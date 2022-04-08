宮心計・劇情｜第16-20集 金鈴被怒摑設計報復！謝雪心逼陳豪退位

無綫台慶劇《宮心計》劇情將進入戲肉，之前一般奸的「姚金鈴」楊怡自登上貴妃之位，會變得愈來愈奸，猙獰真面目將逐步表露人前，將與另一貴妃李詩韻展開一場後宮惡鬥。而本周高潮位莫過於楊怡使詭計將自己不小心弄失龍胎的罪過，遷移到李詩韻和其母林漪娸身上；另皇上陳豪與佘詩曼、鄭嘉穎這段三角關係將進入白熱化，陳更企圖向鄭攤牌攞人。總之劇情峰迴路轉，對白精警入肉，萬勿錯過。