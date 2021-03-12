失憶24小時｜有片！鹽花劇情「大暴走」！連播4幕情慾場面救收視！

《失憶24小時》劇情忽然失控？第19集竟然密集投性愛場面「大暴走」，多條感情線都有意想不到的色慾場面！據報《失憶24小時》首周收視僅錄得22.9點，比《燕雲台》結局周23點還要低，估唔到去到第19集竟然夾雜多幕「肉搏戲份」，連官方youtube頻道都即時配合即晚剪輯精華片段驚死大家睇唔到，有不慎睇晒全集的觀眾表示，作為黃金時段劇集，「估唔到做完《愛回家》咁早就有呢啲嘢睇」⋯⋯

文：東方新地 圖：《失憶24小時》劇情截圖