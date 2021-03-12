失憶24小時｜有片！鹽花劇情「大暴走」！連播4幕情慾場面救收視！
《失憶24小時》劇情忽然失控？第19集竟然密集投性愛場面「大暴走」，多條感情線都有意想不到的色慾場面！據報《失憶24小時》首周收視僅錄得22.9點，比《燕雲台》結局周23點還要低，估唔到去到第19集竟然夾雜多幕「肉搏戲份」，連官方youtube頻道都即時配合即晚剪輯精華片段驚死大家睇唔到，有不慎睇晒全集的觀眾表示，作為黃金時段劇集，「估唔到做完《愛回家》咁早就有呢啲嘢睇」⋯⋯
文：東方新地 圖：《失憶24小時》劇情截圖
情慾暴走第1幕 53歲江欣燕誘惑張達倫
劇中江欣燕同張達倫有大尺度床戲，講佢狂餵壯陽餐色誘張達倫，畫風相當搞笑！不過情慾場面入到廁所無疾而終，原來被張達倫適穿江欣燕設局拮Condom誘生仔，只好懸崖勒馬！去片睇睇精彩嘅絕密花絮啦～
情慾暴走第2幕 35歲劉思希乾柴烈火無下文！
劉思希上男神Dr. Kan（胡㻗）屋企，二人兩杯酒落肚，情到濃時自然要做愛做的事！可惜小豆心中一直有一個心結，就係自己面上嘅胎記。結果男神飲太多酒，二人撲上床之後就完全無下文，女方被人鍚完臉珠仔就眼光光等天光！事後仲同友人表示「我都想有乾柴烈火故事分享囉」！
情慾暴走第3幕 27歲楊埕「清純栢芝」車震黃建東
配角都有機會上演激情戲！話說黃建東本人就十分享受呢一幕，不過去到劇集真正播放時，觀眾先發現鍚嘴場面原來無太多Close UP，激烈畫面竟然及不上黃建東本人在拍攝時流出IG的圖輯（即睇下面圖輯），劇中「車震妹」楊埕目前已經離巢另有發展，想知去向可以按此看相關文章介紹：失憶24小時 | 27歲楊埕「清純栢芝」車震黃建東 獲林峯教路演地道台妹
情慾暴走第4幕 譚俊彥失憶借勢要攬攬 湯洛雯剝淨小背心欲拒還迎
《失憶24小時》第19集劇情：譚俊彥與湯洛雯買到訪朋友的空置單位，遇雷聲風雨，曾經受綁架引至失憶的譚俊彥「驚恐症」發作，心理醫生湯洛雯為安慰譚俊彥，赤膊將他緊抱入懷，二人情到濃時衫都唔著 ……事後譚俊彥找不到湯洛雯，仲問人點解咁早閃⋯⋯
湯洛雯今次喺《失憶24小時》飾演心理醫生，幫助譚俊彥喺劇入面重組失憶24小時入面嘅記憶！莫非會成為懸疑劇情嘅破案關鍵？而且湯洛雯透露今次有激烈愛情動作場面：
譚俊彥湯洛雯激情床戲完整版
譚俊彥湯洛雯激情絕密(未經刪減)片段首次曝光，真係睇到人面紅耳赤！去片睇睇精彩嘅絕密花絮啦～