失憶24小時｜第16至20集劇情劇透：郭晉安衰到貼地 老婆譚凱琪陪佬澳門過夜

失憶24小時｜第16至20集劇情劇透：郭晉安為何遠東放棄譚凱琪，錯過老婆生日；之後老婆譚凱琪陪吳家樂澳門過夜！另一方面譚俊彥與湯洛雯在第17集開始撻著，王君馨照舊無影，反而綁架案主謀之一黃建東今周會有報應⋯⋯

文：東方新地