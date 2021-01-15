【太平紋身店第1-5集劇情劇透】周秀娜入住太平街 姜濤現身若隱若現

ViuTV原創劇《太平紋身店》以一間位於香港太平街的隱世紋身店作背景，講述太平街在街主葉蓋天（黃德斌飾）的管理下，成為一個三不管的結界，專門收留為勢所逼、有情有義的江湖兒女，讓他們在太平街開展第二人生。直至某一日，神秘紋身師Nana（周秀娜飾）出現，令太平街不再太平。

文：東方新地｜圖：《太平紋身店》劇照