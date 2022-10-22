季前賽｜193坐完監向港版安西教練道歉！重拾籃球熱情勁似《入樽》三井壽
廣告
《季前賽》劇集中的193（ 郭嘉駿）是最後加入「痴漢籃球隊」的成員，在官方劇照以及製作特輯中，透露了他的角色原來是一個曾經坐監的少年，在球場和人生上尋找第二次機會，情節與《男兒當入樽》的三分球射手三井壽！
《季前賽》193做釋囚人士 球場上尋找第二次機會
《季前賽》第一星期劇情入面，193的戲份在第四集尾段登場，飾演高大的男生光仔（ 郭嘉駿飾）緩緩從監獄走出，這個一臉失落的青年， 正是痴漢隊需要的最後一塊拼圖…
劇透 193搵工碰壁 第5集揭開四年前犯事入獄過程
四年前，光仔與幾名損友搶劫士多，過程中， 士多老闆敏叔（劉錫賢飾）因追賊而意外被車撞傷。光仔被判入獄， 但害得敏叔重傷，更在他心中留下一條不能磨滅的傷痕… 出獄後的光仔重遇上喪波（張繼聰飾）。原來，光仔以前曾經是喪波的球場好友， 可惜搶劫事件後，光仔認定社會不會給自己第二次機會，不但放棄籃 球，更放棄了自己…
解開心結 聲淚俱下考演技
193飾演的光仔多次見工面試失敗， 更生人士的身分更令他遭到白眼。求職無門的他， 唯有到朋友的收賣攤工作。不料，竟再次遇上敏叔！ 光仔以為敏叔不認得自己，言談間才知原因敏叔一直認得光仔， 也知道光仔出獄一直內疚，困在過去，無法前進。光仔得知敏叔早已 原諒自己，聲淚俱下──原來，一切都是喪波在暗中安排…