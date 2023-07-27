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TVB寵愛Pet Pet｜20集劇情介紹：周嘉洛林夏薇主演情侶與動物傳心

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TVB寵愛Pet Pet劇情劇透｜由林夏薇及周嘉洛領銜主演的TVB新劇《寵愛Pet Pet》即將接檔9點半播出的《天龍八部》，同劇演員還有姜大衛、黃子恆、古佩玲、徐榮及陳庭欣等，監製陳耀全。此劇以寵物及獸醫診所作背景，寵物讀心師汪聲仁（周嘉洛飾）擁有與狗狗主角「冬甩」以人類語言溝通的能力，透過這種魔法，冬甩協助聲仁與動物溝通，道出段段主人與寵物之間的溫馨小故事。此劇亦是2022年香港國際影視展推介劇集之一及TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一。

寵愛Pet Pet｜20集劇情介紹

寵愛Pet Pet｜故事大綱

女獸醫惠婷（林夏薇飾）帶同狗狗冬甩搬入西貢，重新展開新生活。婷在新的工作環境中遇上寵物讀心師聲仁（周嘉洛飾），二人對寵物的價值觀有所不同，時有衝突。仁在一次意外後得到與冬甩溝通的能力，一人一狗逐漸建立友誼。仁幫助冬甩逃脫被閹割的命運，冬甩亦協助仁與到診寵物溝通，令仁的事業更上一層樓。仁從冬甩口中得悉婷為情所傷，助婷解開心結，二人關係好轉，且互相產生好感，但因年齡差異，感情裹足不前。冬甩欲撮合二人，卻鬧出不少笑話，甚至弄巧反拙……

寵愛Pet Pet 由林夏薇及周嘉洛領銜主演的新劇《寵愛Pet Pet》即將接檔9點半播出的《天龍八部》
由林夏薇及周嘉洛領銜主演的新劇《寵愛Pet Pet》即將接檔9點半播出的《天龍八部》（圖片來源：微博圖片）

寵愛Pet Pet｜周嘉洛與林夏薇譜出姊弟戀

陳耀全找來同為愛狗之人的周嘉洛與林夏薇主演這部輕鬆愛情喜劇，演繹一對鬥氣冤家。周嘉洛與陳耀全繼《痞子殿下》再度合作，擺脫「廢青」及「痞子」形象，飾演寵物讀心師。他在劇中除了與狗狗主角「冬甩」發展真擊友誼，亦與視后林夏薇譜出姊弟戀，更有大量甜寵式浪漫情節，粉紅泡泡滿屏！

寵愛Pet Pet
（圖片來源：TVB提供）
寵愛Pet Pet
（圖片來源：TVB提供）

寵愛Pet Pet｜主演演員

林夏薇飾演 獸醫Paula（金惠婷）

金青松之女；冬甩之主人；汪聲仁之鄰居，並與其有段鬥氣冤家的姐弟戀；與Wilson（黃子恆飾）有感情線

寵愛Pet Pet 林夏薇飾演 獸醫Paula金惠婷）
林夏薇飾演 獸醫Paula（金惠婷）（圖片來源：TVB提供）

周嘉洛飾演動物讀心師Golden（汪聲仁）

金惠婷之鄰居，並與其有段鬥氣冤家的姐弟戀；冬甩之好友；與錢敏莉（古佩玲飾）有感情線

寵愛Pet Pet 周嘉洛飾演動物讀心師Golden汪聲仁）
周嘉洛飾演動物讀心師Golden（汪聲仁）（圖片來源：TVB提供）

姜大衛飾演金青松

金惠婷之父；Yumi（梁雯蔚飾）之男友

寵愛Pet Pet 姜大衛與林夏薇飾演父女
姜大衛與林夏薇飾演父女（圖片來源：TVB提供）

黃子恆飾演Wilson（羅定風）

與金惠婷（林夏薇飾）有感情線

古佩玲飾演錢敏莉

與汪聲仁（周嘉洛飾）有感情線

寵愛Pet Pet 古佩玲飾演錢敏莉
古佩玲飾演錢敏莉（圖片來源：TVB提供）

徐榮飾演杜志德

獸醫診所老闆

寵愛Pet Pet 徐榮飾演獸醫診所老闆
徐榮飾演獸醫診所老闆（圖片來源：TVB提供）

陳庭欣飾演程何婉琴

楊證樺飾演史立信

獸醫

梁雯蔚飾演Yumi

金青松（姜大衛飾）之女友

寵愛Pet Pet 梁雯蔚飾演姜大衛女友
梁雯蔚飾演姜大衛女友（圖片來源：TVB提供）

何沛珈飾演Jessica（謝嘉嘉）

獸醫助護

梁菁琳飾演Dr.Chloe（顏釆兒）

獸醫

寵愛Pet Pet｜《陪着你走》監製陳耀全再度以動物為主題

監製陳耀全繼《陪着你走》再度炮製以動物為主題的劇集，《寵愛Pet Pet》以寵物為主角、獸醫診所作背景，道出段段主人與寵物之間的溫馨小故事，藉此傳遞飼養寵物的小知識，以及讓大眾瞭解飼養寵物是一生一世的承諾。

寵愛Pet Pet 呢位就係劇集主角「冬甩」
呢位就係劇集主角「冬甩」（圖片來源：TVB《寵愛Pet Pet》預告截圖）
寵愛Pet Pet 《寵愛Pet Pet》以寵物為主角
《寵愛Pet Pet》以寵物為主角（圖片來源：TVB《寵愛Pet Pet》預告截圖）

寵愛Pet Pet｜周嘉洛與林夏薇首度演情侶

TVB於去年6月14日舉行新劇《寵愛Pet Pet》拜神儀式，出席人士包括周嘉洛、林夏薇、姜大衞、徐榮、黃子恆、古佩玲、梁雯蔚、招浩明等演員。招浩明愛狗金毛尋回犬Romeo為這套劇的狗主角冬甩，所以狗狗也有出席活動，並成為全場焦點，受到不少演員歡迎，爭相合照。最後，眾人與Romeo在監製陳耀全帶領下，進行拜神儀式，祈求拍攝順利。

寵愛Pet Pet 周嘉洛與林夏薇演繹一對鬥氣冤家
周嘉洛與林夏薇演繹一對鬥氣冤家（圖片來源：tvbweekly.com）
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（圖片來源：tvbweekly.com）

擁有多年飼養狗隻經驗的林夏薇（薇薇）藉著這次演獸醫的機會，學會更多以前不知道的養狗知識，運用到自己狗隻手上，讓牠們得到更多照顧。對於首次合作的周嘉洛，薇薇表示嘉洛是創作型演員，現場對稿度位也會爆肚，幸好大家有默契接得住，合作有驚喜。首度與視后級女演員合作，周嘉洛說薇薇有種穩陣的感覺，亦感受到她對演戲的熱誠，從她身上獲益良多。嘉洛在19歲左右試過姊弟戀，直言擇偶條件講感覺，好隨緣，更笑說這次經驗讓他明白女人毫不簡單。

寵愛Pet Pet 林夏薇薇薇）這次演美女獸醫
林夏薇（薇薇）這次演美女獸醫（圖片來源：tvbweekly.com）

寵愛Pet Pet｜劇中更有鳥類及爬行類動物拍攝困難升級

監製陳耀全曾經製作劇集《陪著你走》，以視障人士與導盲犬作主角，這次再次炮製以動物為主題的劇集，規模更廣，以一所獸醫診所作平台，道出多段寵物與主人的故事。「飼養寵物成為不少人生活的一部分，容易觸動大家情緒，因此我們創作劇集，帶出人與寵物之間的心靈雞湯故事，亦藉著這個機會，傳遞飼養寵物的小知識，以及讓觀眾了解到養寵物是一生一世的承諾。」
與動物拍戲出名難，《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級，陳耀全與團隊亦理解耐性是與動物拍攝的重要一環。「現實生活中，主人與寵物相處要有耐性，拍攝時，拍攝團隊與主人一樣，也要畀足耐心，讓動物感到舒服，才進行拍攝。幸好，開拍以來，未遇到太大問題，拍攝順利。」

寵愛Pet Pet 《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級
《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級（圖片來源：TVB《寵愛Pet Pet》預告截圖）
寵愛Pet Pet 《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級
《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級（圖片來源：TVB《寵愛Pet Pet》預告截圖）
寵愛Pet Pet 《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級
《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級（圖片來源：TVB《寵愛Pet Pet》預告截圖）
寵愛Pet Pet 《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級
《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級（圖片來源：TVB《寵愛Pet Pet》預告截圖）

寵愛Pet Pet｜希望帶出主題 向寵物學習

周嘉洛的角色因一次意外，產生魔法，竟可以與金毛尋回犬「冬甩」以人語講通。他更透過冬甩作橋樑，聆聽動物心聲，解決寵物與主人的誤解，了解兩者之間的需要。「冬甩」為劇集重要主角，這個角色由演員招浩明的愛犬Romeo擔任。陳耀全坦言挑選Romeo全因為牠的主人為演員，明白拍攝狀況及需要，不需要花時間適應拍攝運作。拍攝時，有份演出的招浩明既可配合拍攝需要，亦能照顧到Romeo的情況，一人一狗如同一體，令拍攝更暢順。

寵愛Pet Pet 「冬甩」為劇集重要主角，這個角色由演員招浩明的愛犬Romeo擔任
「冬甩」為劇集重要主角，這個角色由演員招浩明的愛犬Romeo擔任（圖片來源：tvbweekly.com）

冬甩不止替嘉洛傳意，更為他傳情。嘉洛與冬甩溝通，幫助冬甩解決生活困難，亦開始了解牠主人金惠婷（林夏薇飾）的內心，令二人譜出一段姊弟戀。劇本將兩位主角的感情線設定為姊弟戀，希望帶出一個訊息，人類應該學習寵物的純真，面對自己真實感受，勇敢地去愛。「人類思想複雜，受到各種外在因素影響，即使有愛，也會埋藏在心，不敢表達。相反，動物世界很簡單，你是主人，牠就會永遠維護愛護你。這套劇的衝擊位在於愛情線，希望帶出一個主題，其實愛很簡單，不用介懷外界眼光，像寵物般，去愛便成。」

寵愛Pet Pet 嘉洛與冬甩溝通，幫助冬甩解決生活困難
嘉洛與冬甩溝通，幫助冬甩解決生活困難（圖片來源：TVB《寵愛Pet Pet》預告截圖）
寵愛Pet Pet 陳耀全將嘉洛與薇薇的感情線定為甜寵式浪漫愛情，有大量sweet爆情節。
陳耀全將嘉洛與薇薇的感情線定為甜寵式浪漫愛情，有大量sweet爆情節。（圖片來源：tvbweekly.com）
寵愛Pet Pet 姐弟戀之外，姜大衞還會與梁雯蔚合演父女戀。
姐弟戀之外，姜大衞還會與梁雯蔚合演父女戀。（圖片來源：tvbweekly.com）

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圖片來源：tvb.com、tvbweekly.com資料或影片來源：[email protected] (official)

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