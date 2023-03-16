女法醫JD｜TVB粵語版3月27開播！10集Twins孖張孝全玩解剖查案
女法醫JD｜「JD」是代表什麼呢？
在劇集開播前，也許觀眾們都未必明白「JD」是代表什麼意思，而劇中大家都會叫宋安妍（蔡卓妍飾演）做「JD」。「JD」是「Jane Doe」的縮寫，在法醫學上代表身分不明的女性死者（無名氏）的專業縮寫，而宋安妍在劇中隱藏身分後為自己改的代稱。
而宋安妍為何要隱姓埋名？那是因為20年前她父親法醫宋立宏被指控殺死妻子，以及多名受害人後潛逃，她被父親安排到孤兒院過上低調又孤苦的生活。而男主角劉志明（張孝全飾演）多年來一直在尋找那位失散多年的青梅竹馬，而宋安妍在與劉志明合作過程中，意外發現對方就是青梅竹馬的同學，但礙於父親仍未能沉冤得雪，她只能夠繼續隱藏身分，以便低調調查父親一案的真相。
女法醫JD｜劇情介紹
劇集將以單元形式展開講述女法醫“JD宋安妍”（蔡卓妍 飾）在“死因解碼研究所”的遭遇為線索，協助警方破獲一個個詭異案件，同時試圖探尋父親舊案的真相。而從小被CCS(某黑暗組織)擄走的女孩“林小美”（鍾欣潼飾），用來被從小培養成殺手。但後來“宋安妍”成功逃出，本應報警解救“林小美”，卻因驚恐意外失憶，患上高敏症，導致“林小美”無法逃出。所以為復仇而重生的“林小美”，隱忍多年，後來不惜冒充“宋安妍”身份，去實現自己的目的。““宋安妍”在找尋當年冤案的真相時，並與之間雙面人“林小美”之間展開的一系列糾纏不休，驚心動魄的故事。JD宋安妍因患HSP“高敏症”而擁有極高敏感度的大腦，不由自主全天候接收一切資訊，在不堪其擾的同時也屢次憑藉信息儲備量非凡的“最強大腦”打開線索關竅，解開懸案謎題。
女法醫JD｜Twins相隔十年孖住做女主角
劇集以單元型式講述女法醫JD宋安妍（蔡卓妍飾演）因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，無論何時何地均不由自主地接收大量資訊，雖然不勝其煩，但同時亦憑藉這些資訊加上在「死因解碼研究所」的遭遇為線索，協助警方屢破詭異案件，解開懸案謎題，同時藉機查探父親舊日案件的真相。期間與神秘女子小美（鍾欣潼飾演）、熱血探員劉志明（張孝全飾演）展開一幕幕驚心動魄的驚歷。
Sa、嬌相隔十年再度合作新劇消息一出，立即登上各大社交平台的熱搜榜，同時亦迅速引爆網民熱議，紛紛於二人的社交平台留言，「終於等到啦！」、「期待太耐！」、「好激動呀！終於睇到Twins作品！」表示迫不及待想看到新劇播出。除了Sa、嬌，仲有久久未有拍劇的Kenny關智斌飾演重要角色之一！
女法醫JD｜蔡卓妍鍾欣潼姊妹二人對峙 氣場全開｜冒認身份被揭穿? 正反兩派大鬥法!
患有HSP“高敏症”的女法醫JD宋安妍（蔡卓妍飾）一邊協助警方偵破案件，一邊為父翻案，更與神秘女子林小美（鍾欣潼飾）糾纏上，在熱血探員劉志明（張孝全飾）幫助下，發現20年前連環兇殺案的真兇 。
女法醫JD｜角色簡介
蔡卓妍飾演 –女法醫JD宋安妍
因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦。
鍾欣潼飾演 – 神秘女子小美
從小被CCS(某黑暗組織)擄走的女孩”林小美” (後被揭發用假名隱藏真正身分），用來被從小培養成殺手。
張孝全飾演 – 熱血探員劉志明
多年來一直在尋找那位失散多年的青梅竹馬宋安妍，二人在合作查案過程中再次相遇，但宋安妍當時隱藏著真實身分。
女法醫JD｜主要角色名單
女法醫JD｜鍾欣潼阿嬌主唱片尾曲《雙面人》
常見問題
《女法醫JD》Twins在劇中是敵人嗎？
劇集以單元型式講述女法醫JD宋安妍（蔡卓妍飾演）協助警方屢破詭異案件，期間與神秘女子小美（鍾欣潼飾演）、熱血探員劉志明（張孝全飾演）展開一幕幕驚心動魄的驚歷⋯⋯按此看劇情介紹
《女法醫JD》「JD」是代表什麼呢？
在劇集開播前，也許觀眾們都未必明白「JD」是代表什麼意思，而劇中大家都會叫宋安妍（蔡卓妍飾演）做「JD」，「JD」在法醫學上代表一個專業用語的縮寫⋯⋯按此看劇情介紹