紋身店》劇情中的「太平紋身店」位於傳奇的「太平街」，是黑白兩道均不能動武之地。叱吒江湖的葉蓋天（黃德斌飾）慘受獨子天晴（姜濤飾）被殺的傷痛，於是訂下有關太平街的規矩⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV