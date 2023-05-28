富貴門 劇情｜第1-10集劇情簡介｜羅嘉良扮沙巴導遊劫袁詠儀
《富貴門》演員陣容｜呂良偉、袁詠儀、郭可盈、戚美珍2009回巢之作
- 呂良偉 飾卓一元
- 羅嘉良 飾卓一鳴/沙富來
- 袁詠儀 飾卓一心
- 戚美珍 飾賀爵年
- 郭可盈 飾董令姿
- 薛家燕 飾常開眉
- 馬德鐘 飾高拓民
《富貴門》第1集 元中止尋父行動
日理萬機的銀行家卓一元，想到自己父親崇禧(劉江飾)在沙巴失蹤了年半而感失落，妻子賀爵年只得努力安慰他。銀行總務部經理戴永祿(許紹雄飾)趕到卓家，說因程序出錯，銀行竟將一批仍收藏着客人物品的保險箱送到廢鐵回收廠，元即時召回擔任企業傳訊部總監的妹妹一心，及營運總裁高拓民回銀行開會；當元發現父親的保險箱也被運到廢鐵回收廠後，竟直接趕到回收廠。民欲把犯錯的經理解僱，但有人提出該人是銀行副主席董天祝(劉兆銘飾)的親戚。
沙巴方面的來電，他們建議元中止維持了年多的搜索行動。常開眉度假完畢回卓家，董天祝卻特意讓她知道元停止搜索禧之事；眉在眾人前怒斥兒子更離家出走，幸得女兒心阻止母親，更說出今天是元的生日。民為元送上生日禮物，原來是禧的保險箱。
《富貴門》第2集 富來扮導遊劫心
老千兄弟沙富來與沙寶來剛回到沙巴，卻發現已有江湖中人在等候他們。富來因出售假古董欺騙了富豪金錢，因此限時籌回五十萬，不然就取去弟弟寶來的性命。元與心兄妹與禧生前委託的私家偵探見面，更因此了解到父親當年到沙巴，就是為了尋覓一直失去聯絡的私生子一鳴。
心與民發現祝因親信被辭退一事心存不滿，更欲利用傳媒力量威脅元；元反客為主，祝被元擺了一道，氣得竟直接向眉投訴。心代兄長與私家偵探到沙巴尋訪一鳴，但心竟出錢要他作假。富來看到手戴名貴鑽戒的心，於是來扮作導遊，將心引到郊外，讓眾歹徒行劫她。
《富貴門》第3集 富來冒認元弟弟
富來發現歹徒不只打劫心，竟還將她綁架；富來悄悄欲救走心，在中途更被斬傷。心求救後折返，卻發現富來已消失得無影無蹤。來兄弟在家搜索去世女屋主那病逝兒子的遺物時，有所發現了，此時元與私家偵探突然出現。富來看到是個發財的大好機會，於是兩兄弟努力合演一場好戲，令元相信來是自己同父異母的弟弟。
元向富來說出自己此行是代替父親補償他，更說禧在遺囑上把第一間購入的別墅贈予他，元更請他到香港一行。眉因受雜誌訪問，於是往別墅尋回當年衣飾，年卻發現了真正屬於眉的鑽戒。年為免事件曝光欲將戒指偷走，卻被眉發現。
《富貴門》第4集 元贈別墅予富來
元邀請了富來兩兄弟到香港，當年發現後，忍不住說丈夫把麻煩帶回了香港。富來帶同弟弟四出購物時竟在商場中再遇心。元帶富來與寶來看禧的別墅，眉聽到兒子向富來說出這別墅將贈予他，即忍不住怒斥兒子。卓家的家庭律師楊廷勛正與祝打高爾夫球時，眉突然出現，三人正爭持不下時，祝的律師女兒令姿剛好自英國回港。
元正為母親反對之事頭痛不已時，眉突然回家，更說出令姿將代表自己與元打官司。年重遇令姿，令她不禁想起自己當年步入教堂前，祝曾與她提過的說話。心到酒店欲見鳴這位異母兄弟，但卻撲個空，之後心發現富來。
《富貴門》第5集 眉拒認富來身份
心為了作弄富來，竟惹警察出現。元約富來見面，向他提出以現金代替別墅，富來聽後不禁心花怒放。令姿陪眉跳舞，更成功說服她以金錢打發那位「私生子」。眾人再次會面，但眉卻突然怒上心頭，說不承認丈夫有私生子，富來不欲事件失控，高調帶寶來離開香港。
祝向女兒說出，當年在元的婚禮上私下與年見面對話時的內容。元發現姿態度大變，當姿在停車場指摘元時，剛巧年駕車而至。在卓家舉行聖誕宴會上，姿終有機會與年獨處與她傾談。在宴會上民刻意取笑心，令她大為不滿。富來想出了新主意，竟成功引眉到沙巴。
《富貴門》第6集 眉帶富認祖歸宗
富帶眉到山上，想不到眉竟遇到如失蹤丈夫禧（劉江飾）打扮的人。富揹眉追截那人，更覓得禧的墳墓。元發現有人在銀行大堂大吵大鬧，原來有玩具商人指因銀行疏忽，導致他的貨物沒法運出海外要求賠償。勛（胡楓飾）與元說將商議賠償的工作交託給姿，姿偕男友狄勤（曾偉權飾）調查時有所發現，事情最終圓滿解決，元宴請姿與勤回卓家吃飯；姿喝酒過多感胃痛，請勤替她取藥，當姿看到持藥之人出現時，卻習慣性地與來者擁吻。眉決定帶富認祖歸宗，寶（馬國明飾）亦隨行回港。眉終與家人說出自己是到沙巴尋找禧一事，更說為完成丈夫遺願，接受「一鳴」這個私生子，心聽後大發脾氣。
《富貴門》第7集 富與心當街擁吻
心取出早前富交給自己的空盒子，發現當中邀約她在除夕夜見面的字條；心應約卻遍尋不着富之際，富突然出現，更依約向她送上名貴手錶，兩人心意相通當街擁吻，尾隨心的民，發現她與富當街擁吻，不禁呆立街中！眉當眾宣布已邀請「一鳴」回家，心發現進入卓家的竟是富；富看到自己的意中人，竟是卓家的二小姐，亦不能反應過來。心表面上接受富是自己兄長一事，但周遭都知她甚為不快；民為了開解心，特意帶她參與滑翔降傘運動。眉帶富與祝（劉兆銘飾）見面，富更成功令兩老眉開眼笑。在禧的追思會上，眉與各家人各自說出對他的懷念。
《富貴門》第8集 勤求婚遭姿拒絕
勤與姿逛家品店時，勤突然從廚具中取出戒指向她求婚。姿坦言自己心中已有所屬，所以無法答應婚事，勤直接問她是否對元念念不忘。眉與兒子討論是否讓富加入銀行擔任董事，最終令元答應，之後元向民提出此事，卻遭民大力反對。股東會議上，身為股東之一的年，竟投下決定性的反對票，令眉大怒！雖然不能成為董事，但元亦安排弟弟富擔任自己的助理。富藉祿（許紹雄飾）之助，很快便了解公司的人事勢力分布，而他與被安排進入銀行當信差的寶談論見聞時，民出現指寶辦事不力。正與年冷戰中的眉，為了避開她，在匆忙間，竟把途人撞出馬路。
《富貴門》第9集 年力證眉是清白
眉在警署時，姿以代表律師的身份出現，她向警員說出已找到目擊證人證明眉的清白，眉發現證人竟就是家嫂年。元發現母親與妻子之間的不和已告解決，另一方面，姿亦答應擔任卓家的律師。富繼續到各部門學習，當他到投資部發現亦欣（陳敏之飾）準備見客，便詢問能否跟隨，既是欣男友亦是部門主管的司徒豐，雖知是違規行為，但卻同意此事。富為求表現，竟游說客人購入基金；民發現此事後追究，豐竟將責任推到欣身上。富努力不眠不休辦好民交予自己的貸款審查工作，結果卻換來一番奚落，心見狀欲想入內阻止。
《富貴門》第10集 心終接受民情意
年發現元要與姿一起出差到沙巴，為不能與慶祝結婚紀念而失望時，元卻說出已安排年一起前往在當地慶祝。姿散步時看到元與年慶祝的情景，竟幻想元身旁的是自己。民繼續交予富融資審批的分析工作，民更與心打賭富會否成功；心果然還是按捺不住，回公司通宵協助富與寶。年與丈夫及姿結伴買衣服時遇上勤，終得悉他與姿已分手。雖然心拒絕了民的追求，但心在聽到了民對年說出愛上自己的心情後，終接受民的情意。富替心解決了工作上的大難題，更借意請心共享燭光晚餐，最後卻發現原來是民送她赴會。
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