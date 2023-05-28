《富貴門》劇情重溫｜深夜重播2009年台慶劇 演員陣容強大羅嘉良配袁詠儀
2009年底播出的《富貴門》與《宮心計》同期播放，此劇包含爭產、情慾和孽戀三大吸引元素，靠卡士搭夠，主角有離開無綫21年的呂良偉、戚美珍，強勢回巢的羅嘉良、郭可盈和袁詠儀，粒粒都係戲寶，不過一班主角年紀最細都計到37歲的袁詠儀，主攻師奶市場，可惜有欠煽情唔夠婆媽始終輸蝕。故事以銀行業大家族作骨幹，銀行太子爺卓一元（呂良偉飾）錯認沙富來（羅嘉良飾）為同父異母的弟弟卓一鳴，一鳴伺機奪權上位，更發現心上人是哎吔細妹卓一心（袁詠儀飾）。羅嘉良以大奸鬼姿態一枝獨秀，劇中必睇位他求愛不遂強姦袁詠儀，另一邊廂，卓一元雖已有妻子賀爵年（戚美珍飾），但卻翻撻舊情人董令姿（郭可盈飾），一段三角戀令人咬牙切齒，無論在商場上或情場上亦你爭我奪，家庭式爭產和不擇手段上位方式，往往令人追看。
《富貴門》演員陣容｜呂良偉、袁詠儀、郭可盈、戚美珍2009回巢之作
- 呂良偉 飾卓一元
- 羅嘉良 飾卓一鳴/沙富來
- 袁詠儀 飾卓一心
- 戚美珍 飾賀爵年
- 郭可盈 飾董令姿
- 薛家燕 飾常開眉
- 馬德鐘 飾高拓民
《富貴門》薛家燕演技被惡搞
在第四集的《富貴門》，薛家燕飾演的常開眉，因不滿親子卓一元 (呂良偉飾) 邀請丈夫與外遇所生的兒子卓一鳴 (羅嘉良飾) 來港，在哥爾夫球場草地上嚎哭。隨後劇照被製成多款改圖。
《富貴門》分集劇情簡介：
銀行家卓一元(呂良偉飾)錯認老千沙富來(羅嘉良飾)為同父異母的弟弟卓一鳴，扶植他成為銀行界舉足輕重的一員。在親情的蒙蔽下，一元未能認清富來包藏禍心，以致養虎為患。一元在外地遇暴亂被綁架，這段難堪的經歷令他性情大變，愛妻賀爵年(戚美珍飾)多番開導勸解，惜未能助他擺脫恥辱的陰影，更促使他走向舊情人董令姿(郭可盈飾)尋求慰藉，多年夫妻恩情一朝破碎！富來走進卓家後，發現心上人正是名義上同父異母的妹妹卓一心(袁詠儀飾)。一心壓抑着對富來的真情，投向鍾情自己的高拓民(馬德鐘飾)。富來不甘失去所愛，又不願放棄富貴，徘徊情感與金錢之間，最終選擇了富貴之路，踏進墮落的富貴門……
《富貴門》主題曲 《差一剎的地老天荒》
《富貴門》第1至5集 劇情提要： 羅嘉良扮導遊劫袁詠儀
沙巴方面來電建議銀行家卓一元，中止搜索在沙巴失蹤年半父親崇禧的行動。元偕妹心與禧生前委託的私家偵探見面，了解父親當年到沙巴是為尋覓一直失去聯絡的私生子一鳴。老千兄弟沙富來與沙寶來在搜索去世女屋主那病逝兒子的遺物時有所發現，此時元與私家偵探出現，富來看到是個發財的大好機會，兩兄弟合演一場好戲令元相信富來是自己同父異母的弟弟。元向富來說出此行是代父補償他，更說按禧遺囑把別墅贈予他。眉聽到兒子贈別墅予富來，即忍不住怒斥元，並拒承認丈夫有私生子，富來不欲事件失控，高調帶寶來離開香港。富來想出新主意，竟成功引眉到沙巴。
《富貴門》第6至10集 劇情提要：袁詠儀接受馬德鐘追求
富帶眉到山上，覓得禧的墳墓。眉決帶富認祖歸宗並接受「一鳴」這個私生子。富依約向心送上名貴手錶，兩人心意相通當街擁吻，民呆立街中。眉當眾宣布已邀請「一鳴」回家，心發現竟是富。眉與兒子討論是否讓富加入銀行擔任董事，最終令元答應。股東會議上，身為股東之一的年竟投下決定性的反對票，令眉大怒，元惟有安排富擔任自己的助理。眉為避開年竟把途人撞出馬路，眉在警署時，姿以代表律師的身份出現，她向警員說出已找到目擊證人證明眉的清白，眉發現證人竟就是家嫂年。心雖拒絕了民的追求，但當聽到民對年說出愛上自己的心情後，終接受民的情意。
《富貴門》第11至15集 劇情提要
鳴發現銀行附屬公司打算收購美國某集團後，竟主動建議銀行財務總監黎允才購入相關股票。證監會收到投訴指銀行涉嫌進行不法內幕交易，元義正辭嚴指鳴隱藏了最重要的一事沒向他坦白。元工作太累睡在姿的肩膊，卻被年看到。元在美國公幹時發現姿，兩人暢飲回酒店房時，姿借機向他表白更與元熱吻起來。元提早回港時，鳴竟拿出別墅契約欲以此填補和解賠償的金額。元費盡唇舌，無法令妻年相信自己與姿無私情。鳴發現欣與豐爭執，鳴開解欣時始知二人已分手，欣說出已喜歡上鳴。元雖答應接載姿回家取文件，但最後還是決定帶兒女去騎馬，姿大怒竟酗酒濫藥。
《富貴門》第16至20集 劇情提要
怡利用姿與元的手機，分別約兩人在遊艇上相聚，目的是希望可以讓年捉姦在床。當元回到碼頭時，發現祝已等候他們。元到印度商談收購銀行，準備回港時竟遇恐怖襲擊，元最後被人綁架了。心接獲年通知，要籌得五千萬美元贖金救元。皇天不負有心人，年終救出已飽受虐待的丈夫。寶欲安慰欣時驚見鳴送她回家時，鳴竟吻別她。年向心理醫生請教後，懷疑丈夫患上了創傷後遺症而影響身心。元看到子女用膠劍互相扭打時，突然失控發怒。民的前女友依琳突回港向他說出兩人之間已有一名兒子，而她聯絡民的理由是兒子需要移植骨髓治病。司徒豐私下向鳴說出，依琳回港與民見面之事。
《富貴門》第21至24集 劇情提要
在訂婚宴會上，元與鳴帶着一個小孩到船上，小孩更稱民為「爸爸」；心指摘大哥破壞了宴會，元竟憤而走到船尾說要跳船。姿遇上混身濕透的元，元向她說出心中的痛楚，姿努力地安慰他，兩人更發生了關係。心在公司內聯網頁上，宣布已與民分手。在親子戶外活動上，寶來施計令鳴不得不當眾宣布他與欣的情侶關係。元離港公幹，提早送上情人節禮物給年。元與姿在沙巴享受二人世界時，年到達欲給丈夫驚喜，卻驚見元與姿在一起。心與姿見面，要求她中止與元的關係卻被拒。元終向年說出自己出軌的事，更向妻子提出離婚；元與年正同意簽下離婚協議書時，眉突然闖進阻止兩人簽字。
《富貴門》第35至33集 劇情提要
姿忍不住向元提出分手，元說出不理任何阻撓也要迎娶姿。為了不讓元復職，鳴要求豐使計令元沒法成功爭取基金公司成為客戶。鳴的計劃雖然成功，但元亦在巧合下發現弟弟使詐對付自己，忍不住嚴厲指摘他。寶來被沙巴的舊識昆勒索一百萬，否則公開他與鳴的身份。徬徨不已的寶來向元跪下求借一百萬。心與鳴見客，兩人更被迫飲下大量紅酒，鳴酒後忍不住強吻心。元搬回卓家後，聽到眉讚賞姿懂得管教他的子女後，不禁大樂。寶來擔心始終有天會東窗事發，於是請鳴收手。寶來在永祿辦公室中，發現鳴前往石澳途中的超速告票，日期正是董天祝在石澳海邊溺斃的日子。
《富貴門》第34至41集大結局 劇情提要
姿汽車失事，元從車中救出姿，元扶着姿時，她說看到帆船上正舉行他倆的婚禮，此時姿突然吐出一大口鮮血。鳴送暈倒的一心到醫院接受檢查，得知她沒有懷孕之事。鳴發現一心仍努力瞞騙他，終令鳴的怒火爆發。鳴為了報復，將投資公司的騙局公開。眾傳媒得知消息後，一下子湧到萬基銀行查問。元收到眾家人被擄走的圖片，不禁大驚，而他更在船中遭到伏擊。被鎖着的一心甦醒後，懇求鳴不要殺害她的家人，鳴要求她照着自己的要求去辦事。民突然收到一心傳來的視像訊息，得知一心已身陷險境。鳴將一心放於浴缸中，開水喉讓一心慢慢浸於水中。
民從一心口中的說話得到線索趕到別墅，但卻沒法找到她，一心於浴缸被水蓋過頭，命懸一線。正當民欲放棄之時他看到灑水器突然作動，而把視線轉到工人用的獨立屋中……被打暈的元醒來後，發現地上的電腦畫面中，元看到鳴與年與子女，鳴說已在六十八樓安置了炸藥，如果元想救家人，便得一個人上來與他見面。警方不許元前往，元只得持槍挾持祿(許紹雄飾)到電梯前；鳴提出如元肯吞槍自殺，便放過他的家人，看着眼前的家人，元只得將槍指向太陽穴，準備把扳機扣下。元與鳴大戰，鳴雖不敵，但卻把桌上的引爆計時器開動，此時六十八樓的電視屏幕突然傳來了寶來的聲音。
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