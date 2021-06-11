《寶寶大過天》1-25集劇情及人物角色簡介：岑麗香產後復出之作 馬國明升呢演爸爸
文：東方新地 圖：TVB.com
《寶寶大過天》劇情大綱
全職媽媽康雅悠(岑麗香飾)跟丈夫游在山(馬國明飾)育有兩歲女兒游日童，一家跟雅悠父母康樂(李國麟飾)與方楚翹(龔慈恩飾)同住，備受壓力。在山密謀脫離楚翹操控，但父母游大浪(吳岱融飾)與金美歡(商天娥飾)不停製造麻煩，令在山每每理虧。雅悠、在山就親職分工問題，磨擦不斷，雅悠更堅決出外工作……同時，「四大長老」之間的新仇舊恨此起彼落，而在山的弟弟游在風(吳業坤飾)跟其妻張碧姿(黃文意飾)、雅悠的表姐葉帆(陳自瑤飾)與其夫關志淙(張頴康飾)，也面對種種育兒生活上的矛盾與難關，箇中都突顯孩子原是父母終身學習、成長的契機。
《寶寶大過天》三大看點
1. 話題作《BB來了》延續作
2018年播出的《BB來了》叫好叫座，收視與口碑俱佳，更引起坊間不少迴響，觀眾都大讚劇集貼地寫實、笑中帶淚，道盡新手媽媽的心聲。《BB來了》的監製廖晉碩乘勢再次開拍一套以BB為題材的劇集《寶寶大過天》，以全新的故事和角色講述一個兩歲小朋友成長及與大人關係的故事。劇情圍繞新手父母的辛酸點滴、原生家庭的衝突、育兒生活上的矛盾與難關等寫實話題，相信能再次引起全城關注，大家不妨拭目以待！
2. 岑麗香產後復出之作與馬國明再度合作
岑麗香榮升人母，復出幕前後接拍《寶寶大過天》，與馬國明飾演一對夫妻，亦是一對新手父母。現實生活已是兩子之母的香香在拍攝期間感受特別深，代入感特別強，相信她的演繹一定得心應手。
岑麗香與馬國明曾多次合作，兩人默契十足、非常合拍，今次繼五年前的《為食神探》再度合作，而馬國明更會「升呢」飾演爸爸的角色，兩人的觀眾緣十足，加上合作無間，再度搭檔必能為觀眾帶來驚喜。
3. 好戲之人大鬥演技
本劇除了講述一眾新手爸媽的辛酸點滴之外，亦會反映兩家父母之間的矛盾、婆媳之間的關係、兩代湊BB分歧等寫實話題。新手父母馬國明和岑麗香與兩家父母的價值觀大不同，他們在育兒的過程中出現不少矛盾，而「四大長老」老爺、奶奶、岳父、岳母分別由吳岱融、久休復出的商天娥、李國麟、龔慈恩出演，四位同樣是好戲之人，演出絕對令人期待。
《寶寶大過天》人物角色簡介
游在山（馬國明飾）- 蠔吧老闆
有情有義，市井豪邁，為人極度務實。因家境複雜，見慣世情， 表面圓滑、與人為善，努力維護至愛至親，一旦觸及底線，會激發其暴烈的一面。對妻子體貼包容，鐵漢柔情。
康雅悠（岑麗香飾）-時尚文化雜誌編輯
熱愛文學與藝術，多愁善感，同理心強，對世界充滿熱情和愛心。知性、不甘平庸，抗拒俗世價值觀，不屑規範，講求人性、自由和平等。處事玲瓏剔透，重情義， 絕不懦弱。
金美歡（商天娥飾）-家庭主婦
山的母親。見識少、不通世務， 貪小便宜，極度慳儉至不講究衞生。缺乏安全感，經常以可憐身世來博取他人同情和關注。歡以丈夫浪和兒子山為中心，努力為家庭付出，卻經常製造麻煩。
方楚翹（龔慈恩飾）- 退休名校小學教師
悠的母親。完美主義者，做事認真嚴謹，對人對己都要求極高。表面上對丈夫樂和女兒悠嚴密監控、處處掣肘，實則是個慈母， 寬大且包容。因太重視女兒以至忽略了自己和丈夫的真正需要。
游大浪（吳岱融飾）- 過氣江湖中人
山的父親。好酒好賭、縱情聲色， 卻自命多情。經常自我吹噓，滿口歪理、謊言，極度大男人，實則自知一事無成。視家人無條件的付出和包容為理所當然。疼愛小孩，在小孩面前才展現善良可親的一面。
康 樂（李國麟飾）-退休警察
悠的父親。為人具親和力，人緣甚佳。對妻女言聽計從。表面上嬉皮笑臉，心底卻暗藏一段不為人知的秘密，心結漸重，因介懷自己將成為「廢老」而變得反常且暴躁。