【太平紋身店第1-5集劇情劇透】周秀娜入住太平街 姜濤現身若隱若現
文：東方新地｜圖：《太平紋身店》劇照
《太平紋身店》故事總覽
曾經叱吒江湖的葉蓋天，深受眾幫會敬畏。一次江湖大撕殺中，經歷最愛被殺的傷痛，因此建立了太平街，一個黑白兩道都不能侵犯和動武的區域。漸漸，一些走投無路的江湖兒女，如FoodDragon（林德信飾）及龍妹 （李賞飾）、白玫（吳綺莉飾）、WiFi（陸駿光飾）、子彈（駱振偉飾）和Queen（譚凱倫飾） 等人都進駐了太平街，各人都被過去的恩怨情仇糾纏。葉蓋天給眾人一個避難所，希望開解他們的心結，學習放下，所以大家為了守護太平街的寧靜，承諾放下刀槍和仇恨，從此過著「太平」生活。
後來，Nana成為了太平街的新租客，開設「太平紋身店」。紋身店有特別規矩：「一個紋身、一個故事、一滴眼淚」。客人要先說一個令Nana感動的故事，使她能再次流淚。她便會設計獨一無二的紋身圖案，為客人紋下永不褪色的印記。開店後，Nana聽到各種匪夷所思的故事，包括：穿梭時空的兄弟（朱栢康和林耀聲飾）、失明的攝影師（郭偉亮飾）和懦弱殺妻男（陳子豐飾）等等。葉蓋天安排Nana歸還各街坊已塵封的物品，在過程中她了解到各人的故事與心結；Nana漸漸融入了太平街的生活。其中FoodDragon對Nana份外好奇，成為了太平街第一個主動接近她的人，慢慢更產生愛慕，對她無微不至。Nana卻一直以冷漠態度回應，對過去守口如瓶，避免大家捲入她家族的血海深仇。
《太平紋身店》第一至五集劇情
《太平紋身店》第一集：太平街街坊不滿Nana入住 天晴身影若隱若現
《太平紋身店》第二集：Nana白玫誤會加深 白玫茉莉揭姊妹情仇
《太平紋身店》第三集：WiFi為Nana介紹紋身客 Max為復明拍攝靈魂
《太平紋身店》第四集：Max放棄復明機會 子彈重遇故人
《太平紋身店》第五集：子彈決定潛入敵陣 蓋天言行舉止反常
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《太平紋身店》第一集 (18/1) 太平街街坊不滿Nana入住 天晴身影若隱若現
三不管的太平街一直風平浪靜。某一個晚上，眾街坊收到街主葉蓋天（黃德斌飾）的通知，指將會有一位叫Nana（周秀娜飾）的新租客入住已滿額的太平街。眾街坊擔心自己會被趕走，因而十分不滿。就在Nana來到時，一具屍體被棄置在太平街街口，事件驚動了黑白兩道，要蓋天交代事件，否則視作違反「611太平協議」。由屍體引發的暗湧，各人懷疑Nana入住目的，唯獨cafe老闆FoodDragon（林德信飾）直覺相信Nana。夜深，蓋天在611記念碑前上香，神秘少年葉天晴（姜濤飾）的身影若隱若現。
《太平紋身店》第二集 (19/1) Nana白玫誤會加深 白玫茉莉揭姊妹情仇
葉蓋天把堆滿街坊租住抵押品的「回憶閣」分配給Nana 。她整理時找到屬於白玫（吳綺莉飾）的戒指盒。雖然Nana知道白玫對自己已生嫌隙，但因答應了幫蓋天交還抵押品給眾街坊，只好親自找她物歸原主。當Nana走到白玫的畫廊前，卻見到一名與白玫長相一樣的女子正企圖撬開畫廊大門，女子見到Nana即心虛逃脫。此時白玫正好出來，見Nana表情異樣以為她另有企圖，二人因此誤會加深。Nana為了證明一己清白，因此追蹤女子。該女子聲稱是白玫的孿生妹妹茉莉（吳綺莉飾），偷偷來到太平街是為了向白玫討回屬於自己的東西。一直暗戀白玫的WiFi（陸駿光飾）反指茉莉說謊。在Nana和WiFi的促使下，白玫與茉莉對質，最後揭開了封塵多時的姊妹情仇。
《太平紋身店》第三集 (20/1) WiFi為Nana介紹紋身客 Max為復明拍攝靈魂
因Nana替白玫解開了心結，所以眾街坊開始接納她。Nana雖猶疑是否該長住太平街，但紋身店還是積極籌備中。WiFi介紹盲人Max（郭偉亮飾）來找Nana紋身。Max是城中知名攝影師，爭著討好他的客戶和模特兒多不勝數，因而令他變得自大和目空一切。後來，Max突然視力衰退，傾家盪產看了不少名醫也沒法治好。就在Max自暴自棄時，一名神秘人把一部菲林相機交給快完全失明的Max，聲稱只要他能拍到靈魂的照片，視力就能恢復。
《太平紋身店》第四集 (21/1)Max放棄復明機會 子彈重遇故人
攝影師Max得知拍攝到的靈魂Kate（沈殷怡飾）原來還未完全死亡。他寧願放棄復明機會，只希望Kate的靈魂能回到肉身，重新開展人生。Nana為Max設計了一個獨一無二的紋身，紀念他的失明以及看到靈魂的能力。Nana因此有點感動，也決定暫時在太平街安定下來，太平紋身店正式開業。及後，Nana迎來一位女客人，卻令前來幫忙維修的子彈（駱振偉飾）見到時錯愕萬分。子彈因撞見疑似故人的女客人，所以心情低落，連WiFi安慰也無效。Nana帶着一把染血的烏克麗麗歸還給子彈，他才說出自己天才狙擊手的黑暗往事。
《太平紋身店》第五集 (22/1) 子彈決定潛入敵陣 蓋天言行舉止反常
不斷的殺戮令子彈感到惶恐不安，更懷疑自己是否像「組織」所說，是站在正義的一方。一次行動中，子彈拒絕殺人，卻沒想到會牽連女朋友孟璇（伍詠詩飾）身受重傷。子彈為了孟璇，決定脫離「組織」，卻反被追殺 。窮途末路下，子彈逃到太平街，獲蓋天收留。子彈從Queen（譚凱倫飾）口中得知仇人位置，決定潛入敵陣。蓋天外出多天了無音訊，龍妹（李賞飾）非常擔心，當蓋天回到太平街時，反常的言行舉止，更令龍妹摸不著頭腦。半夜，天晴又出現在太平街。
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