女法醫JD｜TVB粵語版3月27開播！10集Twins孖張孝全玩解剖查案

無綫即將播出Twins相隔十年合體主演的懸疑探案網劇《女法醫JD》，無綫粵語版本將會剪輯為10集，此劇由企鵝影視、英皇娛樂聯合出品。由阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鐘欣潼）、張孝全、關智斌（Kenny）、麥亨利、陳家樂、何珮瑜（Jeana）、陶大宇、陳國邦及陸駿光主演，將於3月27日接檔《廉政狙擊》在無綫黃金時間播放。