TVB寵愛Pet Pet｜20集劇情介紹：周嘉洛林夏薇主演情侶與動物傳心

TVB寵愛Pet Pet劇情劇透｜由林夏薇及周嘉洛領銜主演的TVB新劇《寵愛Pet Pet》即將接檔9點半播出的《天龍八部》，同劇演員還有姜大衛、黃子恆、古佩玲、徐榮及陳庭欣等，監製陳耀全。此劇以寵物及獸醫診所作背景，寵物讀心師汪聲仁（周嘉洛飾）擁有與狗狗主角「冬甩」以人類語言溝通的能力，透過這種魔法，冬甩協助聲仁與動物溝通，道出段段主人與寵物之間的溫馨小故事。此劇亦是2022年香港國際影視展推介劇集之一及TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一。