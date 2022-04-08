宮心計・劇情｜第16-20集 金鈴被怒摑設計報復！謝雪心逼陳豪退位
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《宮心計》第16集劇情劇透(04/08) 楊怡被李詩韻怒摑
楊怡與李詩韻一同被冊封為妃，但李心裏十分不服氣，認為身為宮婢的楊冇資格跟她平起平坐，故處處針對，更在太后面前以姐姐自居，令楊氣結。大婚之夜，皇上陳豪獨留寢宮，李誤會陳在楊寢宮留宿，妒火中燒，翌日努摑楊，楊發誓要報一巴之仇。報仇時機未到，楊忍辱負重，還在韓馬利面前表現對李處處忍讓，令韓十分欣賞。
唐宣宗( 陳豪 )上朝期間，郭太后( 謝雪心 )竟然公然上朝廷發癲，仲帶埋五位先皇靈牌逼皇上退位。眾臣面對先皇靈牌，連皇上都唯有照跪低……
《宮心計》第17集劇情劇透(04/09) 楊怡報一掌之仇關菊英被掌摑
楊怡扮好妹妹繡了一條鳳凰絲帕給李詩韻，李收禮時不但多謝都冇句，還嘲她山雞想變鳳凰，楊一怒下重摑她一巴，還說：「打你就打你，使擇日？」李喊住回宮找乾爹李國麟出頭。楊早料會驚動陳豪和韓馬利，遂夾埋宮婢陳自瑤互摑至面腫不已，再在陳、韓面前聲淚俱下扮可憐．表示自己只是自衞還手，最後苦肉計得逞，李之後被陳豪冷落了一段長時間。
關菊英(阮司設)與張國強(萬將軍)本是舊情人，但自張與林漪娸結婚後，關都十分避忌。有次李詩韻命關製作筆架和飾盒送給父親張國強，怎料被林漪娸發現飾盒內藏字條，內容是想私會其夫，當場大怒，即找關晦氣，更當眾摑情敵一巴，好彩得佘詩曼(三好)幫口解圍，事後程可為(蔡尚宮)識穿字條乃惠英紅(譚司膳)所寫，並企圖陷關於不義，令她格職，少個人爭尚宮之位。
宮心計精華【冤枉掌摑】宮中陰盛陽衰 宮女必然春心蕩漾
司設房將寶賢訂製的陳設送上，她急不及待與家碧分享，當家碧得悉陳設是出自翠雲之手後，隨即激動地把造予劍鋒的陳設掉在地上，從而發現有人約見劍鋒的字條，家碧認為此是翠雲所為。 寶賢和家碧怒氣沖沖趕到尚宮局，家碧不分由說掌摑翠雲……
《宮心計》第18集劇情劇透(04/10) 陳豪冒險救佘
陳豪行經樹林，發覺面色蒼白的佘詩曼暈倒樹下，原來她被毒蛇所傷，陳即大為緊張，二話不說即場除去佘的鞋履，紆尊降貴俯身為她將毒血吸出，當鄭嘉穎趕到現場，剛好目睹陳把佘擁入懷裏，一臉愛惜，鄭終察覺陳對佘的特別感情。翌日陳豪特登約鄭暢飲，表白心迹，表示希望把佘留在身邊，鄭只好道出與佘私戀，陳只好讓愛。
《宮心計》第19集劇情劇透(04/11) 程可為惡行被揭
二十年前，米雪(鍾司制)和關菊英(阮司設)本來是好姊妹，但因程可為(蔡尚宮)擺弄，令米以為關當年插贓嫁禍，令她喪失出宮資格，未能與病重的娘親見上一面；而關亦誤會米當年在糕點中加花生，令對花生敏感的她紅疹發作，同樣喪失出宮與萬將軍共諧連理的機會。而揭發程可為臭史的居然是她唯一親人惠英紅(譚司膳)，事緣惠有見程詐病離宮回鄉，卻未有替自己上位做尚宮，故懷恨於心報復，但當她得悉程真的患上肝病，命不久矣後，深感後悔。
《宮心計》第20集劇情劇透(04/12) 楊怡小產
楊怡懷有龍胎，但一時忘形，不慎被字畫絆倒失去平衡，肚子剛好撞到矮几上，不幸小產，她遂使計威脅史太醫隱瞞皇上，給她十日時間想辦法。剛巧李詩韻母親林漪娸找法師對楊怡下厭勝之術（類似降頭），即在布公仔上寫上楊的名字和時辰八字，然後以針拮布公仔，但沒有正式開壇作法，已被楊怡知道，遂將計就計陷害林漪娸，向皇上皇后哭訴龍胎因為其厭勝術而毁掉，最後林被判絞刑死罪。
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