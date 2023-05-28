《富貴門》劇情重溫｜深夜重播2009年台慶劇 演員陣容強大羅嘉良配袁詠儀

《富貴門》將於6月初深夜重播，這套2009年台慶劇，與古裝劇《宮心計》同步播出。時裝劇《富貴門》前名《金錢誘罪》，接續《大頭綠衣鬥殭屍》於深夜時間重播，當年《富貴門》以大卡士掛帥，找來中生中旦呂良偉和戚美珍，加上當年回巢第一擊的羅嘉良、影后袁詠儀，當時期望可以擦出火花。