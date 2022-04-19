宮心計大結局｜第26-30集 楊怡害李詩韻一屍兩命 陷害阿佘被陳自瑤出賣
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《宮心計》大結局
楊怡害李詩韻一屍兩命
懷有龍種的李詩韻個肚愈來愈大，楊怡表面裝作好妹妹，對李表現恭敬關懷，照顧周到，但其實暗藏殺機，每次與李見面前，均以茴香花薰衣，原來此花乃孕婦忌服，長期聞此花香，有滑胎危機。楊自以為可殺人於無形，怎料被李父張國強（萬將軍）當面踢爆。姦計被揭，楊怡遂向韓馬利（鄭太后）埋手，告知她關於李國麟（馬元贄）謀朝篡位的陰謀，表示李詩韻一生下太子，李便會殺害陳豪奪位。楊於是勸韓賜李詩韻滑胎藥以保皇上江山，韓忍痛答應。於是楊怡杖著有太后撐腰，殺入李的寢宮，灌她飲藥，兼大爆陰毒，李詩韻除了胎兒不保，臨死前，從楊口中得知母親林漪娸被她插贓嫁禍枉死的真相，更為自己的天真無知而後悔不已，死不瞑目。
宮心計 | 忍辱負重咁耐 為咗今日要你一屍兩命!!
金鈴竟假意勸說，邊哭邊為她痛陳利害，煽動她下旨讓賢妃滑胎，鄭太后眼看寶賢已懷孕七月，故不忍對胎兒狠下殺手。鄭太后雖然心痛，卻又不欲以李怡的性命作賭注，只好默許金鈴代為執行懿旨，讓寶賢滑胎。
楊怡陷害阿佘殺太后
鄭嘉穎出宮找杞王幫拖對付奸臣李國麟期間，遭伏擊重傷墮崖，生死未卜之際，宮中的佘被發現懷有胎兒，李國麟怒指她與宮中人通姦，向皇上告狀，陳豪深知這是鄭的骨肉，不欲處死佘，於是硬食死貓，聲稱此乃龍種，隨即冊封佘為德妃，陳豪離宮找杞王時，更將玉璽交給阿佘，讓她挾玉璽以令諸候，令李國麟與楊怡氣忿不已。此時傳來皇上陳豪被殺的消息，於是楊怡決定與李國麟夾計謀殺太后。楊怡乘夜潛入太后寢宮，以青銅花瓶重擊太后頭部，恰巧阿佘出現，楊再襲擊其後腦，讓她暈倒在太后的屍體旁邊，陷害她殺人。阿佘醒後，李國麟要斬其首，她以懷有龍胎為由保命，被軟禁於德妃宮。
楊怡被陳自瑤出賣
皇上陳豪終說服杞王派兵協助剷除李國麟，當楊怡得知陳豪未死兼回宮後，自己必然不得好死，欲叫李帶她走，怎料李嫌她阻手阻腳拒絕，楊怡怒極，一刀殺死他。楊再殺入阿佘寢宮，揚言於她的粥裏下了毒藥，此時陳豪趕到，正想傳御醫時，陳自瑤跪在地上，表示沒有依楊怡吩咐落毒害佘，原來陳早被米雪和關菊英收買。楊怡輸得一敗塗地，被幽禁於紫薇宮，大受刺激的她進入瘋癲狀態，最後一幕影著她對著迷路的宮女自稱是「劉三好」，叫人學她做好事、說好話、存好心，傻得徹底。
佘鄭一家團聚
三好獲陳豪恩准離宮回揚州等待失蹤的愛郎鄭嘉穎，鏡頭一轉，她拖著五歲的女兒在屋前與鄭嘉穎重遇，可是鄭已失去記憶，當他轉身離開時，佘口中唸唸有辭以往的甜蜜對話，鄭驚醒，一家三口終於團聚。
菊姐離宮尋子
張國強（萬將軍）被李國麟下毒手，變成全身癱瘓的廢人，但舊愛關菊英不離不棄，當她得悉親生仔就是商州「回春堂」的養子，即帶同張國強前往欲見一面，當他們看見親兒已經成家立室，心感安慰。
《宮心計》結局篇第26、27集 菊姐俾仔打 米雪報錯仇
關菊英(阮司制)為免米雪(鍾尚宮)爆她有私生子一事，故對她忍氣吞聲，但當正關是殺布公公兇手的米，卻誓要害她生不如死來報仇，當關做好韓馬利(鄭太后)命她打造來送給吐國的青銅千鶴，米雪居然漏夜潛入鋸斷鶴頸，一心砌關生豬肉。怎料蔡淇俊(小順)前往司制房取物，即被指是罪人而被收監，關為免愛兒遭處罰，竟獨自認罪，被罰杖打十板。被救的小順以怨報德，以油雞買通兵哥，讓他向關行刑，關慘被親兒痛打，皮肉之痛不及心痛。之後米雪無意中從布公公生前好友夏公公口中得知，布公公是因為繞路而行仆倒失救致死，根本沒見過關菊英，她才知怪錯好人，即阻止蔡淇俊對關的報復行為，蔡亦開始對關改變態度，後張國強(萬將軍)得悉蔡乃自己親兒，即決定與他結為誼父子，順便認埋關做乾娘，一家三口終於團聚。
宮心計重溫 | 經典古代驗親法
《宮心計》結局篇第28集 阿佘剝剩肚兜
李國麟(馬元贄)當眾侮辱楊怡，佘詩曼強出頭幫口，正當馬怒氣沖天舉曬手準備摑落去阿佘塊面之時，皇上陳豪和愛人鄭嘉穎齊聲大叫「停手」，楊怡見陳出面維護佘，即心生妒忌，楊即諗計趕走眼中釘。適逢吐蕃王子到訪，楊怡故意在王子面前展示佘的畫像，大讚她擁有觀音相和好心腸，hard sell到出面，結果王子真的中計，要求陳豪放人，讓他帶走阿佘，回國成親。陳豪無計可施下，特別恩准鄭和佘出宮過新生活。已拜天地成親的二人情到濃時，終歡度洞房花燭夜，這一幕絕對是高潮位所在，鄭嘉穎情深款款地幫阿佘寬衣解帶，由外剝到內，剝剩件繡花肚兜，總算對觀眾有交代，因為這一夜纏綿，令阿佘一擊即中，懷有鄭的骨肉。
《宮心計》結局篇1第29集 假胎記嚇走王子
李國麟發現佘鄭失蹤，向皇上問責，兼要求通緝二人，更將最後見過阿佘的關菊英收監嚴刑迫供，幸二人在宮外得到領悟，及時折返回宮才得以過關。佘繼續被吐蕃王子癡纏，為免遠嫁吐國，佘決定以劇毒毀容，鄭則自插雙目，幸得陳豪及時阻止，後陳豪想出妙計，著佘在手臂上畫上一個火燄地裂的黑印，裝成胎記，再安排她穿上性感舞衣在王子面前跳舞，刻意讓他看見胎記，原來這個圖案在吐國代表妖魔兇兆，故王子見到時即張皇失惜，即時向陳豪提出退婚。
宮心計 | 明明衝出牢籠卻又自投羅網
宮心計大結局 | 成日要鬥贏 鬥到自己痴咗線
李怡趕到捉拿金鈴，飛燕道出自己並未有依照金鈴的吩咐毒害三好，使金鈴大感錯愕。金鈴憶起當日為三好試針的情形，迫使李怡履行不殺她的承諾，卻幻想自己是三好……
常見問題
《宮心計》結局篇楊怡最狠毒是那一招?
《宮心計》結局篇中，楊怡繼續大開殺戒，楊怡趁皇上陳豪出宮招兵買馬之際，在阿佘的粥裏下毒……即睇劇情劇透
《宮心計》三好佘詩曼終會被楊怡害死嗎?
《宮心計》結局篇中，陳豪將會成為關鍵人物……即睇劇情劇透