失憶24小時｜第16至20集劇情劇透：郭晉安衰到貼地 老婆譚凱琪陪佬澳門過夜
文：東方新地
失憶24小時第十六集劇情(03/08) 郭晉安為何遠東放棄譚凱琪
胡楓想資助譚俊彥公司，譚俊彥拒絕。劉思希見姜大衞失落，答應會與他移民。郭晉安個仔在譚凱琪生日當天訂了高級餐廳，安排郭晉安為譚凱琪慶生。何遠東被客人懷疑他偷竊，正在警署調查，郭晉安無奈爽約。譚凱琪在餐廳獨自等待，時巧遇吳家樂，吳家樂竟記得她生日，二人互相了解。郭晉安致電譚凱琪求救，吳家樂送譚凱琪到警署，郭晉安醋意大發。何遠東透露家中有張達倫藏起的錢，郭晉安找尋卻不見，決定跟蹤張達倫，中途卻被譚俊彥打擾。譚俊彥巧遇張達倫後通知郭晉安，二人跟到一個神秘單位。
失憶24小時第十七集劇情(03/09)譚俊彥與湯洛雯撻著
郭晉安以為張達倫藏起王君馨，但找不到證據。郭晉安就家中藏錢之事警告順美要小心張達倫，惟張達倫早向她交代，兄妹二人吵起來。何遠東對官司甚為擔憂，大吃大喝來蓋過忐忑心情，誰料吃得太多壞了身體，郭晉安與順美好言相勸。胡楓找前夥計聚舊，得知姜大衞虧待了從前公司的老臣子；胡楓向姜大衞投訴，姜大衞因子女均站在胡楓一方而失望。譚俊彥幫湯洛雯的朋友設計裝修，譚俊彥與湯洛雯品味相近，惺惺相惜。郭晉安個仔想郭晉安和譚凱琪復合，獻計給郭晉安，誰知卻弄巧反拙……
失憶24小時第十八集劇情(03/10) 譚凱琪陪吳家樂澳門過夜
譚凱琪答應吳家樂的邀請往澳門玩樂，更共度一宿。郭晉安得知，怒不可遏，與譚凱琪大吵。胡楓臨走留下一筆錢給譚俊彥，讓他可買回公司。譚俊彥提出回購股份，誰知黃建東卻坐地起價！劉思希與Dr. Kan相約吃飯，時見譚俊彥酒醉，得知譚俊彥為錢所苦，劉思希以自己之名向姜大衞借錢，卻被識破。郭晉安個仔在美國玩得開心，不記掛郭晉安，郭晉安怕妻兒也離棄自己，決定要大賺一筆，拿回尊嚴。譚俊彥找郭晉安傾訴喝酒，時遇黃建東與女伴Coco，郭晉安亦被激怒，戲言為譚俊彥教訓他……
失憶24小時第十九集劇情(03/11) 郭晉安勒索黃建東
郭晉安與譚偉權想綁架Coco，跟蹤期間發現她一腳踏兩船，另一男伴是單立文的心腹祥發。劉思希與Dr. Kan情到濃時，Dr. Kan卻急煞，劉思希百思不解。郭晉安以Coco之事勒索黃建東，若不給錢就告知祥發，黃建東為保命決定離港，無奈賤賣股份給譚俊彥……譚俊彥與湯洛雯買東西到其朋友單位，遇雷聲風雨，譚俊彥驚恐症發作，湯洛雯為安慰譚俊彥將他緊抱入懷……譚俊彥找不到湯洛雯，覺得她有心避見。譚俊彥終找到湯洛雯，始知她有事前往澳門，更發現正在裝潢的單位是湯洛雯的。
失憶24小時第二十集劇情(03/12) 郭晉安扮被老婆推落海
郭晉安個仔回港，譚凱琪與吳家樂相約接機，郭晉安個仔得知譚凱琪與吳家樂交往，心生不快。郭晉安個仔私下找郭晉安，希望郭晉安能讓譚凱琪回心轉意，但郭晉安沒信心能圓兒子所求。吳家樂和譚凱琪緊張四出找尋郭晉安個仔，郭晉安使計讓兒子以為譚凱琪發怒推自己下海，可惜被識破，令兒子 郭晉安個仔與譚凱琪均對他徹底失望。劉思希再次相約Dr. Kan，探其心意，不小心讓他看到真面目，Dr. Kan似接受不了。譚俊彥發現有人在網上出售王君馨的首飾，以為王君馨財困，及後透過私家偵探鷹哥查出賣家是唐嘉麟，但唐嘉麟已陷昏迷……