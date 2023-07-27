TVB寵愛Pet Pet｜20集劇情介紹：周嘉洛林夏薇主演情侶與動物傳心
寵愛Pet Pet｜20集劇情介紹
寵愛Pet Pet｜故事大綱
女獸醫惠婷（林夏薇飾）帶同狗狗冬甩搬入西貢，重新展開新生活。婷在新的工作環境中遇上寵物讀心師聲仁（周嘉洛飾），二人對寵物的價值觀有所不同，時有衝突。仁在一次意外後得到與冬甩溝通的能力，一人一狗逐漸建立友誼。仁幫助冬甩逃脫被閹割的命運，冬甩亦協助仁與到診寵物溝通，令仁的事業更上一層樓。仁從冬甩口中得悉婷為情所傷，助婷解開心結，二人關係好轉，且互相產生好感，但因年齡差異，感情裹足不前。冬甩欲撮合二人，卻鬧出不少笑話，甚至弄巧反拙……
寵愛Pet Pet｜周嘉洛與林夏薇譜出姊弟戀
陳耀全找來同為愛狗之人的周嘉洛與林夏薇主演這部輕鬆愛情喜劇，演繹一對鬥氣冤家。周嘉洛與陳耀全繼《痞子殿下》再度合作，擺脫「廢青」及「痞子」形象，飾演寵物讀心師。他在劇中除了與狗狗主角「冬甩」發展真擊友誼，亦與視后林夏薇譜出姊弟戀，更有大量甜寵式浪漫情節，粉紅泡泡滿屏！
寵愛Pet Pet｜主演演員
林夏薇飾演 獸醫Paula（金惠婷）
金青松之女；冬甩之主人；汪聲仁之鄰居，並與其有段鬥氣冤家的姐弟戀；與Wilson（黃子恆飾）有感情線
周嘉洛飾演動物讀心師Golden（汪聲仁）
金惠婷之鄰居，並與其有段鬥氣冤家的姐弟戀；冬甩之好友；與錢敏莉（古佩玲飾）有感情線
姜大衛飾演金青松
金惠婷之父；Yumi（梁雯蔚飾）之男友
黃子恆飾演Wilson（羅定風）
與金惠婷（林夏薇飾）有感情線
古佩玲飾演錢敏莉
與汪聲仁（周嘉洛飾）有感情線
徐榮飾演杜志德
獸醫診所老闆
陳庭欣飾演程何婉琴
楊證樺飾演史立信
獸醫
梁雯蔚飾演Yumi
金青松（姜大衛飾）之女友
何沛珈飾演Jessica（謝嘉嘉）
獸醫助護
梁菁琳飾演Dr.Chloe（顏釆兒）
獸醫
寵愛Pet Pet｜《陪着你走》監製陳耀全再度以動物為主題
監製陳耀全繼《陪着你走》再度炮製以動物為主題的劇集，《寵愛Pet Pet》以寵物為主角、獸醫診所作背景，道出段段主人與寵物之間的溫馨小故事，藉此傳遞飼養寵物的小知識，以及讓大眾瞭解飼養寵物是一生一世的承諾。
寵愛Pet Pet｜周嘉洛與林夏薇首度演情侶
TVB於去年6月14日舉行新劇《寵愛Pet Pet》拜神儀式，出席人士包括周嘉洛、林夏薇、姜大衞、徐榮、黃子恆、古佩玲、梁雯蔚、招浩明等演員。招浩明愛狗金毛尋回犬Romeo為這套劇的狗主角冬甩，所以狗狗也有出席活動，並成為全場焦點，受到不少演員歡迎，爭相合照。最後，眾人與Romeo在監製陳耀全帶領下，進行拜神儀式，祈求拍攝順利。
擁有多年飼養狗隻經驗的林夏薇（薇薇）藉著這次演獸醫的機會，學會更多以前不知道的養狗知識，運用到自己狗隻手上，讓牠們得到更多照顧。對於首次合作的周嘉洛，薇薇表示嘉洛是創作型演員，現場對稿度位也會爆肚，幸好大家有默契接得住，合作有驚喜。首度與視后級女演員合作，周嘉洛說薇薇有種穩陣的感覺，亦感受到她對演戲的熱誠，從她身上獲益良多。嘉洛在19歲左右試過姊弟戀，直言擇偶條件講感覺，好隨緣，更笑說這次經驗讓他明白女人毫不簡單。
寵愛Pet Pet｜劇中更有鳥類及爬行類動物拍攝困難升級
監製陳耀全曾經製作劇集《陪著你走》，以視障人士與導盲犬作主角，這次再次炮製以動物為主題的劇集，規模更廣，以一所獸醫診所作平台，道出多段寵物與主人的故事。「飼養寵物成為不少人生活的一部分，容易觸動大家情緒，因此我們創作劇集，帶出人與寵物之間的心靈雞湯故事，亦藉著這個機會，傳遞飼養寵物的小知識，以及讓觀眾了解到養寵物是一生一世的承諾。」
與動物拍戲出名難，《寵物Pet Pet》更有狗、貓、鸚鵡、蜥蜴、蛇等動物登場，令拍攝困難升級，陳耀全與團隊亦理解耐性是與動物拍攝的重要一環。「現實生活中，主人與寵物相處要有耐性，拍攝時，拍攝團隊與主人一樣，也要畀足耐心，讓動物感到舒服，才進行拍攝。幸好，開拍以來，未遇到太大問題，拍攝順利。」
寵愛Pet Pet｜希望帶出主題 向寵物學習
周嘉洛的角色因一次意外，產生魔法，竟可以與金毛尋回犬「冬甩」以人語講通。他更透過冬甩作橋樑，聆聽動物心聲，解決寵物與主人的誤解，了解兩者之間的需要。「冬甩」為劇集重要主角，這個角色由演員招浩明的愛犬Romeo擔任。陳耀全坦言挑選Romeo全因為牠的主人為演員，明白拍攝狀況及需要，不需要花時間適應拍攝運作。拍攝時，有份演出的招浩明既可配合拍攝需要，亦能照顧到Romeo的情況，一人一狗如同一體，令拍攝更暢順。
冬甩不止替嘉洛傳意，更為他傳情。嘉洛與冬甩溝通，幫助冬甩解決生活困難，亦開始了解牠主人金惠婷（林夏薇飾）的內心，令二人譜出一段姊弟戀。劇本將兩位主角的感情線設定為姊弟戀，希望帶出一個訊息，人類應該學習寵物的純真，面對自己真實感受，勇敢地去愛。「人類思想複雜，受到各種外在因素影響，即使有愛，也會埋藏在心，不敢表達。相反，動物世界很簡單，你是主人，牠就會永遠維護愛護你。這套劇的衝擊位在於愛情線，希望帶出一個主題，其實愛很簡單，不用介懷外界眼光，像寵物般，去愛便成。」
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