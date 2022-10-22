季前賽｜193坐完監向港版安西教練道歉！重拾籃球熱情勁似《入樽》三井壽

《季前賽》劇集中的193（ 郭嘉駿）是最後加入「痴漢籃球隊」的成員，在官方劇照以及製作特輯中，透露了他的角色原來是一個曾經坐監的少年，在球場和人生上尋找第二次機會，情節與《男兒當入樽》的三分球射手三井壽！